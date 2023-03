Nach Aufbruchserie weitere – Betroffene gesucht

Oftersheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 23.02.2023, bis Freitag 24.02.2023, wurden im Bereich der Walldorfer Straße und dem Kohlwaldweg mehrere Bauwagen eines Waldkindergartens sowie Lauben angrenzender Kleingärten aufgebrochen und Wertsache entwendet.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Betroffene, die sich bislang nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, gebeten, sich unter Tel.: 06202 288-0 zu melden.

Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Nach Einbruch in Wohnung

Rauenberg (ots) – In der Zeit von 8 Uhr bis 19.50 Uhr am Mittwoch, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der St-Michael-Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Während der Abwesenheit der Bewohner schlugen die Einbrecher eine Glasscheibe einer Terassentür ein und gelangten so ins Innere. In allen Räumen wurden die Schränke durchsucht und letztlich Schmuck und Kleinelektronik im Wert von mindestens 1.000 Euro entwendet.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06222 57090 zu melden.

Unfall auf L532 – Fahrbahn teilweise freigegeben

Langenzell (ots) – Die vollgesperrte Landstraße L 532 wurde mittlerweile wieder teilweise freigegeben. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der verletzte Fahrer befindet sich in medizinischer Behandlung, Lebensgefahr ist auszuschließen. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern weiter an.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Fahrer mit seinem BMW alleinbeteiligt und überschlug sich aus bislang unbekannter Ursache. Weitere Insassen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Landstraße 532 zwischen Wiesenbach und Langezell ist derzeit wegen eines Unfalls in beide Richtungen gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden örtlich umgeleitet.

Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Meckesheim (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Zuzenhäuser Straße und der Industriestraße zu einem Unfall der Verursacher flüchtete trotz eines Schadens von 3.000 Euro. Eine 19-Jährige musste gegen 16.50 Uhr an der Einmündung mit ihrem VW halten, wobei zeitgleich ein blauer Omnibus an ihr vorbeifuhr und den Pkw dabei an Stoßstange und Kotflügel streifte.

Der Unfallverursacher fuhr anschließend auf der Oberhofstraße weiter über die Zutzenhäuser Straße in Fahrtrichtung Oberhof. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Geschehens oder Personen die Hinweise zum unbekannten Fahrer machen können.

Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06223 92540 zu melden.