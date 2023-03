Vorsicht Betrug

Germersheim (ots) – Erneut warnen wir vor einer Betrugsmasche über Messenger Dienste. Immer wieder versuchen Betrüger insbesondere ältere Menschen abzuzocken. So wurde gestern in Germersheim ein 69-jähriger Mann von seiner vermeintlichen Tochter über einen solchen Messanger Dienst angeschrieben.

Hier täuschen die Betrüger oftmals vor, eine neue Handynummer zu besitzen und in Geldnot zu sein. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger an das Geld seines Opfers zu kommen. Dieser überwies insgesamt über 4000 EUR an die Betrüger. Erst als er seine „echte“ Tochter kontaktierte, flog der Betrug auf.

Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus.

Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld aufgrund einer Notlage sofort benötigen.

Verkehrskontrollen

Rülzheim/Lingenfeld (ots) – Gestern Morgen führten Germersheimer Polizisten Verkehrskontrollen in der Straße Am Gaswerk in Rülzheim und in der Germersheimer Straße in Lingenfeld durch. Insgesamt wurden fünf „Gurtmuffel“ verwarnt. An 10 Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt.

In Lingenfeld ging den Beamten zudem ein 44-jähriger ins Netz, der an seinem PKW gestohlene Kennzeichen montiert hatte und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kontrolle des Durchfahrtverbots

Lingenfeld (ots) – Am Mittwochvormittag wurde das Durchfahrtsverbot auf dem Feldweg „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden insgesamt 5 Verstöße geahndet.

Immer noch sind einige Betroffene verwundert, dass sich das dafür vorgesehene Bußgeld seit der Einführung des neuen Bußgeldkatalogs mehr als verdoppelt hat.