Ladendiebstahl von Mobiltelefonen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 01.03.2023 gegen 17:45 Uhr entnahmen eine 22-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann aus Baden-Württemberger aus der Auslage eines Elektronikmarktes in der Wormser Landstraße 2 Mobiltelefone, entfernten die Diebstahlssicherungen und steckte diese in die Handtasche der Frau. Anschließend verließen die Beiden ohne Zahlung der Ware den Kassenbereich.

Der Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt das Paar bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung der Personen konnte kein weiteres Diebesgut festgestellt werden. Das Paar ist bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerten Diebstählen in Baden-Württemberg in Erscheinung getreten.

Nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden das Paar wieder entlassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.