Bergstrasse

Lampertheim: Ungebetener Gast trifft auf schlafende Anwohner

Lampertheim (ots) – Am Mittwoch (01.03.), gegen 21.10 Uhr, wurden die Anwohner

eines Reihenendhauses unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ein bislang unbekannter

Täter hatte sich zuvor an der Tür des Wintergartens zu schaffen gemacht und

gelangte so ins Haus, wo er zunächst eine Geldbörse im Eingangsbereich an sich

nahm. Doch damit nicht genug, begab sich der Täter in das Schlafzimmer im ersten

Obergeschoss und versuchte dort, weitere Beute zu machen. Die schlafenden

Anwohner wurden hierbei durch die Geräusche geweckt, woraufhin der Täter die

Flucht ergriff.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim hat die Ermittlungen

übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sollten Sie etwas

Verdächtiges beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer

06252/7060 zu melden.

Lampertheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Lampertheim (ots) – In der Zeit von Montag (27.02.), 16.00 Uhr, bis Mittwoch

(01.03.), 14.30 Uhr, kam es im Buchenweg zu einem Einbruch in ein

Einfamilienhaus. Bislang unbekannten Täter schlugen zunächst die rückwärtige

Terrassentür ein und durchsuchten anschließend erfolglos das Wohnzimmer.

Die mit den Ermittlungen betraute Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in

Heppenheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.

Lautertal – Gadernheim: Tresor im Visier von Kriminellen

Lautertal (ots) – In der Nacht von Dienstag (28.02.) auf Mittwoch (01.03.),

zwischen 20.30 Uhr und 06.10 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern, in die

Räumlichkeiten eines Bürogebäudes in der Nibelungenstraße einzubrechen. Nachdem

die Täter ein Fenster aufhebelten, durchsuchten sie mehrere Büros und knackten

ein an einem Tresor angebrachtes Vorhängeschloss. Nach aktuellem

Ermittlungsstand verließen die Täter das Objekt, ohne Beute zu machen.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) übernommen. Wer verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht

hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Lampertheim: Betrüger machen über WhatsApp Beute / Seien Sie misstrauisch!

Lampertheim (ots) – Am Dienstag (28.02.) gelang es bislang unbekannten

Kriminellen, einen 81-jährigen Lampertheimer zur Überweisung von fast 2000 Euro

zu bewegen. Nach bisherigen Ermittlungen nahmen die Täter über den

Messengerdienst „WhatsApp“ Kontakt mit dem Opfer auf und gaben vor, die Tochter

des Angeschriebenen zu sein. Als die vermeintliche Tochter dann von einer

finanziellen Notlage berichtete und um einen sofortigen Geldtransfer bat,

überwies der 81-Jährige in gutem Glauben die geforderte Summe. Erst im Nachging

kamen dem Opfer Zweifel und der Betrug flog auf.

Die Polizei warnt erneut davor, bei Nachrichten von unbekannten Rufnummern über

Messengerdienste gutgläubig zu handeln und rät folgendes:

Nehmen Sie Kontakt mit der Ihnen bekannten Person unter der

alten Rufnummer auf und Fragen Sie nach

alten Rufnummer auf und Fragen Sie nach Sie sollten unter keinen Umständen Geldüberweisungen allein auf

Grund einiger Nachrichten durch eine Ihnen unbekannte Rufnummer

tätig

Grund einiger Nachrichten durch eine Ihnen unbekannte Rufnummer tätig Lassen Sie sich durch vermeintliche Notlagen und Geldforderungen

nicht überrumpeln

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle

des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151 969 – 40444 zur

Verfügung!

Darmstadt

Darmstadt: Abstandsmessung auf A 5 / Bei 129 km/h nur 11 Meter Abstand

Darmstadt (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen

führten Mitte Februar auf der A 5 zwischen dem Frankfurter Kreuz und Darmstadt

Abstandskontrollen durch. Innerhalb von einer Stunde konnten hierbei 110

Verstöße dokumentiert werden.

Bei 15 Verkehrsteilnehmern war der Abstand zum Vordermann derart unterschritten,

dass sie mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und einem saftigen

Bußgeld rechnen müssen. Eine derart erhebliche Unterschreitung liegt vor, wenn

der Abstand 3/10 des halben Tachowertes beträgt.

Besonders unrühmlich fiel ein Fahrer auf, der bei einer Geschwindigkeit von 129

km/h lediglich einen Abstand von 11 Metern zu dem vorausfahrenden Fahrzeug

einhielt. Den Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 240

Euro, ein Fahrverbot von zwei Monaten sowie zwei Punkte.

Hohe Geschwindigkeiten und eine Unterschreitung des Mindestabstandes sind eine

der Hauptursachen für teils schweren Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund werden

die Kontrollen auf südhessischen Autobahnen konsequent fortgesetzt.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim-Ueberau: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Einfamilienhaus / Zeugenaufruf der Polizei

Reinheim (ots) – Mit Bargeld flüchteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in

der Eichendorffstraße am Mittwoch (1.3.) zwischen 15.30 und 22 Uhr. Zuvor

hebelten die Täter ein Fenster des Gebäudes auf, um in die Wohnräume zu

gelangen. Dort durchsuchten die Diebe sämtliche Zimmer und flüchteten

anschließend unerkannt mit ihrer Beute.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt nun in dem Fall und nimmt Hinweise

zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Babenhausen: Diebe flüchten mit Elektrogeräten aus Altenwohnheim / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Kriminelle gelangten in der Nacht zum Mittwoch (1.3.) nach

bisherigen Erkenntnissen durch die Eingangstür in ein Altenwohnheim im Ostring.

Dort entwendeten die Diebe nach bisherigen Erkenntnissen mehrere elektronische

Geräte aus einem Büroraum und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg

unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0.

Groß- Umstadt: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Groß-Umstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag (01.03.), 17.35 Uhr, wurde ein

Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Willy- Brandt- Anlage

gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Brand durch eine brennende

Duftkerze in einer Wohnung in dem 1. Obergeschoss ausgelöst worden sein. Die

betreffende Wohnung brannte nahezu aus, drei weitere Wohnungen wurden aufgrund

der Rauchentwicklung und eingesetztem Löschwasser ebenfalls stark in

Mitleidenschaft gezogen. Der 51-jährige Wohnungsinhaber wurde mit schweren

Brandverletzungen in eine Klinik eingeliefert, seine 43- jährige Ehefrau erlitt

eine leichte Rauchgasintoxikation. Die drei minderjährigen Kinder der Familie

konnten ebenso wie die restlichen Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Der

zu erwartende Sachschaden könnte nach ersten vorsichtigen Schätzungen mehrere

hunderttausend Euro betragen. Die Feuerwehren aus Groß- Umstadt, Richen und

Dieburg waren oder sind ebenso wie der Rettungsdienst und das THW mit einem

Großaufgebot vor Ort. Die Polizeistation Dieburg und weitere Einsatzkräfte des

Polizeipräsidiums Südhessen hatten insgesamt fünf Streifenwagen im Einsatz, der

Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim – Raunheim: Gurtkontrollen an Schule und Geschwindigkeitsmessungen

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (01.03.) führten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim zu Schulbeginn eine Gurtkontrolle im Bereich der Pestalozzischule in Raunheim durch und stellten hierbei vier Verstöße fest. Die Verkehrsüberwachung löste bei den Eltern, Bürgern und sogar bei den Betroffenen eine durchweg positive Resonanz aus.

Im weiteren Tagesverlauf wurden zudem Geschwindigkeitsmessung im Bereich des Rugbyringes sowie der Varkausstraße durchgeführt. Bei den mehrstündigen Maßnahmen wurden in der Summe 56 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet, die unrühmliche Spitzenreiterin wurde bei erlaubten 50 km/h mit 92 Stundenkilometern gemessen. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein mögliches Fahrverbot.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Michelstadt (ots) – Am Mittwoch (01.03.) kam es in der Zeit von

08:30 bis 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände eines

Einzelhandelsgeschäfts in der Friedrich-Ebert-Straße. Das Fahrzeug der

44-Jährigen Mossautalerin wies nach ihrem Einkauf eine Delle an der

Kofferraumklappe auf. Der/die mutmaßliche Verursacher/in entfernte sich

anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 800,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug

und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter

06062 / 953-0.