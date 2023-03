Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Jugendlicher an Ampel angefahren – Wer hat den Unfall gesehen? – Offenbach

(jg) Am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurde in der Waldstraße auf Höhe der Offenbach-Post ein Fußgänger beim Überqueren der grünen Fußgängerampel von einem dunklen Pkw angefahren und leicht verletzt. Der 16-jährige Fußgänger lief gerade über die Waldstraße, als der Fahrer des dunklen Pkw offenbar das für ihn geltende Rotlicht missachtete und den Jugendlichen erfasste. Der Fußgänger wurde dabei von dem Wagen erfasst und kam leicht verletzt vor dem Fahrzeug zum Liegen. Der Fahrer stieg daraufhin aus, kümmerte sich um den unter Schock stehenden 16-Jährigen und fuhr diesen sogar noch nach Hause. Seine Personalien sind jedoch noch unbekannt. Durch den Jugendlichen konnte das Kennzeichen fotografiert werden, anhand dessen die Beamten der Unfallfluchtgruppe nun weitere Ermittlungen zum Fahrer anstellen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Handy geraubt: Polizei nahm einen Tatverdächtigen vorläufig fest – Offenbach

(jm) Nach einem Raub am Mittwochabend in der Straße „Am Maingarten“ haben Polizeibeamte einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen trafen sich gegen 23.45 Uhr ein 21 Jahre alter Offenbacher mit einem Interessenten zu einem vereinbarten Verkaufsgespräch. Im Rahmen des Verkaufsgesprächs soll der Tatverdächtige unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät in Richtung des Offenbachers gesprüht und das Mobiltelefon anschließend entrissen haben. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte den 22-Jährigen vorläufig fest. Er musste mit zur Dienststelle, über den Verbleib des Mannes wird noch entschieden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Festnahme nach Verfolgungsfahrt – Offenbach

(dj) Als Polizeibeamte am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, einen Audi im Bereich des Taunusrings kontrollieren wollten, gab der Fahrer nach Angaben der Beamten Gas und versuchte, zunächst mit dem Auto zu flüchten. Die Verfolgung führte über die Autobahn 661 und Anschlussstelle Kaiserlei bis zur Löwenstraße, wo das flüchtige Fahrzeug gegen zwei geparkte Autos gefahren sein soll. Die beiden Insassen stiegen daraufhin aus dem Wagen und rannten von der Unfallstelle fußläufig davon. Nach kurzer Verfolgung konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer, ein 19 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz, jedoch gestellt werden. Der Beifahrer konnte sich einer Festnahme durch die Polizei entziehen. Der offensichtliche Grund für die Flucht stellte sich beim Blick in den Wagen der Täter heraus: Im Inneren des hellblauen A4 wurden mehrere Geräte, Werkzeuge und Bargeld aufgefunden, die nach einer ersten Einschätzung im Zusammenhang mit anderen Diebstählen stehen dürften. Der Wagen wurde samt Inhalt sichergestellt. Die Ermittlungen, die sich nun wegen Verdachts der Unfallflucht und des Diebstahls gegen den 19-Jährigen richten und durch das Fachkommissariat 22 der Kripo in Offenbach geführt werden, konzentrieren sich jetzt auch auf die Frage, woher die aufgefundenen Gegenstände stammen und um wen es sich bei dem flüchtigen Beifahrer handelt. Zeugen, die in dem Zusammenhang Angaben zu der flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt – Heusenstamm

(jg) Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr konnte auf der Hohebergstraße durch eine Streife der Polizeistation Heusenstamm eine offensichtlich betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen werden. Die Fahrerin des grauen Audi war zunächst verbotswidrig aus der Eisenbahnstraße kommend links in die Frankfurter Straße abgebogen und hatte sich dann vor dem Streifenwagen eingeordnet. Anschließend bog die Fahrerin erneut verbotswidrig links in die Hohebergstraße ab. Ein Fußgänger, der die Hohebergstraße am Bahnübergang überquerte, musste stehenbleiben, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Der graue Audi setzte seine Fahrt unterdessen auf der Hohebergstraße fort. Durch die Streife wurde nun versucht die Fahrerin durch Anhalte-Signale zu stoppen, was jedoch keine Reaktion bei der Fahrerin bewirkte. Auch auf Martinshorn und Blaulicht schien die Fahrerin nicht zu reagieren. Erst durch das Querstellen des Streifenwagens vor dem Audi an der Ampel der Ringstraße konnte die Fahrt beendet werden. Die augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrerin wurde zur Polizeidienststelle gebracht und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Polizei sucht nun nach dem männlichen Fußgänger, der die Hohebergstraße am Bahnübergang überquerte. Hinweise werden bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegengenommen.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht – Fahrradfahrer leicht verletzt – Autofahrer flüchtig – Dreieich

(jg) Am Montagmorgen kam es gegen 10 Uhr auf der Kreuzung Fichtestraße/Lindestraße/Wingertstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem grauen Kleinwagen. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht. Der 60-jährige Velo-Fahrer fuhr auf der Wingertstraße als ihm der graue Kleinwagen auf der Lindestraße entgegenkam und ihm beim Linksabbiegen die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß wobei sich der Radfahrer leicht verletzte und auch sein Fahrrad beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens hielt zunächst an, flüchtete jedoch dann in Richtung der Fichtestraße. Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Außenspiegel abgefahren: Wer kann Hinweise geben? – Hainburg / Hainstadt

(dj) Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch in der Zeit von 11.55 bis 11.57 Uhr in der Straße „Auf das Loh“ den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW abgefahren und war dann geflüchtet. Der Schaden an dem weißen Golf mit FB-Kennzeichen beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei in Seligenstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Zeugenaufruf – Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt – Dietzenbach

(jg) Auf der Bundesstraße 459 ereignete sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall kurz vor Dietzenbach zwischen einem Fahrradfahrer und einem Transporter. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 85-jähriger Radfahrer aus Gravenbruch kommend auf der Bundesstraße in Richtung Dietzenbach. Dabei wurde der Radfahrer vermutlich von einem überholenden Transporter der Marke Renault beim Vorbeifahren erfasst. Der Radfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich schwer am Kopf und im Beckenbereich. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne nach dem Verunfallten zu schauen. Durch die Kollision verlor der Transporter Teile seines Außenspiegels abgerissen wurden, die sichergestellt wurden. Die Unfallfluchtermittler suchen nun nach Zeugen des Unfalls. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Transporter geben? Hinweise werden unter der 06183 91155-0 entgegengenommen.

Sachbeschädigung an Verteilerkasten sorgt für Störung öffentlicher Betriebe – Dietzenbach

(dj) Ein Unbekannter trieb sich in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des alten Wasserwerks im Weiskircher Weg herum und brach zwischen 19 und 6 Uhr einen Verteilerkasten auf. Anschließend durchtrennte der Täter mehrere Kabel im Verteilungskasten, wodurch einige Ampeln, Straßenbeleuchtungen und weitere öffentliche Anlagen in der Umgebung ausfielen. Der Hintergrund der Tat ist derzeit noch unbekannt. Die Beamten bitten nun um Hinweise. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der zuständigen Polizeistation Dietzenbach: 06074 837-0.

Bereich Main-Kinzig

Brand in Lagerhalle – Hanau

(jg) Am Mittwoch gegen 11 Uhr kam es in der Molitorstraße zu einem Brand einer Lagerhalle. Durch eine Nachbarin wurde der Brandgeruch wahrgenommen, woraufhin diese umgehend die Feuerwehr alarmierte. Das Feuer in der Halle konnte zwar schnell gelöscht werden, dennoch entstanden durch die enorme Hitze Risse im Mauerwerk, weshalb zunächst ein Statiker hinzugezogen wurde, um die Gebäudestabilität zu überprüfen. In der Lagerhalle waren unter anderem E-Bikes gelagert. Die Ermittler gehen derzeit von einem einen technischen Defekt an einem Fahrrad-Akku oder an einer der zugehörigen Ladestationen aus. Der Schaden beläuft sich auf über 300.000 Euro.

Wer fuhr gegen den silbernen Ford Transit? – Hanau

(jm) Sachschaden von 1.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Steinheimer Tor“ (einstellige Hausnummern). Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 15.45 und 22.10 Uhr den vorderen rechten Kotflügel eines rückwärts eingeparkten Ford Transit. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Fahrzeug beschädigt und Kanaldeckel entfernt – Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Maintal/Dörnigheim

(jm) Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend zwei Heranwachsende wegen Verdachts der Sachbeschädigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vorläufig fest. Zuvor sollen diese laut ersten Hinweisen in der Goethestraße auffällig gewesen sein, indem sie unter anderem Fahrzeuge anhielten. Anschließend sollen sie den Außenspiegel eines Opels in der Westendstraße und einen Kanaldeckel in der Ascher Straße aus der Verankerung gehoben haben. Gegen 23.15 Uhr stellten Beamte den offenbar abgetretenen Außenspiegel des Opels fest. Kurz darauf nahmen sie die beiden Verdächtigen im Alter von 18 und 20 Jahren vorläufig fest. Beide mussten mit zur Dienststelle. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der jüngere wieder entlassen. Der Ältere stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und wurde zwecks Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf beide kommt nun jeweils ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Falsche Handwerker waren unterwegs – Steinau an der Straße / Ulmbach

(dj) Ein besorgter Bürger verständigte am Mittwochmittag die Polizei, weil im Stadtteil Ulmbach offenbar falsche Handwerker unterwegs seien. Nach derzeitigen Informationen fuhren die vier Unbekannten mit einem gelben Mercedes Sprinter von Haus zu Haus und boten mutmaßlich in betrügerischer Absicht ihre Dienste an. In der Straße „An der Kirche“ (einstellige Hausnummern) baten die vier Männer gegen 12 Uhr den 64-Jährigen die Erneuerung seiner Dachrinnen an. Nach der Erledigung der Arbeiten forderten die Täter von dem Steinauer jedoch eine unverhältnismäßig höhere Summe als ursprünglich vereinbart. Aufgrund des betrügerischen Vorgehens verständigte er die Ordnungshüter und das Quartett trat die Flucht an. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Betrügern und dem auffälligen Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen unter der Rufnummer 06181 100-123.

Die Kripo warnt in dem Zusammenhang vor Personen, die sich an der Haustür als Handwerker ausgeben und scheinbar günstige Dienstleistungen anbieten. Kontaktieren Sie im Zweifel stets die Polizei! Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner. Telefonisch ist er unter der Rufnummer 06181 100-233 zu erreichen.