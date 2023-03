Ettlingen – Polizei sucht nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben im Lauf der Woche und des vergangenen

Wochenendes mehrere Fahrzeuge in Ettlingen und Ettlingenweier beschädigt. Es ist

nicht auszuschließen, dass die Beschädigungen immer von derselben Täterschaft

begangen wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann davon ausgegangen werden, dass ein oder

mehrere Täter die Straftaten im Zeitraum zwischen Samstag 13:00 Uhr und Dienstag

05:45 Uhr verübten. Diese beschädigten durch Außenspiegel abtreten und Lack

zerkratzen mindestens drei Pkw sowie einen Roller. Die bei den Taten

entstandenen Sachschäden sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher

Ermittlungen.

Zeugen und mögliche weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer werden geben, sich mit

dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 3200-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am frühen Mittwochabend in Mingolsheim in

ein Wohnhaus ein, obwohl zu dieser Zeit eine Bewohnerin anwesend war.

Anschließend gelang es den Dieben unerkannt zu flüchten.

Die Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 18:00 und

19:00 Uhr über die Terrassentür des Wohnanwesens Zutritt in das Gebäude in der

Carl-Orff-Straße. Im Haus durchsuchten sie das Erdgeschoss und Obergeschoss nach

Wertgegenständen. Den Keller, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt eine

Hausbewohnerin aufhielt, mieden die Einbrecher offenbar. Der Wert des

entwendeten Diebesguts wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, sich mit Hinweisen unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu

melden.

Malsch – Polizeiposten Malsch öffnet nach vorübergehender Schließung wieder

Karlsruhe (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der

Polizeiposten Malsch nach vorübergehender Schließung ab Anfang kommender Woche

wieder besetzt sein wird.

Die Mitarbeitenden des Polizeipostens hatten ihren Dienst vorübergehend im

Polizeiposten Rheinstetten verrichtet. Ab Montag den 6. März können sich die

Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen dann wieder zu den gewohnten

Öffnungszeiten an den Polizeiposten Malsch Am Kirchplatz 4 wenden.

In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem

polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.

Bretten-Neibsheim: Scheunenbrand aus unklarer Ursache

Bretten-Neibsheim (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache brach in der

vergangenen Nacht an einer an einem Wohnhaus angebauten Scheune in der Lange

Gasse in Neibsheim ein Brand aus. Die vier Bewohner konnten das angrenzende

Einfamilienhaus rechtzeitig verlassen. Eine Bewohnerin wurde mit dem Verdacht

einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr bekämpfte

den Scheunenbrand und konnte ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das angrenzende Wohngebäude nicht mehr

bewohnbar. Die Bewohner wurden mit Hilfe der Gemeinde anderweitig untergebracht.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Bei den

Einsatzmaßnahmen war ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Bretten (ots)

Am 01.03.2023 wurde die Freiwillige Feuerwehr Bretten zu einem Wohnhausbrand in den Ortsteil Neibsheim alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren alle 4 Bewohner bereits außerhalb anzutreffen. Teilweise waren zeitgleich 6 Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Die angebaute Scheune mit einem ausgebauten Wohnbereich wurde vollständig ein Raub der Flammen, das Wohnhaus ist aufgrund des Rauches ebenfalls unbewohnbar. Insgesamt ca. 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr (mehrere Abteilungen der Feuerwehr Bretten), Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Einsatzleiter der Feuerwehr war der hauptamtliche Kommandant Oliver Haas.

Eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Die Höhe des Schadens sowie Entstehungsursache sind derzeit unbekannt. Der Polizeiposten Bretten hat noch während den Löscharbeiten erste Ermittlungen aufgenommen.