Frankfurt – Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn

5 in Fahrtrichtung Kassel sind am gestrigen Mittwochmittag (01. März 2023) eine

Person schwer, aber nicht lebensgefährlich, und eine Person leicht verletzt

worden. Zwei weitere Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 66-jährige Fahrer eines Lkw gegen 15.55

Uhr die Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Zwischen den Anschlussstellen

Westkreuz und Nordwestkreuz fuhr er auf den Kia eines 63-Jährigen auf, der

aufgrund eines Rückstaus in diesem Streckenabschnitt zum Stehen gekommen war.

Durch den Aufprall mit dem Lkw schob sich der Kia dann auf den vor ihm stehenden

Porsche Macan eines 72-Jährigen. Dieser prallte schließlich auf einen vor ihm

stehenden Lkw eines 40-jährigen Mannes.

Durch den Auffahrunfall wurde der Fahrer des Kia leicht verletzt. Der 72-jährige

Porschefahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste schwer verletzt

von den eingesetzten Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die

beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Alle Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst umgehend

in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren

sechsstelligen Bereich.

Für die Einsatzmaßnahmen war die BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel für ca. 2 Stunden

voll gesperrt. Anschließend konnte die Vollsperrung teilweise aufgehoben werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Frankfurt – Unterliederbach: Toter Mann in Gleisbett aufgefunden

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Nachmittag (01. März 2023) gegen 17.00 Uhr wurde

ein 56-jähriger Mann im Bereich des Bahnhofes Unterliederbach von einem

Triebwagen überrollt. Ob der Mann bereits durch zuvor passierende Züge überrollt

wurde, und ob es sich um einen Suizid oder ein Unfallgeschehen handelt, ist

zurzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (lo) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

März 2023: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

März 2023: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Autobahnkreuz Frankfurt BAB

3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße

März 2023: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

März 2023: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

März 2023: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Richtung Bad Homburg, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung

Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle

BAB 3



Frankfurt – Höchst: Fahrzeugkontrolle führt zum Auffinden von Drogen

Frankfurt (ots) – (th) Gestern (01. März 2023) kontrollierte eine Streife des

17. Polizeireviers ein Fahrzeug des Fahrdienstes Uber. Bei dem Fahrgast wurden

Drogen aufgefunden und sichergestellt.

Gegen 22.45 Uhr hielt die Streife ein Fahrzeug des Fahrdienstes Uber an und

unterzog den Fahrgast einer Personenkontrolle. Während der Kontrolle stellten

die Beamten einen typischen Cannabisgeruch bei dem 19-Jährigen fest. Der

Durchsuchung seiner Person wollte sich der 19-Jährige zunächst durch Flucht

entziehen, was jedoch unterbunden werden konnte. Der Grund dafür: bei dem

Heranwachsenden wurden über 60 Gramm Haschisch sowie größere Mengen eines

verschreibungspflichtigen Schmerzmittels aufgefunden. Eine sich anschließende

Wohnungsdurchsuchung verlief negativ. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das

Betäubungs- und Arzneimittelgesetz verantworten.

Bundespolizei bekämpft Schleusungskriminalität – Ermittler durchsuchen mehrere Objekte in Hamburg und Berlin

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main und der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main

112 Ermittler der Bundespolizei durchsuchten am 2. März insgesamt sieben Objekte in Hamburg und Berlin. Dabei stellten sie zahlreiche Beweismittel sicher, darunter Speichermedien, Laptos, Ausweispapiere und Mobiltelefone. Zudem stellten die Einsatzkräfte Kokain im Straßenverkaufswert von 6.000 Euro, Testosteronampullen, Amphetamintabletten, Einhandmesser sowie eine Schreckschusswaffe mit Munition sicher. Bei den Durchsuchungen kamen auch Spezialkräfte der Bundespolizei zum Einsatz.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt die Bundespolizei bereits seit Juni 2021 wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern gegen fünf afghanische und einen deutschen Staatsangehörigen im Alter von 25 bis 47 Jahren. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, afghanische Staatsangehörige mit missbräuchlich genutzten Ausweispapieren anderer Personen auf dem Luftweg von Teheran nach Frankfurt geschleust zu haben.

Immer wieder werden ausländische Staatsangehörige unter falschen Versprechungen für ein Leben in Deutschland angeworben. Dabei werden gezielt die finanzielle Notlage und die oftmals schwierige politische Situation der ausländischen Staatsangehörigen im Herkunftsland ausgenutzt.

335 Tage Haft – Bundespolizei fasst gesuchten Straftäter am Flughafen Frankfurt

Für rund elf Monate ins Gefängnis wanderte am 1. März ein 49-jähriger Mann, den Bundespolizisten im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens bei einer Routinekontrolle überprüften. Im Oktober hatte das Amtsgericht Frankfurt den Rumänen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 335 Tagen zu je 10 Euro verurteilt. Nachdem er in der Folge untergetaucht war, ließ die Staatsanwaltschaft Frankfurt nun mit Haftbefehl nach dem Mann suchen. Der Gesuchte konnte bei seiner Festnahme die ausstehende Summe von 3.350 Euro nicht begleichen. Die Bundespolizei lieferte ihn in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein. Er muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 335 Tagen absitzen.