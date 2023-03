Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Sendung „Aktenzeichen XY….Ungelöst“ vom 01.03.2023

Friedberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen-Polizeidirektion Wetterau

Nach der Sendung „Aktenzeichen XY…Ungelöst“ vom Mittwochabend (01.03.2023) erhielt die Polizei mehrere Hinweise zu den als Cold Case nochmals aufgerollten Morden an zwei Taxifahrern in den Jahren 1988/89.

Kriminalhauptkommissarin Jana Weisenfeld und Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger stellten im Gespräch mit Moderator Rudi Cerne nochmal Details zu dem Fall vor.

Daraufhin gingen bislang 50 Hinweise im ZDF-Studio in München als auch bei der Kriminaldirektion Wetterau ein.

Die Auswertung der Hinweise dauert an.

Jedem Hinweis wird nachgegangen, um die Taten, auch nach dieser langen Zeit, aufzuklären.

Grau-mint-farbenes Citybike gestohlen

Bad Nauheim: Ein grau-mint-farbenes Fahrrad der Marke Canyon entwendeten Diebe am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 19 Uhr in der Frankfurter Straße. Das Citybike im Wert von ca. 2000 Euro war mit einem Schloss gesichert. Wie die Täter diese Sicherung überwanden ist nicht klar. Sie entfernten sich mitsamt Schloss und Rad vom Abstellplatz des Rades. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen zu Tat, Täter und dem Verbleib des Rades entgegen.

Mit Drogen unterwegs

Bad Nauheim: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagfrüh (2.3.) in Nieder-Mörlen, fanden Polizeibeamte Betäubungsmittel in einem PKW. In der Frankfurter Straße Höhe Hildegardstraße stoppten die Gesetzeshüter den schwarzen VW gegen 00.40 Uhr. Sie trafen einen 31-Jährigen am Steuer an. der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Fahnder nahmen ihn zur Dienststelle mit, um eine Blutentnahme durchzuführen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie weitere Betäubungsmittel. Etwa 15 Gramm Haschisch stellten sie sicher. Der Armenier muss sich nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss und dem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln verantworten.

Oldtimer gestohlen – Zeugen gesucht!

Bad Nauheim: Eine weiße Corvette entwendeten bislang unbekannte Diebe in der Nacht von Mittwoch (1.3.) auf Donnerstag (2.3.) in der Straße „Am Wingert“. Das Fahrzeug im Wert von ca. 20.000 Euro stand verschlossen vor der dortigen Garage. Wie die Täter das Auto öffneten ist bislang unklar. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen FB – OI 7 H angebracht. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt und bittet um Hinweise zum Diebstahl des Oldtimers.

Zeugen nach Unfallflucht in Hanauer Straße gesucht

Friedberg: Bereits am Donnerstag den 16. Februar kam es im Laufe des Tages zu einer Unfallflucht in der Hanauer Straße. Ein im Bereich einer Tankstelle geparkter Opel Astra wurde, offenbar von einem anderen Verkehrsteilnehmer, hinten links beschädigt. An Kotflügel und Stoßstange entstanden Schäden im Wert von knapp 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Ort des Geschehens. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrer.

Wem gehören die Fahrräder?

Friedberg/Bad Nauheim: In der Florstädter Straße in Friedberg fiel am Montag (13.2.) ein offenbar herrenloses Fahrrad auf. Das grau-schwarze Damenrad der Marke Pegasus stand schon einen längeren Zeitraum ungesichert dort vor einem Haus. Auffällig ist seine lilafarbene Klingel. Die Polizei stellte es sicher und sucht nun die Eigentümerin des Zweirades. Ebenso verfuhren die Polizisten mit einem Trekkingrad der Marke Cycletool. Das schwarze Rad wurde am Donnerstag (2.3.) in der Weingartenstraße in Bad Nauheim gefunden und ebenfalls sichergestellt. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen, bzw. um Meldung der Eigentümer.