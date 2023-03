Einbrüche – Kripo Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Einbrecher lösten Alarm aus

Nach dem Einbruch in die Werkstatthallen eines Kfz.-Betriebs am Krummbogen lösten der oder die Täter die Alarmanlage aus. Sie flüchteten nach ersten Prüfungen ohne Beute. Der Einbruch passierte in der Nacht zum Donnerstag, 02. März, um etwa 02.50 Uhr. Durch das Aufhebeln einer Werkstatttür entstand ein Sachschaden von schätzungsweisen 500 Euro.

Marburg – Einbruch in die Kinderkrippe

Am Dienstag, 28. Februar, gegen 19.20 Uhr, stellten Berechtigte einen Einbruch in die Evangelische Kinderkrippe fest. Das frei zugängliche Gebäude steht auf dem Gelände der Vitos Klinik in der Cappeler Straße. Durch Manipulationen sowohl an der Haupteingangs- als auch an einer Kellertür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Nach erfolgten Überprüfungen blieben der oder die Täter ohne Beute.

Rauschenberg – Einstieg durch den Wintergarten

Durch die aufgebrochene Tür eines Wintergartens drangen Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Auf dem Flur ein. Der Einbruch wurde am Mittwoch, 01. März, gegen 10 Uhr, festgestellt. Die Tatzeit lässt sich derzeit nicht eingrenzen. Ebenfalls steht nicht fest, ob der oder die Täter über die mitgenommenen zwei Schlafsäcke hinaus weitere Beute machten.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Einbrüchen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg/Ostkreis – Positive Drogentests bei sieben Autofahrern

Zwischen Montag, 27. Februar und der Nacht zum Donnerstag, 02. März, beendete die Polizei sieben Autofahrten, weil die Fahrer unter dem Verdacht stehen, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. In allen Fällen reagierten die Drogentests positiv, sodass die Polizei Blutproben veranlasste, teilweise Fahrzeugschlüssel sicherstellte und ansonsten die Weiterfahrt untersagte. Betroffen waren in Marburg zwei Männer im Alter von 26 und 62 Jahren, in Neustadt ein 32-Jähriger und in Kirchhain und Stadtallendorf jeweils zwei Männer im Alter 20,21,22 und 32 Jahren.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht im Parkhaus

Am Montag 20. Februar, um 16.30 Uhr, stellte die Fahrerin ihren roten VW Eos in der vierten Etage des Parkhauses des Erlenringcenters ab. Als sie am Donnerstag, 23. Februar, um 07.40 Uhr, zurückkehrte, war eine Beule in der Beifahrertür. An der Kollisionsstelle sicherte die Polizei grüne Fremdfarbe. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nun nach Zeugen eines Fahrmanövers, das möglicherweise die leichte Kollision mit dem Eos zur Folge hatte. Wer hat zwischen Montag und Donnerstag in der vierten Etage des Parkhauses ein solches, knappes Rangieren beim Ein- oder Ausparken neben dem roten Eos gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Spiegelschaden am Corsa

Den Spuren nach kollidierte ein durch die Berliner Straße zur Bahnhofstraße fahrendes, derzeit noch unbekanntes Auto mit einem vor dem Anwesen Berliner Straße 46 am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Opel Corsa C. An dem Opel entstand am linken Außenspiegel ein Schaden. Der Unfall war am Dienstag, 28. Februar, zwischen 12.30 und 13.15 Uhr. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei.