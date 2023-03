Unbekannte schlagen 21-Jährigen im Bahnhof Bebra krankenhausreif

Bebra (Kreis Hersfeld Rotenburg) (ots) – Opfer einer Gewaltattacke wurde gestern

Abend (1.3.) ein 21-Jähriger aus Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree). Der

Mann aus Brandenburg war unterwegs in einem Regionalexpress von Frankfurt am

Main nach Bebra. Direkt nach der Ankunft in der Eisenbahnerstadt, gegen 18:30

Uhr, hätte ihn eine Gruppe bislang Unbekannter mit Faustschlägen und Tritten

angegriffen. Der 21-Jährige erlitt dabei Prellungen und Blutergüsse. Aufgrund

der Verletzungen kam das Opfer anschließend in das Kreiskrankenhaus Rotenburg an

der Fulda.

Bei den Tätern soll es sich um 5-6 Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren

gehandelt haben. Nähere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Die ersten

polizeilichen Maßnahmen übernahmen Beamte der Polizeistation Rotenburg.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Auffahrunfall

Petersberg. Bei einem Unfall am Mittwoch (01.03.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Ein 20-jähriger Mazda-Fahrer befuhr gegen 16.15 Uhr die Petersberger Straße. In Höhe einer dortigen Tankstelle, musste er sein Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt an der roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender 29-jähriger Audi-Fahrer hielt ebenfalls an. Ein ihm nachfolgender 79-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Niederaula. Am Dienstag (21.02.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Pkw die K29 aus Richtung Beiershausen kommend in Richtung Kerspenhausen. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (27.02.), gegen 12 Uhr, bis Mittwoch (01.03.), gegen 13 Uhr, parkte ein 69-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld seinen grauen Fiat 500 in der Lullusstraße am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich das parkende Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß

Bad Hersfeld. Am Dienstag (28.02.), gegen 6:35 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Minden-Lübbecke mit seinem Lkw die August-Gottlieb-Straße in Richtung Wehneberger Straße. Auf Höhe der Kreuzung Wehneberger Straße stieß er aus noch unklarer Ursache mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 37-Jährigen aus Roßdorf (LK Schmalkalden-Meiningen) zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.200 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (28.02.), gegen 12:45 Uhr, befuhren ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Sömmerda und ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippstahl in dieser Reihenfolge die B62 von Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld. Verkehrsbedingt musste der 45-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der 39-Jährige bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Aufgrund des Aufpralls wurden der 45-Jährige und seine 34-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (28.02.), gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer aus Sondershausen (LK Großfurra) mit seiner Sattelzugmaschine die B62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedewald. Zwischen den Ortschaften Sorga und Malkomes wollte er nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts in einen Parkstreifen einbiegen. Ein nachfolgender 49-jähriger Pkw-Fahrer aus „Haltern am See“ (LK Recklinghausen) bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Heck des Aufliegers auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (01.03.), gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Hainstraße kommend in Richtung Eichhofstraße auf dem Linken von zwei Fahrstreifen. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr mit seinem Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt in die gleiche Fahrtrichtung, auf dem Rechten von zwei Fahrstreifen. Als die Pkw-Fahrerin nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen einen Fahrstreifenwechsel von links nach rechts vornahm, kollidierte sie mit dem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Pkw. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Kostenlose Fahrradcodierung durch die Polizei in Schotten – Anmeldung am Montag (06.03.)

Schotten. Die Polizeidirektion Vogelsberg bietet am Mittwoch (08.03.), in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung beim Polizeiposten Schotten in der Parkstraße 19 in 63679 Schotten an. Die Terminvergabe erfolgt am Montag (06.03.) von 14 Uhr bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06641/971-240. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser!

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an!

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad!

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Mittwoch (08.03.), 10 Uhr bis 15 Uhr

Wo? Polizeiposten Schotten, Parkstraße 19 in 63679 Schotten

Terminvergabe? Montag (06.03.), 14 Uhr bis 18 Uhr unter

06641/971-240

Festnahme nach Einbruch auf Firmengelände

Bebra. Beamten der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda gelang es am frühen Mittwochmorgen (01.03.) zwei Männer im Alter von 33 und 31 Jahren nach einem Einbruch auf ein Firmengelände in der Bebritstraße festzunehmen.

Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei gegen 1.35 Uhr über zwei Unbekannte auf dem Firmengelände informiert, nachdem ihr Hund angeschlagen hatte. Die Täter hatten zuvor eine Umzäunung gewaltsam geöffnet, um verschiedene Elektrogeräte und Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 400 Euro von dem Firmenareal zu stehlen. Dabei hatten sie zudem 150 Euro Sachschaden verursacht. Als die Beamten nur wenige Minuten später am Tatort eintrafen, nahmen sie die beiden Männer deutscher Staatsangehörigkeit fest.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld ermittelt nun des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen die Männer.

Diebstahl von Roller

Bebra. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Mittwoch (01.03.) ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 170 WID. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war die Batterie des Zweirads ausgebaut gewesen. Der Roller noch unbekannten Werts stand zur Tatzeit in der Straße „Im Göttinger Bogen“. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lebensmittel und Bargeld gestohlen

Schlitz. Unbekannte betraten am Dienstagabend (28.02.) einen Laden in der Seeburgstraße und entwendeten mehrere Lebensmittel im Gesamtwert von circa 600 Euro. Darüber hinaus öffneten die Täter eine Kasse gewaltsam und entwendeten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Garage

Lauterbach. In der Nacht zu Donnerstag (02.03.) brachen Unbekannte eine Seitentür einer Doppelgarage in der Straße „An der Wascherde“ auf. Anschließend stahlen die Täter vier Sommerreifen der Marke Mercedes Benz sowie einen Gasgrill des Herstellers „Weber“ im Gesamtwert von circa 2.600 Euro und flüchteten unerkannt. Es entstand zudem Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrug mit vorgetäuschter Liebe

Grebenhain. Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung – mit leichter oder autoritärer Kleidung – bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig. Bestehen die Betroffenen doch auf eine persönliche Geldübergabe, geben die vermeintlichen Liebhaberinnen und Liebhaber an, verhindert zu sein und schicken angebliche Vertrauenspersonen, die das Geld in Empfang nehmen und überbringen sollen.

So erging es erst kürzlich auch einer Frau aus dem Vogelsbergkreis. Gutgläubig transferierte die Dame schließlich einen vierstelligen Geldbetrag auf ein ihr unbekanntes Konto.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Dating-Plattformen statt. Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder

Deutsch.

Deutsch. Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Die beiden amtlichen Kennzeichen KG-SN 258 eines Pkw entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (01.03.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz einer Firma in der Hermann-Muth-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jacke gestohlen

Fulda. Am frühen Donnerstagmorgen (02.03.), zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, entwendete ein Unbekannter die Jacke eines Fuldaers in einer Gaststätte in der Mühlenstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hing die Jacke – in der sich auch ein Smartphone und ein Schlüssel befanden – im Tatzeitraum an einer öffentlichen Garderobe der Lokalität. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

LKW-Unfall im Baustellenbereich des Kirchheimer Dreiecks

Kirchheim (ots)

Am Donnerstag (02.03.) kam es gegen 02.15 Uhr auf der Autobahn A 7 in südlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Sattelzug den linken von zwei Fahrstreifen im Baustellenbereich. Der 35-jährige Fahrer aus Bayern übersah offenbar, dass der Verkehr innerhalb der Baustelle stockte und wich deshalb nach links aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dadurch fuhr er auf die linksseitig zur Verkehrslenkung installierte mobile Schutzplanke auf und kam mit der Zugmaschine ungefähr einen Meter in die Luft ragend auf der Schutzplanke zum Stehen. Der Sattelzug eines 50-jährigen polnischen Fahrers wurde dabei von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen und beschädigt. Durch das Unfallgeschehen wurde der erste Lkw derart beschädigt, dass eine große Menge an Betriebsstoffen auf die Fahrbahn gelangte, welche durch die Feuerwehr aufgenommen und gebunden werden mussten. Mit der Bergung des LKW wurde ein örtliches Abschleppunternehmen beauftragt. Derzeit ist durch die Reinigungs- und Bergungsarbeiten bedingt, lediglich ein Fahrstreifen befahrbar. Es kommt entsprechend zu Rückstau auf der A 4 und der A 7.

Der 35-jährige Fahrer wurde vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ungefähr 100.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden – Zeugen gesucht

Alsfeld (ots)

In der Zeit von Montag (27.02.), 21 Uhr, bis Dienstag (28.02.), 10 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der geschädigte Fahrzeugbesitzer parkte seinen schwarze PKW Toyota Auris ordnungsgemäß in Höhe der Freiligrathstraße 16 in einer dortigen Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Landgraf-Hermann-Straße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte offenbar mit seinem PKW eine angrenzende Parklücke zu nutzen. Hierbei streifte er den geparkten Toyota. An dem Toyota entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugfront in Höhe von circa 1.000 Euro

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.