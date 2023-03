E-Bike Diebstahl abgewendet (Foto)

Ludwigshafen (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag 02.03.2023 gegen 0.10 Uhr, wie 3 Männer zwei E-Bikes im Bereich der Bremserstraße trugen. Die beiden Fahrräder waren noch mit einem Schloss gesichert. Der Zeuge sprach das Trio an. Daraufhin flüchteten die Männer. Die E-Bikes ließen sie stehen.

Die verständigte Polizei stellte 2 der 3 Diebe in der Nähe fest. Der 31- und der 45-Jährige wurden anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht. Beide führten eine geringe Menge an Betäubungsmittel mit. Der 45-Jährige kam anschließend wieder auf freien Fuß, während der 31-Jährige, aufgrund eines Haftbefehls, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die beiden gestohlenen E-Bikes der Marke Cube stellte die Polizei sicher. Die Polizei sucht nun die Besitzer der Fahrräder.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mit Drogen und Schreckschusswaffe erwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein 21-Jähriger wurde am Donnerstag 02.03.2023 gegen 01.45 Uhr, vor einer Polizeistreife mit Betäubungsmittel und einer Schreckschusswaffe erwischt. Beim Erblicken der Polizeistreife in der Schanzstraße versuchte der 21-Jährige noch eine Schreckschusswaffe unter einem Auto zu verstecken.

Während der Personenkontrolle stellten die Polizeibeamten neben der Schreckschusswaffe noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel in der Hosentasche des 21-Jährigen fest. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten.

Falsches Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – Eine 82-Jährige wurde am Mittwoch (02.03.2023) von einem Mann mit dem Namen „Rolf Schneider“ angerufen, der ihr ein Lottogewinn von 36.000 Euro versprach. Um an das Geld zu kommen, müsse sie nur die Geldtransportkosten von 1.000 Euro übernehmen. Die 82-Jährige erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…).

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten

Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de).

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Telefon: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.