Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte (Foto)

Kaiserslautern (ots) – An der Ecke Schulstraße/Lutrinastraße hat es am Mittwochvormittag gekracht. Kurz nach halb zehn stießen hier zwei Pkw zusammen. Zwei Menschen wurden verletzt und beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es zu dem Unfall, als ein 69-jähriger Autofahrer mit seinem Honda CR-V durch die Schulstraße fuhr und an der Kreuzung zur Lutrinastraße die Vorfahrt eines VW Passat missachtete. Nach dem Zusammenstoß kam der VW Passat von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und kam an einem Baum zum Stehen.

Durch die Wucht der Kollision erlitten der 20-jährige VW-Fahrer sowie eine 69-jährige Mitfahrerin im Honda leichte Verletzungen. Für sie wurde der Rettungsdienst verständigt. Die 69-Jährige wurde nach einer ersten Behandlung vor Ort zur weiteren Abklärung mit ins Krankenhaus genommen.

Beide Unfallfahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort in den Einsatz eingebunden. |cri

16 Beanstandungen in 90 Minuten

Kaiserslautern (ots) – In der Donnersbergstraße hat eine Dienstgruppe der Polizeiinspektion 1 am Mittwochnachmittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Eineinhalb Stunden nahmen die Beamten dort die vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier. Dabei gab es insgesamt 16 Gründe, etwas zu beanstanden.

Ganz oben auf der „Beanstandungsliste“ landete das Telefonieren während der Fahrt. Insgesamt sechs Fahrer wurden im Kontrollzeitraum mit dem Handy am Ohr erwischt. Sie alle müssen mit einem Bußgeld ab 128 Euro aufwärts und mindestens einem Punkt in Flensburg rechnen.

Zwei Fahrzeuge wurden festgestellt, an denen der Termin für die Hauptuntersuchung überschritten war. Hier hängt das Bußgeld davon ab, wie lange die Plakette „abgelaufen“ ist. Es beginnt mit 15 Euro, kann aber auch deutlich höher liegen und mit Punkten geahndet werden.

Auch für abgefahrene Reifen (1), nicht mitgeführte Warndreiecke (2), fehlende Verbandskästen (1) oder Warnwesten (1) und dergleichen drohen den jeweils erwischten Fahrern Bußgelder.

Ebenso wurde zur Kasse gebeten, wer seinen Führerschein (1) oder die Fahrzeugpapiere (1) nicht dabei hatte. Und last but not least: Wer sich nicht an die Gurtpflicht hielt (1), wurde ebenfalls kostenpflichtig verwarnt, ab 30 Euro aufwärts. |cri

Jugendliche Ladendiebe

Kaiserslautern (ots) – Mit zwei jugendlichen Ladendiebinnen hatte es eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Fackelstraße am Mittwoch zu tun. Gegen 17:40 Uhr beobachtete die Verkäuferin zwei Mädchen, die mit verschiedenen Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine verschwanden und ohne diese wieder herauskamen.

Die Frau sprach die 15-Jährigen an. Die Mädchen gaben zu, dass sie die Kleidung unter ihrer eigentlichen Kleidung in der Kabine angezogen hatten und den Laden so verlassen wollten. Zur Anzeigenaufnahme wurden sie mit auf die Dienststelle genommen und im Anschluss an die Eltern übergeben. |elz

Über Dating-App an Erpresserin geraten

Kaiserslautern (ots) – Über eine sogenannte Dating-App hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet Kontakt zu einer Frau aufgenommen – und ist an eine Erpresserin geraten. Wie der 28-Jährige am Mittwoch bei der Polizei anzeigte, hatte er mit der Frau über die App zunächst nur die Handy-Nummern ausgetauscht. Anschließend sei der Chat über den Messengerdienst WhatsApp fortgesetzt worden.

Es sei zu einem Videoanruf gekommen, bei dem die Frau Nacktaufnahmen des 28-Jährigen machte. Anschließend drohte sie dem Mann damit, das Video an alle seine Kontakte in einem sozialen Netzwerk zu verschicken, wenn er ihr nicht mehrere hundert Euro überweist.

Der 28-Jährige ging nicht auf die Forderung ein, sondern wandte sich stattdessen an die Polizei. Die Ermittlungen nach der unbekannten Frau laufen.

Das Kriminalitätsphänomen „Sextortion“, also eine Erpressung auf sexueller Grundlage, ist nicht neu. Gerade in Zeiten von Online-Partnerbörsen, Dating-Apps und dergleichen mehr ist die Gefahr groß, an Kriminelle zu geraten, die sich die Anonymität des Internets zunutze machen. Deshalb ist jeder, der solche Online-Portale nutzt, gut beraten, sich nicht innerhalb kürzester Zeit in einem Videoanruf auszuziehen oder Nacktbilder von sich zu versenden, ohne einschätzen zu können, was das jeweilige Gegenüber mit solchen Aufnahmen aus der tiefsten Privatsphäre anstellt.

Weitere Informationen zum Thema Sextortion bieten die Präventionsexperten der Polizei auf ihrer Homepage www.polizei-beratung.de an, mit diesem Link kommen Sie direkt zu den Tipps: https://s.rlp.de/i3Kil | cri

Onlineshoppen – aber sicher!

Kaiserslautern (ots) – Fast täglich werden der Polizei in Kaiserslautern Fälle von Warenbetrug gemeldet. Das heißt: Bestellte Produkte werden zwar vom Käufer bezahlt, aber er erhält die Ware nicht. Bekannt ist diese Masche sowohl durch sogenannte Fake-Shops als auch von Online-Verkaufsplattformen wie zum Beispiel Kleinanzeigen-Portale oder auch Auktionen, auf denen sich unzählige private Anbieter und Kaufinteressenten tummeln.

Die Ermittler in Kaiserslautern haben in den vergangenen Monaten eine große Anzahl solcher Fälle von Warenbetrug bearbeitet und dabei festgestellt: Ein Knackpunkt ist sehr häufig die Bezahlfunktion über „PayPal Freunde“. Von zuletzt 200 Fällen entfielen rund 130 auf dieses „Phänomen“.

Dabei ist klar: Die Funktion „PayPal Freunde und Familie“ wird von vielen gerne genutzt, weil dann keine zusätzlichen Gebühren anfallen. Was dabei aber offensichtlich vielen nicht bewusst ist: Es gibt auch keinen Käuferschutz. Das heißt: Ist das Geld erst einmal überwiesen, ist es weg, auch wenn Sie die bestellte Ware nicht erhalten. Es gibt keine Absicherung und auch keinen Anspruch auf Schadenersatz.

Wir empfehlen Ihnen deshalb:

Überweisen Sie nicht an „Freunde und Familie“, wenn Sie den Verkäufer nicht wirklich kennen. Auch nicht, wenn der Kaufpreis dadurch geringer wird oder der Verkäufer Ihnen einen niedrigeren Preis anbietet. Die PayPal Freunde-Funktion ist für Online-Shopping nicht geeignet, erst recht nicht auf Internetplattformen, bei denen Privatpersonen als Verkäufer auftreten.

Besser: Benutzen Sie beim Bezahlen Ihrer Online-Einkäufe immer die Funktion „für Waren und Dienstleistungen“. Falls es trotzdem zu Problemen kommt, wenden Sie sich direkt an PayPal und nennen Sie die Vorgangsnummer.

Und: Erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei, wenn ein Verkäufer sich nach der Überweisung nicht mehr meldet und Sie keine Ware erhalten.

Und noch ein Tipp: Versenden Sie beim Online-Shoppen auch keine Bilder von offiziellen Ausweispapieren mit Ihren persönlichen Daten, diese könnten missbraucht werden! | PI2/cri

Vermeintlicher Einbrecher ist ausgesperrter Nachbar

Kaiserslautern (ots) – Weil sie einen Einbrecher vermutete, hat eine Frau aus der Innenstadt in der Nacht zu Donnerstag die Polizei verständigt. Die 45-Jährige war kurz vor 1 Uhr auf merkwürdige Geräusche aus ihrem Keller aufmerksam geworden und war sich sicher, dass es sich um einen unbefugten Eindringling handelt.

Eine Streife rückte sofort aus, um der Frau zu Hilfe zu eilen, aber noch während die Beamten auf der Anfahrt waren, meldete sich die 45-Jährige erneut und gab Entwarnung: Bei dem ungebetenen Besucher handelte es sich um ihren Nachbarn. Er war offensichtlich betrunken nach Hause gekommen, hatte festgestellt, dass er sich ausgesperrt hat, und versuchte nun, auf anderem Weg in seine Wohnung zu kommen.

Die Polizisten fuhren die Adresse trotzdem an und schauten nach dem Rechten. Der stark alkoholisierte Nachbar bestätigte noch einmal die Geschichte und sicherte zu, sich um einen „normalen“ Zugang zu seiner Wohnung zu bemühen… |cri

Räuber ergreift die Flucht ohne Beute

Kaiserslautern (ots) – Mit seinem Versuch, an einem Kiosk in der Richard-Wagner-Straße Geld zu rauben, ist ein Mann am späten Mittwochabend gescheitert. Der Unbekannte war gegen 23 Uhr am Verkaufsfenster des Kiosk aufgetaucht, hatte dem Angestellten eine Waffe entgegengehalten und ihn aufgefordert, die Kasse zu öffnen.

Als der Mitarbeiter sich umdrehte und in den Schankraum ging, ergriff der Täter die Flucht, ohne Beute. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nirgends mehr gesichtet werden.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,60 Meter groß, hellhäutig, bekleidet mit einer dunklen (vermutlich blauen) Jacke. Von seinem Gesicht waren nur die Augen zu sehen, da er eine dunkle Motorradsturmhaube trug.

Zeugen, denen der Täter vor oder nach der Tat im Bereich Richard-Wagner-Straße oder den umliegenden Straßen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Alkoholpegel macht Schwierigkeiten

Kaiserslautern (ots) – Sein Alkoholpegel ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am späten Mittwochabend zum Verhängnis geworden. Der Rettungsdienst verständigte gegen 23 Uhr die Polizei, weil die Sanitäter Hilfe bei einem aggressiven Kneipengast in der Kantstraße benötigten.

Als die Streife vor Ort eintraf, hielt sich der Mann zwar schon im Freien auf, er wollte jedoch das Areal nicht verlassen, sondern weitertrinken, und weigerte sich, nach Hause zu gehen.

In einem unbeobachteten Moment überlegte es sich der 69-Jährige dann doch anders und lief los. Allerdings kam er in seinem Zustand mit den Treppenstufen nicht klar, trat ins Leere und stürzte mehrere Absätze nach unten. Dann hatte offenbar auch er ein Einsehen, ließ sich vom Rettungsdienst behandeln und ins Krankenhaus bringen.

Noch bevor die Streife wieder zurück zur Dienststelle fuhr, wurden die Beamten auf einen zweiten Kneipengast aufmerksam, der ebenfalls stark betrunken war und offenbar den Heimweg nicht mehr alleine antreten konnte. Ein zweiter Rettungswagen wurde verständigt, der sich des Mannes annahm.|cri

Audi beim Rangieren gerammt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen „Park-Rambo“, der in der Eisenbahnstraße einen Audi A1 beschädigt hat. Die Audi-Halterin entdeckte am Mittwochmittag an ihrem Pkw einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange.

Den Spuren nach zu urteilen, ist ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den stehenden Audi gestoßen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Unfallzeit liegt zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochmittag, 12.30 Uhr. Hinweise auf den Unfallverursacher oder sein Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 369-2150 entgegen. |cri

Keine Unfallflucht, sondern Schaden selbst verschuldet

Kaiserslautern (ots) – Ihr schlechtes Gewissen hat offenbar eine Frau aus dem Landkreis dazu gebracht, eine Anzeige zurückzuziehen. Die 19-Jährige hatte am Dienstag noch gemeldet, dass ihr Auto in einem Parkhaus in der Martin-Luther-Straße von einem Unbekannten gerammt und beschädigt worden wäre.

Keine 24 Stunden später meldete sie sich zerknirscht per Telefon und gab zu, dass die Geschichte gelogen war. Sie selbst habe den Unfall verursacht, bei dem die Beschädigungen an ihrem Pkw entstanden. Es tue ihr leid, dass sie dies als Unfallflucht dargestellt habe.

Pech für die 19-Jährige: Von Amts wegen wird nun gegen sie wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt. |cri

Unfallfluchten

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Mittwoch gemeldet worden. Aus der Rummelstraße in Weilerbach ging am Nachmittag eine Anzeige ein. Hier kamen sich gegen 17 Uhr in Höhe der Hausnummer 44 ein Toyota 4Runner und ein unbekannter weißer Pkw zu nahe.

Sie stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Beide Wagen fuhren, ohne anzuhalten und sich um einen möglichen Schaden zu kümmern, weiter. Der Fahrer des Toyotas stellte im Nachhinein fest, dass die Abdeckung seines Spiegels fehlte. Sie war vermutlich bei dem Zusammenstoß abgefallen.

Ebenfalls gegen 17 Uhr wurde eine Unfallflucht vom Opelkreisel gemeldet. Eine 28-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw den rechten Fahrstreifen. Ein unbekannter Wagen wollte von der linken auf die rechte Spur wechseln und touchierte dabei das Auto der 28-Jährigen. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher und den Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 gern entgegen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Nach Spiegel-Kollision weitergefahren

Trippstadt (ots) – Zu einer Kollision der Außenspiegel zweier Fahrzeuge kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr auf der B48 zwischen Johanniskreuz und Rinnthal. Im Bereich Trippstadt begegnete dem Fahrer eines Mercedes Vito, der in Richtung Johanniskreuz fuhr, ein anderes Fahrzeug.

Die Wagen berührten sich mit den Außenspiegeln, wobei der Spiegel am Mercedes beschädigt wurde. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs setzte seine Fahrt aber trotzdem, ohne anzuhalten, fort. Eine Beschreibung des Wagens liegt nicht vor.

Zeugen, denen möglicherweise ein Fahrzeug mit beschädigtem Außenspiegel entgegenkam, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri