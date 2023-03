Kaiserslautern – Neues Kursangebot in der Turnabteilung des TuS 04 KL-Dansenberg: Seit dem 1. Februar können in den Übungsstunden von Jumping Fitness, Aerobic, Tai Bo und Bodyforming Mitglieder und Nichtmitglieder gleichermaßen teilnehmen. Voraussetzung dafür ist die Registrierung auf der Anmelde-Plattform des TuS (Link am Ende des Artikels). Nichtmitglieder bezahlen dabei für eine variabel nutzbare Zehnerkarte 50 Euro, eine Einzelstunde kostet 7 Euro. Für Vereinsmitglieder ist das Angebot für alle Kurse kostenlos.

Einfach mal unverbindlich in ein Fitnessangebot reinschnuppern, das bietet die neue Kurskarte des TuS. Seit fast einem Jahr wurde die Möglichkeit bereits erfolgreich für Jumping Fitness erprobt, nun erweitert die Turnabteilung des TuS ihr Angebot auch auf die Übungsstunden von Aerobic, Tai Bo und Bodyforming. Mit einer Zehnerkarte können Nichtmitglieder die verschiedenen Fitnessstunden ausprobieren. Neu für die Mitglieder ist die Vorgabe, dass auch diese sich über das Anmelde-System für die Kurse anmelden sollen. So können die verfügbaren Plätze in den Übungsstunden optimal ausgenutzt werden.

Eine weitere Neuerung bietet die Turnabteilung des TuS zudem allen Sportbegeisterten mit den neuen Wochenendkursen. Für alle, die auch am Wochenende nicht genug bekommen oder unter der Woche nicht die Zeit finden. Im März gibt es dabei im Wechsel samstags und sonntags verschiedene Angebote. Los geht es am Samstag, den 4. März mit Bodyfit + Tai Bo sowie Jumping Fitness. Am Sonntag, 5. März wird ein Kurs Jumping Anfänger angeboten.

Einfach zur Registrierung und zur Anmeldung

Die Registrierung ist kostenlos und nach der Angabe von erforderlichen Daten kann direkt mit der Anmeldung über das Smartphone, PC oder Laptop gestartet werden. Eine Anmeldung für eine Übungsstunde benötigt nur wenige Klicks, die Anmeldung für mehrere Kurse ist immer ca. einen Monat im Voraus möglich. Maximale Flexibilität: Die Abmeldung aus einzelnen Kursen ist bis zu drei Stunden vor einer jeweiligen Übungsstunde möglich. Sollte ein Kurs mal voll belegt sein, kann man sich auf die Warteliste setzen lassen und wird automatisch benachrichtigt und rückt nach, wenn ein Platz im Kurs frei geworden ist. Die Kartenausgabe und Bezahlung für Nichtmitglieder erfolgt direkt vor Ort bei den jeweiligen Übungsleitern.

Kurs-Plattform Supersaas des TuS www.supersaas.de/schedule/Turnabteilung_Dansenberg/Kursangebot

Wochenkurse

Montag 17:00 – 18:00 Uhr Jumping Fitness (mit Anika)

18:00 – 19:00 Uhr Tai Bo / Intervall (mit Sabrina)

19:00 – 20:00 Uhr Bodyforming (mit Sabrina)

Dienstag 19:30 – 20:45 Uhr Aerobic (mit Andrea)

Mittwoch 18:00 – 19:00 Uhr Jumping Fitness (mit Selina)

Donnerstag 18:45 – 19:45 Uhr Bodyforming (mit Sabrina)

Wochenendkurse MÄRZ (Dauer: 60 Minuten)

Samstag, 04.03. 10.00 Uhr Bodyfit + Tai Bo (mit Sabrina)

11.00 Uhr Jumping Fitness (mit Anika)

Sonntag, 05.03. 11.00 Uhr Jumping Anfänger (mit Katrin)

Samstag, 11.03. 10.00 Uhr Tabata Zirkel (mit Anika)

11.00 Uhr Step Aerobic (mit Selina)

Sonntag, 12.03. 11.00 Uhr Bodyfit mit Stuhl & Loop Band (mit Sabrina)

Samstag, 18.03. 10.00 Uhr Bodyfit (mit Sabrina)

11.00 Uhr Jumping Anfänger (mit Anika)

Sonntag, 19.03. 11.00 Uhr Jumping Fitness (mit Katrin)

Samstag, 25.03. 10.00 Uhr Step Aerobic (mit Selina)

11.00 Uhr Jumping Fitness (mit Selina)

Sonntag, 26.03. 11.00 Uhr Bodyfit Zirkeltraining (mit Sabrina)