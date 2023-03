Karlsruhe – Paketzusteller nach mutmaßlicher Unterschlagung festgenommen

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger ist am Dienstagabend vorläufig festgenommen

worden und wird im Laufe des Mittwoches auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der Mann im dringenden Verdacht, als

Paketzusteller eine Vielzahl von Versandartikeln unterschlagen zu haben. Beamte

des Polizeireviers Karlsruhe-West stießen am Dienstagabend in einer Wohnung auf

dutzende original verpackte Elektrogeräte, Sportschuhe u.a. im Wert von mehreren

tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen gegen den rumänischen Staatsangehörigen, der in der

Bundesrepublik keinen festen Wohnsitz hat, dauern an.

Karlsruhe – Mehrere Gartenhütten in Kleingartenverein abgebrannt

Karlsruhe – In einem Kleingartenverein an der Hagsfelder Allee in

Karlsruhe geriet gegen 12.20 Uhr eine Gartenhütte aus noch unbekannten Gründen

in Brand. Das Feuer griff auf eine weitere Hütte über. Beide Gartenhäuser

brannten komplett aus. Eine dritte Hütte, die in unmittelbarer Nähe steht, wurde

von der Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem derzeitigen Stand kamen bei

dem Brand keine Personen zu Schaden. Hinweise auf die Brandursache liegen

derzeit noch nicht vor. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen

in einem niedrigen fünfstelligen Eurobetrag befinden.

Bruchsal – Polizei sucht Zeugen nach Tankbetrug und Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Pkw

Karlsruhe – Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend einen

Pkw in Bruchsal-Helmsheim entwendete, anschließend einen Tankbetrug im Stadtteil

Untergrombach beging und dann einen Verkehrsunfall in Weingarten verursachte,

ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Unbekannte gegen 20:50 Uhr einen

unverschlossenen Renault Twingo vor einem Wohnanwesen in der

Adalbert-Stifter-Straße. In der Folge fuhr der Dieb offenbar an eine Tankstelle

in der Weingartener Straße. Dort betankte der Mann gegen 21:00 Uhr das

gestohlene Fahrzeug und setzte anschließend seine Fahrt, ohne zu bezahlen, fort.

Wenig später verursachte der Täter in der Bruchsaler Straße in Weingarten

offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall. Ersten

Erkenntnissen zufolge kollidierte der Renault-Fahrer mit einem geparkten Pkw,

kam dadurch von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem Straßenschild

sowie zwei Verkehrspfosten. Als der unbekannte Täter anschließend wieder auf die

Fahrbahn lenkte, gefährdete er einen Verkehrsteilnehmer. Nach einigen Metern

stoppte der Unfallverursacher das Fahrzeug schließlich und flüchtete gemeinsam

mit einer weiteren Person zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Personen nicht mehr

festgestellt werden.

Zeugen beschreiben den Fahrzeugführer als 18 bis 23 Jahren alt und circa 170 cm

bis 175 cm groß. Er war mit einer dunklen Weste mit grauer Kapuze bekleidet.

Das Polizeirevier Bruchsal und die Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe haben die

Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, sich unter 07251 726-0 mit dem

Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Bäume geprallt

Karlsruhe – In der Nacht auf Mittwoch kollidierte ein 22-jähriger

Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Wolfartsweierer Straße mit mehreren

Bäumen. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 22-jährige BMW-Fahrer gegen

00:25 Uhr offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf Höhe der

Hauptfeuerwache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der junge

Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Bei dem Zusammenstoß

zog sich der Beifahrer des BMW-Fahrers leichte Verletzungen zu. Der

Unfallverursacher blieb unverletzt.

Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit uns musste abgeschleppt

werden. Der Sach-und Flurschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf

etwa 30.000 Euro.

Kraichtal – Ergänzung: Kollision zwischen Rennrad und Pkw

Karlsruhe – Ergänzung zur Meldung vom 01.03.2023, 09:13 Uhr: Der

Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 17:00 Uhr auf der Landesstraße

554, zwischen Unteröwisheim und Münzesheim.

Kraichtal – Kollision zwischen Rennrad und Pkw

Karlsruhe – Von einem asphaltierten Feldweg zwischen Unteröwisheim und

Münzesheim kommend wollte eine 62-jährige Rennradfahrerin die Landesstraße 554

überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 57-jährigen Autofahrers,

welcher auf der Landstraße in Fahrtrichtung Unteröwisheim unterwegs war. In der

Folge kam es zur Kollision. Die Rennradfahrerin zog sich leichte Verletzungen

zu. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Sachbeschädigungen an Pkws

Karlsruhe – Ein namentlich bekannter Tatverdächtiger hat am frühen

Mittwochmorgen in der Weststadt mehrere Autos beschädigt. Er musste anschließend

in Gewahrsam genommen werden.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 02:15 Uhr auf der Kaiserallee im Bereich

der Kreuzung zur Geranienstraße eine randalierende Person. Eine Polizeistreife

konnte dort wenig später einen 32-Jährigen festnehmen, der ersten Erkenntnissen

zufolge mindestens drei Fahrzeuge und einen Blumentopf beschädigt hatte. Es ist

nicht auszuschließen, dass der Verdächtige auch weitere Fahrzeuge beschädigt

hat. Ein Alkoholtest bei dem Randalierer ergab einen Wert von 1,8 Promille. Im

Zuge der weiteren Maßnahmen konnte zudem noch Rauschgift bei ihm aufgefunden

werden. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Die bei den Taten entstandenen Sachschäden sind derzeit noch Gegenstand

polizeilicher Ermittlungen. Der Beschuldigte muss nun unter anderem mit

Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Zeugen und mögliche weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer werden geben, sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Karlsruhe – Am Dienstagnachmittag kam es auf der L605 von Karlsruhe in

Richtung Ettlingen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Aufgrund der bei der Auffahrt AS Süd eingerichteten Baustelle kam es zu einem

Rückstau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein 52-jährige

Fahrzeugführer das Stauende auf der L605 und fuhr mit seinem Pkw Seat auf einem

dort stehenden Mini Cooper auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf 2

weitere Fahrzeuge geschleudert. Glücklicherweise bestätigte sich der anfängliche

Verdacht einer schweren Verletzung bei dem 59-jährigen Fahrer des Mini Copper

nicht. Nach jetzigem Stand wurde er leicht verletzt und stationär in einem

Karlsruher Krankenhaus aufgenommen. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 58000 Euro beziffert.

Infolge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste das Teilstück der L605 über

2 Std voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im

gesamten Bereich, da auch die Umleitungsstrecken schnell überlastet waren.