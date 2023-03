Sinsheim: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Sinsheim – Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum von

Samstag, den 25.02.2023 00:00 Uhr bis Dienstag, 28.02.2023, 13:15 Uhr gewaltsam

Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Mühlbrunnen“. Der Täter oder die

Täterin hebelte mittels eines unbekannten Gegenstandes ein seitlich gelegenes

Fenster auf und verschafft sich hierdurch Zutritt zum Gebäude. Anschließend

wurde das gesamte Gebäude durchsucht und ein Tresor entwendet. Im Tresor

befanden sich Dokumente und Bargeld.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg kam vor Ort und

übernahm die Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die

Kriminalpolizei Heidelberg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter 0621/ 174-4444 zu wenden.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag gegen 12:30 Uhr wurde auf der L

292 bei Waibstadt an der Kreuzung zur Helmstadter Str. eine Ampelanlage bei

einem Unfall beschädigt. Der Fahrer eines Tesla bremste so abrupt ab, dass der

hinter ihm befindliche LKW-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine

Kollision zu vermeiden. Rechts neben der Fahrbahn kollidierte der LKW mit einer

Ampelanlage. Der Fahrer des Tesla setzte seine Fahrt in Richtung Mosbach fort,

und überfuhr hierbei eine rote Ampel. Nach kurzer Zeit kehrte er zwar an die

Unfallörtlichkeit zurück und erkundigt sich, ob jemand verletzt sei und ob Hilfe

benötigt werde, anschließend entfernter sich jedoch erneut, ohne seinen

Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Der Vorfall konnte durch mehrere Zeugen beobachtet werden. Der Fahrer des Tesla

wird wie folgt beschrieben: männlich, um die 180 cm groß, kurze, dunkelblonde

bis braune Haare, schwarze Hose.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter

07261/ 690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte bewerfen geparkten PKW mit Pflastersteinen – Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwei unbekannte männliche Täter

konnten am Dienstag gegen 22:30 Uhr durch einen Zeugen beobachtet werden, als

sie einen geparkten Opel in der von-Hindenburg-Straße mit zwei Pflastersteinen

bewarfen. Der Opel wurde hierdurch erheblich beschädigt. Die beiden Männer

konnten unbemerkt flüchten. Laut Zeugenangaben waren beide schwarz gekleidet und

ca. 170 cm bzw. 180 cm groß.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Sinsheim aufgenommen. Die

Pflastersteine wurden als Beweismittel sichergestellt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter

07261/ 690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es

in Altlußheim auf der L 546 in Fahrtrichtung Neulußheim vor der Zufahrt Waldhaus

zu einem Auffahrunfall. Hierbei nahm ein 59-jähriger Ford-Fahrer einen

verkehrsbedingt vor ihm stehenden Peugeot zu spät wahr. Bei dem Unfall wurde

niemand verletzt. Lediglich der Ford war in Folge des Unfalls nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von 16.000 EUR.