Schlafender sollte im ICE bestohlen werden

Heidelberg – Ein Mann hat Dienstagnacht (28. Februar) gegen 3:25 Uhr

versucht, einen schlafenden Reisenden im ICE zwischen Stuttgart und Heidelberg

zu bestehlen.

Ein 18-jähriger algerischer Staatsangehöriger bemerkte die Situation, kniete

sich neben den schlafenden 26-jährigen Geschädigten und griff nach dessen

Rucksack, den dieser zwischen seinen Beinen auf dem Boden abgestellt hatte.

Das Geschehen blieb einem 54-Jährigen nicht verborgen. Er sprach den

Tatverdächtigen darauf an, woraufhin dieser sich entfernte.

Der Zeuge weckte und informierte den 26-Jährigen. Beide begaben sich beim Halt

des Zuges in Heidelberg auf dem Bahnsteig. Dort befand sich zufällig eine

Streife des Polizeipräsidium Mannheim, welche wegen eines anderen Sachverhaltes

an den oben genannten Zug gerufen worden war. Bei den Beamten befand sich auch

der 18-jährige Tatverdächtige, der durch den Zeugen identifiziert wurde.

Der 26-jährige Geschädigte überprüfte den Inhalt seines Rucksacks und stellte

fest, dass dieser vollständig war.

Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber von der Bundespolizei übernommen. Den

jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Versuchs eines Diebstahls.

Die Bundespolizei rät dazu, Wertsachen immer eng am Körper zu tragen und nicht

aus den Händen zu lassen. Hierzu können beispielsweise Trageriemen um die Hand

gewickelt werden. Nähere Informationen zum sicheren Reisen und zum Schutz vor

Taschendieben, erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter

www.stop-pickpockets.eu

Heidelberg: Besucher klagen über Atemwegsreizungen nach Gaststättenbesuch

Heidelberg – Am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei

und Rettungsdienst in die Heidelberger Altstadt gerufen, nachdem dort mehrere

Besucher einer Gaststätte über Atemwegsbeschwerden klagten. Die insgesamt zehn

Personen wurden durch sechs Besatzungen des Rettungsdienstes medizinisch

versorgt. Verletzungen konnten nicht festgestellt werden, weshalb alle Personen

vor Ort wieder entlassen wurden. Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg, welche

mit acht Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, wurde eine Vielzahl an

Messungen mit negativem Erfolg durchgeführt. Eine konkrete Ursache für die

Beschwerden konnte nicht ausgemacht werden. Durch die Polizei, welche ebenfalls

mit vier Fahrzeugen vor Ort gekommen war, wurden Personalien erhoben. Hinweise

auf eine Straftat konnten nicht erlangt werden. Der Betrieb der Gaststätte

konnte im Anschluss an die Einsatzmaßnahmen fortgesetzt werden, weitere

Vorkommnisse ergaben sich nicht mehr.