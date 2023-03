Mainz-Neustadt – Anzeigenaufnahme mit interessanter Wendung

Mainz-Neustadt – Am 28.02.2023 kam ein 27-jähriger Mann auf die

Polizeiinspektion Mainz 2, um dort eine Anzeige wegen Körperverletzung und

Sachbeschädigung zu erstatten – stand jedoch selbst unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln. Der Mann fuhr mit seinem Fahrzeug zur Dienststelle.

Während der Anzeigenaufnahme bemerkte der aufnehmende Polizeibeamte zunehmend

Auffälligkeiten im Verhalten des Mannes, die ihn zu dem Verdacht brachten, dass

der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein durchgeführter Test

bestätigte schließlich den Verdacht, weshalb der Mann nun nicht nur eine

Strafanzeige erstattet hat, sondern selbst u.a. auch eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Führen eines Fahrzeuges unter

Betäubungsmitteleinfluss sowie eine Strafanzeige wegen Besitz von

Betäubungsmitteln erhält.

Mainz-Oberstadt – Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Schulkindern

Mainz-Oberstadt – Am 28.02.23 um 14:32 Uhr befährt ein Linienbus die

Straße „Am Fort Elisabeth“ in Richtung Fichteplatz und querte dort die Pariser

Straße, um auf der Busspur weiter zu fahren.

Ein 40-Jähriger Mainzer steht zu dieser Zeit mit seinem PKW auf den

Straßenbahngleisen, da er trotz stockenden Verkehrs in den Kreuzungsbereich

eingefahren ist. Um die Gleise frei zu machen wechselt er verbotswidrig auf die

Busspur und der Linienbus muss eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine

Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzen fünf Schulkinder und eine ältere Frau zu

Boden und erleiden leichte Prellungen.

Anschließend flüchtet der Unfallverursacher über eine rot zeigende Ampel in

Richtung Innenstadt. Es kommt nicht zum Zusammenstoß zwischen Bus und PKW.

Der Unfallverursacher kann jedoch im Nachgang durch die Mainzer Polizei

ermittelt und angehört werden. Er hat nun mit einem Strafverfahren wegen

Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung, sowie mehrerer

Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu rechnen.

LKW-Fahrer rammt Kleintransporter

A 61/Stromberg – Während er von einem Kleintransporter auf der A 61 in

Höhe Stromberg überholt wurde, kam ein 35-jähriger Fahrer eines LKW am 28.2.2023

gegen 9 Uhr zu weit nach links auf die linke Fahrspur. Dabei kam es zur

Berührung zwischen dem LKW des 35-Jährigen und dem Kleintransporter. An beiden

Fahrzeuge entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellen die

eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim drogentypische

Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Vortest verlief ebenfalls positiv

auf gleich verschiedene Drogen. Der 35-Jährige musste im Anschluss an die

Unfallaufnahme mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein

Führerschein wurde gleich einbehalten. Ihm droht nun ein Strafverfahren, sowie

der Verlust der Fahrerlaubnis.