Fahrradkontrollen in der Fußgängerzone

Worms – Über 20 Radfahrer wurden am gestrigen Dienstagvormittag in der

Wormser Fußgängerzone kontrolliert. In allen Fällen wurden die Fahrräder

ordnungsgemäß geschoben. Darüber hinaus gab es erfreulicher Weise ebenfalls

keine Beanstandungen.

Alzey – Kontrollstellen der Polizei

Am Dienstag, 28.02.2023, richtete die Polizei Alzey am Vormittag in der Karl-Heinz-Kipp-Straße und am Nachmittag in der Ostdeutschen Straße Kontrollstellen ein. Es wurden insgesamt 40 Fahrzeuge zur Kontrolle angehalten, davon waren 19 Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt. Weiterhin wurden 5 Verstöße wegen Nutzung eines Handys festgestellt. Bei zwei PKW-Fahrern konnte nach einem Drogenschnelltest festgestellt werden, dass sie unter Einfluss von Drogen stehen. Bei den 42-Jährigen und 53-Jährigen wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen Beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG (Fahren unter Drogeneinfluss) eingeleitet.