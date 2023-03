Kandel – Einbruch in Einfamilienhaus

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in den letzten Tagen gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Kandel in der Straße Am Wasserturm. Dazu hebelten sie die rückseitige Terrassentür mit einem Gegenstand auf. Im Haus durchwühlten sie die Schränke und Schubladen. Bisher steht nicht fest, ob etwas fehlt. Insgesamt hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Aktuell liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich mit der Polizei in Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Schwegenheim- Totalschaden durch Katze

Gestern Morgen befuhr eine 51-jährige Autofahrerin die Abfahrt der Bundesstraße 9 bei Schwegenheim. Dabei wurde sie von ihrer Katze, die sich auf dem Beifahrersitz befand, abgelenkt und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Nach einer Kollision mit einem Baum wurde ihr Fahrzeug massiv beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Germersheim- Dieseldiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem in der Thomas-Dehler-Straße geparkten LKW ca. 200 Liter Diesel Kraftstoff. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.