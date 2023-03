Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Ehrliche Finderin

Eine 54-Jährige Landauerin hatte von Montag auf Dienstag Glück im Unglück: Sie hatte ihren Geldbeutel, welcher unter anderem 1050EUR Bargeld enthielt, auf der Straße verloren. Ihr Glück war, dass diesen eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis SÜW den Geldbeutel fand: Diese brachte den Geldbeutel zur Polizei, welche die Landauerin erreichen und den Geldbeutel an die überglückliche Verliererin aushändigen konnte.

Bilanz eines Auffahrunfalls in Landau

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag in Landau auf der L509. An der Ampelanlage zur Straße In den Grabengärten fuhr ein Lkw infolge zu geringen Abstandes auf den vorausfahrenden Kleinbus auf und schob diesen auf ein davor an der „Rot“ zeigenden Ampel wartendes Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000EUR, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die vier Insassen des mittleren Fahrzeuges wurden alle leicht verletzt.

Per Kollisionswarn-App über ein Unfallflucht in Nußdorf informiert…

…wurde am Montag ein 56-jähriger Mann. Sein grauer Mercedes Kompakt-SUV verfügt über die entsprechende Technik, weshalb der Unfallzeitpunkt auf exakt 18:36h bestimmt werden kann. Wer um diese Zeit in der Geißelgasse eine entsprechende Wahrnehmung tätigen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei Landau.