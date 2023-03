Erpressung nach Sex-Chat

Am Dienstag wurde ein 19-jähriger Ludwigshafener zunächst über die Plattform TikTok von einer Unbekannten angeschrieben. Beide verabredeten sich anschließend über Google-Chat zum Sex-Videochat. Der 19-Jährige wurde dazu gebracht sich vor der Kamera zu entblößen. Die Unbekannte fertigte Screenshots davon und drohte damit diese zu verbreiten, falls sie nicht 1.500 Euro von dem Heranwachsenden erhalte. Darauf ging der 19-Jährige nicht ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor „sexueller Erpressung“ zu schützen:

Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und

Privatsphäreeinstellungen. Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher

Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber. Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.

Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich

verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten. Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in

Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen. Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren

online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder

Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware,

sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam

problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Falls Sie bereits erpresst werden:

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung

meist nicht auf. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie,

dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann

man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons

dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden. Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab,

reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

-Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

DEIG-Einsatz

Am Dienstagnachmittag (28.02.2023), gegen 16:45 Uhr, wird die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Ludwigshafener Innenstadt gerufen, da aus einer Wohnung Hilferufe zu hören seien. Eine 39-Jährige hatte in einem Streit ihren Lebensgefährten und ihre Mutter angegriffen und leicht verletzt. Darüber hinaus verletzte sich die 39-Jährige auch selbst. Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, war die 39-Jährige aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Sie reagierte auch auf mehrfaches Zureden und Androhung das DEIG (Distanzelektroimpulsgerät) einzusetzen nicht. Die Polizisten mussten schließlich das DEIG einsetzen, um die Frau fesseln zu können. Da die Frau sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Mit Softairwaffe gedroht

Am Dienstagnachmittag (28.02.2023), gegen 14:45 Uhr, bedrohte ein 24-jähriger Autofahrer einen 36-jährigen Autofahrer auf der B9/L523 (vom Autobahnkreuz Ludwigshafen Nord kommend) mit einer Softairwaffe. Der 36-Jährige hatte den 24-Jährigen zuvor überholt, weshalb der 24-Jährige zunächst hupte und dann mit der echt aussehenden Softairpistole auf den 36-Jährigen zeigte. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 24-Jährigen kurz nach der Kurt-Schumacher-Brücke in Mannheim kontrollieren und die Softairpistole sicherstellen.

Hund verursacht Schaden – Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag (28.02.2023), gegen 12:30 Uhr, sprang ein Hund auf der Bgm.-Grünzweig-Straße gegen ein fahrendes Auto. Eine Person wollte mit dem Hund die Straße in Richtung Friedenspark überqueren, als der Hund gegen das vorbeifahrende Auto eines 23-Jährigen sprang. An dem Auto wurde der Lack zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Person lief mit dem Hund weiter. Die Person konnte nicht beschrieben werden. Der Hund soll weiß-graues Fell gehabt und eine gelbe Weste getragen haben.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Hinweise auf den Hund oder seinen Besitzer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .