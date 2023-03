Unfall beim Abbiegen

Dannstadt-Schauernheim

Beim Überholvorgang eines abbiegenden Traktors kam es am Dienstagmittag auf der K22 zwischen Böhl und Dannstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Traktor-Fahrer aus Ludwigshafen wollte hierbei nach links auf einen Feldweg abbiegen. Eine ihn überholende 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Böhl-Iggelheim brach daraufhin ihren Überholvorgang ab und fuhr dem Anhänger des Traktors auf. Die 32-jährige klagte danach über Schmerzen im Nackenbereich. Ihr Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 13.000 Euro. Da der genaue Unfallhergang nicht klar ist werden Zeugen des Unfallgeschehens gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Altrip/Schifferstadt

Am Montag führten Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt über den Tag verteilt mehrere Verkehrskontrollen durch. Auf der K13 „Auf der Au“, in Höhe des dortigen Campingplatzes, konnten im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen insgesamt elf Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit geahndet werden. Höchster gemessener Wert bei erlaubten 50 km/h war 81 km/h. Im Bereich Schifferstadt konnten bei Kontrollstellen unter anderem 24 Gurtverstöße, darunter ein Kind ohne jegliche Sicherung, sowie drei Handy-Verstöße geahndet werden. In der Speyerer Straße an dem Fahrzeug eines 41-jährigen aus Schifferstadt ein nicht eingetragener Heckspoiler festgestellt werden, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges führte.