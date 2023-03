Wer hat den Audi beschädigt?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In der Konrad-Adenauer-Straße ist ein

Audi mutwillig beschädigt worden. Der Halter fand den Pkw am Dienstag mit

demolierter Frontscheibe vor. Unbekannte Täter hatten offenbar absichtlich mit

einem Gegenstand auf die Scheibe geschlagen, so dass sie splitterte.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 6 Uhr. Das

Auto stand im fraglichen Zeitraum unter dem Carport eines Wohnanwesens.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu

melden. |cri

Verkehrsunfallbilanz 2022 der Polizeiinspektion

Rockenhausen – Unfallzahlen leicht gestiegen

Donnersbergkreis (ots) – Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion

Rockenhausen, diese umfasst den westlichen Teil des Donnersbergkreises mit den

Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler, wurden im Jahr 2022 insgesamt

1040 Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Das sind 44 Unfälle mehr als im

Vorjahr. Der Höchstwert der vergangenen Jahre lag mit 1059 Verkehrsunfällen im

Jahr 2018. Somit bestätigt sich rückblickend, dass der Rückgang der

Verkehrsunfälle in 2020 und 2021 zumindest teilweise auf ein geringeres

Verkehrsaufkommen durch die Corona-Pandemie zurückzuführen sein dürfte. Unter

den 1040 Verkehrsunfällen waren 492 Wildunfälle, vier weniger als im Vorjahr.

Die Gesamtzahl der verunglückten Personen ist von 90 auf 94 leicht gestiegen. 21

Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt, 72 wurden leicht verletzt und ein

Verkehrsteilnehmer wurde getötet. Bei dem tödlichen Verkehrsunfall geriet ein

75-jähriger PKW-Fahrer auf der Bundesstraße 48 bei Alsenz auf die Gegenfahrbahn

und kollidierte mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer, der noch

an der Unfallstelle verstarb.

In 2022 waren die häufigsten Unfallursachen erneut Fehler beim Abbiegen, Wenden

und Rückwärtsfahren (162 Unfälle), nicht ausreichender Abstand (153 Unfälle)

sowie nicht angepasste Geschwindigkeit (86 Unfälle). Die Unfälle unter

Alkoholeinfluss stiegen von 13 auf 16 und die Unfälle unter Drogeneinfluss

reduzierten sich von 6 auf 3. Ein weiterer Verkehrsunfall wurde unter dem

Einfluss von Medikamenten verursacht.

Die Gruppe der 18- bis 24-jährigen Fahrzeugführer stellt trotz leichtem Rückgang

der Unfallzahlen (von 188 auf 180) weiterhin eine besondere Risikogruppe dar.

Obwohl die „jungen Erwachsenen“ nur etwa einen Bevölkerungsanteil von rund acht

Prozent ausmachen, sind sie an rund 17 Prozent aller Verkehrsunfälle beteiligt.

Die Verkehrsunfälle mit Seniorenbeteiligung (65 Jahre und älter) sind von 142

auf 185 Unfälle deutlich gestiegen.

Im vergangenen Jahr wurden 157 Verkehrsunfallfluchten polizeilich registriert,

22 mehr als im Vorjahr. Diese betragen somit einen Anteil von 15,1 Prozent aller

Unfälle. Die Aufklärungsquote lag bei 51,6 Prozent, so dass mehr als jede zweite

Unfallflucht aufgeklärt werden konnte.

Durch gezielte Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, Verkehrsschauen und

zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit wird auch in diesem Jahr versucht,

Verkehrsunfälle mit den häufigsten Unfallursachen sowie daraus resultierende

(schwerwiegende) Unfallfolgen zu reduzieren. |pirok

Autofahrerin gefährdet Schulkinder

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Durch ihre rücksichtslose Fahrweise hat

eine Autofahrerin am Mittwochmorgen in der Konrad-Adenauer-Straße mehrere

Schulkinder gefährdet. Zeugen meldeten der Polizei, dass es „um ein Haar“ zu

einem Unfall gekommen wäre. Gesucht werden nun weitere Zeugen und auch die

verantwortliche Fahrerin.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 7.50 Uhr,

als ein Linienbus an der Bushaltestelle vor der Einmündung

Konrad-Adenauer-Straße/Pestalozzistraße hielt. Mehrere Schulkinder wollten

gerade in der Nähe an der Ampel bei „Grün“ für den Fußgängerverkehr die Straße

überqueren, als die unbekannte Autofahrerin den Bus und einen dahinter wartenden

Pkw mit schneller Geschwindigkeit überholte.

Offenbar im letzten Moment erkannte die Frau, dass die Ampel für sie „Rot“

zeigte und sich bereits Fußgänger auf der Fahrbahn befanden. Während die

Autofahrerin eine Vollbremsung machte, rannten die Schulkinder auf die andere

Straßenseite – nur so konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Zeugenangaben zufolge setzte die Fahrerin anschließend ihren Pkw zurück und bog

dann nach links in die Pestalozzistraße ab. Eine Zeugin folgte dem Wagen noch

kurz und konnte erkennen, dass ein Schweizer Kennzeichen montiert war.

Die Polizei bittet die Betroffenen – insbesondere eine junge Frau, die offenbar

eines der Kinder zur Schule brachte – sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150

zu melden. |cri

Joint auf Kita-Gelände geraucht?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch in der Bruchstraße verdächtige Personen aufgefallen sind. Konkret

geht es um den Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen,

8 Uhr.

Am Mittwochmorgen fiel Mitarbeitern der dortigen Kindertagesstätte auf, dass

sich über Nacht unbefugte Besucher Zugang zum umzäunten Gelände verschafft

haben. Sie nutzten das Areal offenbar, um „ungestört“ Joints zu rauchen. Ein

entsprechender Zigarettenstummel wurde auf dem Innenhof gefunden.

Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und des Verdachts eines Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1

unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Zweimal an einem Tag erwischt

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein Mann aus dem

Donnersbergkreis am Dienstag in Kaiserslautern eingehandelt. Er wurde zweimal

beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt und stand zudem unter Drogeneinfluss.

Das erste Mal geriet der 48-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Mainzer Straße in

eine Verkehrskontrolle. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an, dass er seinen

Führerschein nicht dabei habe. Dass dies nur die halbe Wahrheit ist, ergab eine

Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen: Hier war eine

Fahrerlaubnissperre für den Mann eingetragen – mit dem Hinweis, dass die

Fahrerlaubnis gelöscht wurde.

Für den 48-Jährigen war die Fahrt damit beendet. Er musste die Fahrzeugschlüssel

abgeben und mit zur Dienststelle kommen. Bei weiteren Tests stellte sich dann

auch noch heraus, dass er Drogen „intus“ hat. Deshalb wurde ihm zusätzlich eine

Blutprobe entnommen.

Anschließend verständigte der Mann seine Mutter und ließ sich auf der

Polizeidienststelle abholen. Die Frau kam zusammen mit einer Begleiterin, die

angab, den Pkw des 48-Jährigen nach Hause zu bringen. Da sie die notwendige

Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurden ihr die Schlüssel ausgehändigt.

Keine zwei Stunden später entdeckte eine Streife den Pkw erneut, als er gerade

das Gelände einer Tankstelle in der Mainzer Straße verließ. Am Steuer saß auch

diesmal der 48-Jährige.

Die Beamten stoppten daraufhin den Pkw ein zweites Mal. Auch diesmal musste der

Mann die Fahrzeugschlüssel abgeben und mit zur Dienststelle kommen, um sich eine

Blutprobe entnehmen zu lassen.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Und auch gegen die Mutter sowie die

Halterin des Pkw wird wegen des Verdachts des Duldens einer Fahrt ohne

Fahrerlaubnis ermittelt.

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat auch eine 39-jährige Frau aus dem

Stadtgebiet am Dienstag eine Anzeige kassiert. Sie war kurz nach 17 Uhr bei

einer Verkehrskontrolle aufgefallen, weil weder sie noch ihr Beifahrer den

Sicherheitsgurt angelegt hatten.

Nachdem die Frau zunächst falsche Personalien angab, stellte sich dann bei der

Überprüfung heraus, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der

39-Jährigen wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. Sie musste für weitere

Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

Lkw touchiert Pkw und fährt weiter

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen einer Unfallflucht ermittelt die

Polizei in der Otterberger Hauptstraße und sucht einen Lkw-Fahrer. Der

Unbekannte touchierte am Montagvormittag gegen 11 Uhr im Vorbeifahren einen

geparkten VW Touran, der in Höhe des Hauses Nummer 88 stand. Ohne sich um den

Schaden zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt fort.

Der VW Touran wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Die Höhe des Schadens wird

auf 2.000 Euro geschätzt.

Der Fahrzeughalter wurde zwar selbst Augenzeuge des Unfalls, konnte den Lkw aber

leider nicht näher beschreiben. Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen und

bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Taxi-Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots) – Gegen eine „Zechprellerin“ ermittelt die Polizei seit

Dienstagnachmittag. Die Frau war in Kaiserslautern in ein Taxi gestiegen und

hatte sich in ein Krankenhaus fahren lassen. Am Wunschort angekommen, stieg die

Frau aus. Sie gab gegenüber dem Fahrer an, dass sie kein Geld bei sich habe. Sie

wollte das Geld bei ihrer Schwester, die sich im Krankenhaus befinde, holen. Die

Frau kam nicht mehr zurück. Der Taxifahrer schaltete die Polizei ein und stellte

Strafantrag wegen Betrugs. Die Ermittlungen nach der Zechprellerin laufen. |elz

Auto an Stadthalle zerkratzt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben am Wochenende in

der Hauptstraße einen Pkw zerkratzt. Die Fahrzeughalterin entdeckte den Schaden

an ihrem Auto am Samstagnachmittag und meldete ihn über die Onlinewache der

Polizei.

Demnach wurde der Wagen am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr

beschädigt, während er auf einem Parkplatz an der Stadthalle stand. Die Täter

hinterließen einen langen Kratzer an der Beifahrertür. Der Schaden wird auf

1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Betrügerische Geldanlagen

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Statt das „große Geld“ zu machen, hat ein Mann

aus dem Landkreis etliche tausend Euro an Betrüger verloren. Der 79-Jährige

hatte über einen Zeitraum von mehreren Jahren immer wieder Geld bei einem

vermeintlichen „Investment-Broker“ investiert – in dem Glauben, Aktien zu

kaufen.

Als er sich nun den Betrag inklusive des angeblichen Gewinns auszahlen lassen

wollte, wurde der Mann aufgefordert, für die Gebühren zunächst Geld auf ein

Konto in Großbritannien zu überweisen. Obwohl er der Aufforderung folgte,

erhielt der 79-Jährige keine Auszahlung. Der Gesamtschaden liegt im

fünfstelligen Bereich.

Die Polizei empfiehlt: Bleiben Sie wachsam bei Geldanlagen! Suchen Sie sich

genau aus, wem Sie Ihr Geld anvertrauen. Insbesondere, wenn hohe Gewinne in

kurzer Zeit versprochen werden, sollten Sie misstrauisch sein! |cri

Teurer Buch-Verkauf

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, über ein Anzeigen-Portal im

Internet ein Buch zu verkaufen, ist ein Mann aus dem Landkreis an Betrüger

geraten. Wie der 34-Jährige jetzt über die Onlinewache der Polizei

Rheinland-Pfalz anzeigte, hatte er das Buch vergangene Woche auf der

Online-Plattform inseriert. Nach kurzer Zeit meldete sich eine vermeintliche

Interessentin, die vorgab, das Buch kaufen zu wollen.

Um angeblich die Bezahlung abzuwickeln, erhielt der Mann eine E-Mail mit einem

Link, dem er folgte. Auf der Seite, die sich öffnete, gab der 34-Jährige die

Daten seiner Kreditkarte ein. – Wie sich später herausstellte, handelte es sich

um eine sogenannte Phishing-Mail, mit der die Betrüger lediglich die Daten

abgriffen. Statt den Verkaufspreis für das Buch zu erhalten, wurde das Konto des

Mannes mit einer Bezahlung in Höhe von mehreren tausend Euro belastet.

Der 34-Jährige entschloss sich deshalb zur Anzeige. Die Ermittlungen wegen

Betrugs laufen. |cri

Mofa-Diebe scheitern

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Beim Versuch, ein Mofa zu stehlen,

haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Tannenstraße

Sachschaden angerichtet. Am Dienstagmittag stellte der Halter des Mopeds fest,

dass sich jemand am Zündschloss zu schaffen gemacht hat. Offenbar wurde

versucht, das Schloss mit Hilfe eines Schraubendrehers zu manipulieren.

Es gelang den Tätern aber offensichtlich nicht, das Zweirad kurzzuschließen. Sie

ließen das Mofa beschädigt zurück.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstagmittag, 13 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1

in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Unfall an der Einmündung zur B48

Kaiserslautern (ots) – Eine verletzte Beifahrerin und zwei Autos mit

Totalschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag

auf der B48 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer ereignete. Kurz nach halb 3

waren in Höhe der Einmündung zur K49 ein Mazda und ein BMW zusammengestoßen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 42-jährige Mazda-Fahrerin aus

Richtung Mölschbach über die K49 gekommen und wollte an der Einmündung zur B48

nach links auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei kam sie jedoch einem BMW in die

Quere, der auf der B48 in Richtung Johanniskreuz unterwegs war und Vorfahrt

hatte.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich die Beifahrerin im BMW

leichte Verletzungen zuzog. Die 68-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst

behandelt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr

fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bei beiden ist von einem

wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr aus Hochspeyer,

Waldleiningen und Mölschbach vor Ort im Einsatz. |cri

Streit unter Nachbarn

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit unter Nachbarn hat am Dienstagabend die

Polizei auf den Plan gerufen. Ein 62-jähriger Mann aus der Innenstadt meldete

gegen 19 Uhr, dass er von seinem 41-jährigen Nachbarn bedroht worden sei. Der

41-Jährige hatte die Wohnungstür des 62-Jährigen eingetreten und ihn geschlagen.

Eine Streife rückte aus, um sich die beschriebene Situation vor Ort anzuschauen.

Wie sich herausstellte, hatten sich die Männer gegenseitig geschlagen. Sie

müssen beide mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Die Wohnungstür

des 62-Jährigen war so stark beschädigt, dass sie nicht mehr schloss. Die

Feuerwehr reparierte die Tür. Zusätzlich stellte sich bei der

Personalienüberprüfung heraus, dass gegen den 62-Jährige noch zwei Haftbefehle

mit insgesamt 700 Euro Bußgeld oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen

vorlagen. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht. |elz

Fahrradteile gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich von Montag auf Dienstag in der

Trippstadter Straße Teile eines Fahrrads unter den Nagel gerissen. Das Rad war

in einem Fahrradkeller abgestellt. Zwischen Montag, 17:45 Uhr, und Dienstag,

7:30 Uhr, machten sich Unbekannte an dem Fahrrad zu schaffen. Sie stahlen die

Vordergabel, das Vorderrad, sowie das Kettenblatt. Der Schaden wird auf über 500

Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Randalierer erhält Platzverweis

Kaiserslautern (ots) – Ein Randalierer ist der Polizei am Dienstagvormittag aus

der Humboldtstraße gemeldet worden. Nach Angaben eines Zeugen würde der Mann

gegen die Außenspiegel von Fahrzeugen schlagen. Bei mindestens zwei Fahrzeugen

konnten Beschädigungen am rechten Außenspiegel festgestellt werden. Bei einem

weiteren Pkw war der Spiegel auf der Fahrerseite eingeklappt worden. Vor Ort

konnten die Polizisten den mutmaßlichen Täter, einen 30-jährigen Mann,

antreffen. Die Beamten kontrollierten ihn und erteilten ihm einen Platzverweis

für den Kernstadtbereich, dem der Mann nachkam. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung zu. |elz

Unfallflucht im Parkhaus – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag aus der

Martin-Luther-Straße gemeldet worden. In einem Parkhaus wurde ein weißer VW Polo

zwischen 9.30 und 10.30 Uhr von einem anderen Wagen gerammt und beschädigt. Der

Verursacher flüchtete.

Am VW Polo blieb ein Blech- und Lackschaden auf der Beifahrerseite zurück. Die

Schadenshöhe liegt bei 1.500 Euro. Vom Verursacherfahrzeug konnten blaue

Lackspuren festgestellt werden.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat im fraglichen Zeitraum den Unfall im Parkhaus

beobachtet oder kann Hinweise auf ein blaues Fahrzeug geben, das in dieser Zeit

dort abgestellt war? Die Polizeiinspektion 1 ermittelt und nimmt Hinweise unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Trunkenheit im Straßenverkehr

Hefersweiler (Kreis Kusel) (ots) – Am Dienstagmorgen wurde ein 53 jähriger

PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Erst nach einer längeren

Nachfahrstrecke stoppte der Fahrer seine Fahrt, trotz eindeutiger Anhaltsignale.

Im Rahmen der Kontrolle des nicht angeschnallten Fahrers wurde Alkoholgeruch in

der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von

2,18 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eröffnet. Es

wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.