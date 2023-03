Bergstrasse

Unfall auf der B 47 aufgrund eines Gegenstandes auf der Fahrbahn

Lorsch (ots) – Am Mittwoch, 01.03., gegen 06:30 Uhr, befuhr ein

Verkehrsteilnehmer die B47 aus Richtung Bürstadt in Richtung Bensheim. Kurz vor

der Auffahrt auf die A67 fuhr er über eine auf der Fahrbahn liegende Kopfstütze

drüber und beschädigte sich sein Fahrzeug. Die Polizei führt Ermittlungen zu der

Herkunft der Kopfstütze und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation

Heppenheim (06252-706-0) zu melden.

PKW stürzt Böschung hinab, Fahrerin wurde verletzt, LKW flüchtet von Unfallstelle

Hirschhorn (ots) – Am Montag, den 27.02, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 42-Jährige

Autofahrerin die Landesstraße von Hainbrunn kommend in Richtung Hirschhorn. In

einer Linkskurve kam ihr ein Lkw entgegen, sodass sie ausweichen musste. Das

Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinunter. Die Fahrerin

wurde leicht verletzt, der Sachschaden beträgt mindestens 5000 Euro. Der

Lkw-Fahrer fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Hinweise auf den flüchtigen Lkw-Fahrer

nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer: 06272-93050

entgegen.

Bensheim: Nach schwerem Verkehrsunfall auf A 5/8-jähriger Junge erliegt Verletzungen

Bensheim (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Samstagmittag

(25.02.), gegen 13.20 Uhr, auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Bensheim

und Heppenheim (wir haben berichtet), bei dem der 55-jährige Fahrer und ein

weiterer Insasse, ein 8 Jahre alter Junge, schwer verletzt wurden, ist der

8-Jährige am Dienstag (28.02.) nun seinen hierbei erlittenen schweren

Verletzungen erlegen.

Der Fahrer aus dem Main-Taunus-Kreis befuhr mit seinem Auto zunächst den linken

Fahrstreifen und kam nach Zeugenaussagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von

der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen ein auf dem Standstreifen stehendes

Pannenfahrzeug. Die beiden verletzten Personen wurden mit Rettungshubschraubern

in Kliniken eingeliefert.

Lampertheim: Wissen statt Wegschauen: Projekttag gegen sexuellen Missbrauch an Alfred-Delp-Schule

Lampertheim (ots) – Das Polizeipräsidium Südhessen, der Kreis Bergstraße und

weitere Partner sensibilisieren Schülerinnen und Schüler der Alfred-Delp-Schule

für Phänomene wie „Cybergrooming“

Die Fallzahlen sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen sind laut

Polizei zuletzt auch in Hessen deutlich gestiegen. Die Sicherheitsbehörden

schätzen die Dunkelziffer als hoch ein. Die Opfer leiden meist ihr Leben lang

unter den Taten. Durch die digitalen Medien gibt es für Täter inzwischen neue

Wege, sich potenziellen Opfern anzunähern. Im vergangenen Sommer starteten der

Verein Bürger und Polizei Bergstraße e. V., die Rotary Clubs der Region sowie

das Polizeipräsidium Südhessen eine Kampagne unter dem Namen „Brich Dein

Schweigen – hinter jedem Missbrauch steckt ein Gesicht“. Dieser Kampagne hat

sich auch der Kreis Bergstraße angeschlossen. Ziel ist es, Kinder und

Jugendliche zu schützen und die Täterinnen und Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Zum ersten Mal an einer hessischen Schule fand in diesem Rahmen nun an der

Alfred-Delp-Schule in Lampertheim ein Projekttag für die sechste Jahrgangsstufe

statt.

„Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch hat auch für uns als Kreis höchste

Priorität. Dazu gehört auch, den Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu

vermitteln. Gerade weil die Digitalisierung so wichtig für die Zukunft unserer

Gesellschaft ist, müssen wir Kinder und Jugendliche dabei stärken, dass sie sich

sicher durch das Internet bewegen können“, sagt Landrat Christian Engelhardt.

„Der Schutz von Kindern vor Missbrauch ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Ich bin daher allen Beteiligten dieser Kampagne und der Alfred-Delp-Schule sehr

dankbar, dass wir dieses wichtige Thema gemeinsam in den Fokus stellen“, so die

Erste Kreisbeigeordnete und Jugenddezernentin Diana Stolz.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann betonte die Rolle der Eltern, die

Altersgrenzen beachten sollten (Kein Bildschirm unter 3, keine eigene

Spielkonsole unter 6, kein Internet unter 9 und kein unbeaufsichtigtes Internet

unter 12 Jahren) und dabei ihrer Erziehungsverantwortung durch regelmäßige

Gespräche und angemessene Überwachung nachkommen sollten. Viele Eltern wissen

nicht, welche Möglichkeiten und damit Gefahren hinter den Geräten stecken und

fühlen sich zum Teil auch überfordert. Auch daher sei die stetige

altersangemessene Aufklärung der betroffenen Kinder und Jugendlichen der

richtige Weg.

Was kann ich tun, wenn jemand im Internet Nacktfotos von mir verbreitet? Wie

erkenne ich falsche Profile im Netz? An wen kann ich mich wenden, wenn ich von

jemandem belästigt werde? Mit solchen Fragen konnten sich die Schülerinnen und

Schüler bei dem Projekttag an eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten

wenden. Ihnen standen dabei die Kriminalhauptkommissarin Nicole Lenz, die

Polizeihauptkommissarin Tina Antoni, die Polizeioberkommissarin und

Schulbeauftragte für Lampertheim Christina Wegerle, der Kriminalkommissar und

Jugendkoordinator der Polizeidirektion Bergstraße Johannes Emanuel Hofmann sowie

Tobias Knapp, Psychologe des Staatlichen Schulamtes Heppenheim Rede und Antwort.

Zuvor hatten sich die Schülerinnen und Schüler einen Dokumentarfilm angesehen,

der sich mit dem Phänomen Cybergrooming beschäftigt. Die Täter stellen hierbei

über das Internet, oft über die Sozialen Medien, gezielt Kontakt zu

Minderjährigen her, versuchen ihr Vertrauen zu gewinnen und belästigen sie dann

entweder digital oder versuchen den Kontakt in die reale Welt zu verlagern. Wie

man solche Versuche erkennt und wie man ihnen begegnen kann, wurde zuvor und

danach auch im Unterricht aufgearbeitet.

Das Ziel des Projekttages: Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass es

Schutzmechanismen und Hilfsangebote gegen sexuellen Missbrauch und Phänomene wie

Cybergrooming gibt – und dass sie nicht alleine sind, wenn es sie einmal

betreffen sollte. Projekttage an weiteren Schulen im Kreis Bergstraße sind

bereits in Planung.

Mehr Informationen über die Kampagne „Brich Dein Schweigen – hinter jedem

Missbrauch steckt ein Gesicht“ gibt es im Internet unter: https://ppsh.polizei.h

essen.de/Ueber-uns/Regionales/Kampagne-Brich-Dein-Schweigen/

Karambolage auf der BAB 6 bei Viernheim

Viernheim (ots) – Am frühen Dienstagabend, 28.02., kam es gegen 19 Uhr zu einer

Verkehrsstockung auf der zweispurigen BAB 6 zwischen Viernheim und Mannheim in

Richtung Saarbrücken. Am Stauende kurz vor der Anschlussstelle

Mannheim-Sandhofen fuhr eine 38-jährige Frau aus dem Rheinpfalz-Kreis mit hoher

Wucht auf den vorausfahrenden Pkw eines 52 Jahre alten Mannes auf, ebenfalls aus

dem Rheinpfalz-Kreis. Dieser wurde anschließend auf zwei weitere Fahrzeuge

geschoben. Durch den Unfallhergang wurde sowohl die Unfallverursacherin als auch

der direkt vor ihr fahrende Mann leicht verletzt. Diese wurden durch

Rettungskräfte vor Ort erst versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen durch die Polizei auf

etwa 50.000 EUR beziffert. Durch die Blockierung der Fahrbahn entstand ein

Rückstau bis ans Autobahndreieck Viernheim. Eine weiträumige

Umleitungsempfehlung wurde eingerichtet.

Beim Notruf der Polizei gingen mehrere Notrufe ein, da Verkehrsteilnehmer

versuchten, im Stau zu wenden und entgegen der Fahrtrichtung als Geisterfahrer

dem Stau zu entkommen. Zeugen, die ein solches Fehlverhalten beobachten konnten

und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei

der Autobahnpolizei in Darmstadt zu melden.

Viernheim: 42-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Viernheim (ots) – Ein 42-jähriger Mann hat am Dienstagmittag (28.2.) einen

größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Lampertheimer Straße

ausgelöst. Ersten Ermittlungen zufolge, soll es zwischen dem 42-Jährigen und

einem 46 Jahre alten Bewohner zu einem Streit gekommen sein. Hierbei soll nach

jetzigem Kenntnisstand der 42-Jährige mit einer Waffe gedroht haben und sich im

Anschluss wieder zurück in seine Wohnung begeben haben. Der 42-Jährige konnte

gegen 17.30 Uhr von Spezialkräften widerstandslos festgenommen werden. Im Zuge

der polizeilichen Maßnahmen konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt

werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Es bestand zu keiner Zeit eine

Gefahr für Dritte. Für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam der 42 Jahre

alte Tatverdächtige mit auf die Polizeistation. Gegen ihn leiteten die

Beamtinnen und Beamten ein Strafverfahren ein. Wie es genau zu dem Streit kam

und welche Hintergründe vorliegen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft

werden.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein: Nach einer Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Autofahrern ermittelt die Kripo / Zeugenaufruf der Polizei

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Donnerstagmittag (2.2.) kam es zwischen 14 und 15

Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und zwei Personen aus

einem Auto am Ortsausgang von Hähnlein auf der Alsbacher Straße. Dabei soll der

Fahrer des Autos den Radfahrer geschlagen und der Beifahrer das Handy und

Zigaretten des Mannes entwendet haben. Anschließend entfernten sich die beiden

Täter vom Tatort.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der

Telefonnummer 06157 / 9509-0 entgegen.

Babenhausen: Etliche Autofahrer mit Handy am Steuer / Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Babenhausen (ots) – Beamte der Polizeistation Dieburg führten am

Donnerstagvormittag (23.2.) in Babenhausen und am Mittag auf der Bundesstraße

26, in Höhe des Sickenhöfer Sees, Verkehrskontrollen durch. Bei den Kontrollen

stand die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden im Fokus.

Die Polizisten überprüften an dem Tag insgesamt über 70 Fahrzeuge samt Insassen.

Dabei stellten die Beamten unter anderem mehrere Gurtverstöße sowie diverse

Mängel an Autos fest.

Auffallend oft kam es an der Kontrollstelle in Babenhausen zur Feststellung von

Leuten, die ihr Handy beim Fahren bedient haben. Von den dort 21 kontrollierten

Autofahrern, hatten elf Leute ihr Mobiltelefon in der Hand. Zu dem Punkt in

Flensburg erwartet die Betroffenen hierfür jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100

Euro.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: Lassen

Sie sich im Straßenverkehr nicht durch technische Geräte ablenken und halten Sie

die Geschwindigkeitsbeschränkungen ein. Dadurch tragen Sie zu einem sicheren

Straßenverkehr bei und schützen sich selbst und andere.

Radfahrerin verletzt – Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Am 27.02.2023 gegen 05:15 Uhr kam es in Pfungstadt im Bereich

der Kreuzung Eberstädter Straße / Mühlstraße zum einem Verkehrsunfall. Der

genaue Unfallhergang ist nicht bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es

aber zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrerinnen, bei dem die 78-jährige

Beteiligte aus Pfungstadt stürzte und sich schwer verletzte. Die andere

Unfallbeteiligte blieb nicht vor Ort.

Die Polizei bittet zur genaueren Aufklärung um Hinweise zu Unfallhergang und

Beteiligten durch Zeugen, die den Unfall – möglicherweise auch nur in Teilen –

beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Pfungstadt unter Tel

06157-9509-0 entgegen.

Mühltal Nieder-Ramstadt: Von Unfallstelle geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots) – Am Dienstag (28.02), zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, wurde auf

dem Rewe oder Rossmann Parkplatz in der Rheinstraße 45 in

Mühltal-Nieder-Ramstadt die Beifahrertür eines dunkelroten Volkswagen

beschädigt. Aufgrund des Schadenbildes ist davon auszugehen, dass der

Unfallverursacher beim Öffnen seiner PKW-Tür gegen die Beifahrertür des

Volkswagens kam. Hierbei wurde ein Schaden von ca. 1000EUR verursacht. Der

Verursacher entfernte sich ohne Hinterlassen seiner Daten vom Unfallort. Zeugen

des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0 mit der

Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Grauer Ford „F-R 4380“ gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Nachdem bislang Unbekannte einen grauen Ford Tourneo entwendeten, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Der Besitzer stellte seinen Wagen am Sonntagabend (26.02.) in der Mainzer Straße ab. In der Nacht zum Montag (27.02.) machten sich bislang Unbekannte an dem Wagen zu schaffen und flüchteten mit diesem unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befanden sich an dem Ford die Kennzeichen „F-R 4380“. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Standort des grauen Wagens geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rüsselsheim: Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Richtergasse in Königstädten geriet am Dienstag (28.02.), in der Zeit zwischen 18.50 und 20.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck und Sonnenbrillen in die Hände. Als die Unbekannten von einer Bewohnerin überrascht wurden, flüchteten sie mit der Beute vom Tatort.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Rüsselsheim: Polizei überwacht Geschwindigkeit

Am Dienstag (28.02.) führten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim Geschwindigkeitskontrollen in der Varkausstraße durch. Im Laufe der gut zweistündigen Messungen am Nachmittag, wurden 21 Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 90 Stundenkilometern vom Radar erfasst wurde. Auf ihn kommen nun rund 300 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

Biebesheim/Gernsheim: „Blitz for Kids“ – Polizei überwacht Geschwindigkeit im Bereich von Schulen/Keiner zu schnell!

Im Bereich der Grundschule in der Ludwigstraße in Biebesheim sowie „Im Rosengarten“ an der Peter-Schöffer-Schule in Gernsheim, führten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Dienstagmorgen (28.02.), von 7.30 bis 8.30 Uhr, bzw. am Mittag, von 13.00 bis 13.30 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen unter dem Motto „Blitz for Kids“ durch.

Von insgesamt 78 gemessenen Fahrzeugen war keines zu schnell unterwegs. Die Ordnungshüter zeigten sich hocherfreut über das positive Resultat.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Unfall nach verlorenem Eimer auf Bundesstraße – Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwoch (01.03.2023) befuhr gegen 06:15 Uhr ein 56-Jähriger Mann aus dem Odenwald die B45 von Michelstadt in Richtung Zell.

Auf Höhe eines Parkplatzes befand sich plötzlich ein großer Eimer auf der Fahrbahn. Der überraschte Fahrzeuglenker konnte mit seinem Seat Leon nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

Wer Hinweise auf den Verlierer / Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.