Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wetteraukreis: Mann mit multiplen Stich- und Schnittverletzungen

Am Dienstagnachmittag (28.02.2023) gegen 16.55 Uhr wurde in der Wiesenstraße im Echzeller Ortsteil Gettenau ein Mann mit multiplen Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörper und Halsbereich aufgefunden. Der 25-Jährige afghanische Staatsangehörige wurde daraufhin umgehend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, befindet sich mittlerweile jedoch außer Lebensgefahr. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte die Polizei einen 39-jährigen afghanischen Tatverdächtigen festnehmen. Der konkrete Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Mittwochnachmittag (01.03.2023) die Vorführung des 39-jährigen Beschuldigten bei Gericht. Es erging Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Derzeit können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Terrassentür hält

Karben: Vergeblich mühten sich Einbrecher im Laufe des Dienstags (28.2.) an einer Terrassentür im Tannenweg ab. Zwischen 8 Uhr und 19 Uhr hebelten der oder die Täter an der Tür auf der Gebäuderückseite. Dabei richteten sie etwa 500 Euro Schaden an. Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Neongrünes Rad gestohlen

Bad Vilbel: Fahrraddiebe schlugen am Dienstag (28.2.) in der Saalburgstraße zu. Zwischen 7.45 Uhr und 14.30 Uhr suchten sie sich ein Mountainbike aus dem Fahrradabstellplatz vor der dortigen Schule aus, zerstörten dessen Schloss und entwendeten das etwas 600 Euro teure, neongrüne Fahrrad der Marke Bulls. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades entgegen.

Blaues Rad gestohlen

Bad Vilbel: Aus einem Fahrradständer vor der Schule im Riedweg entwendete ein Dieb am Dienstagmorgen ein Damenrad. Zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr knackte der Dieb das Fahrradschluss und stahl außer dem blauen Bulls-Rad auch den Fahrradhelm der Radlerin. Das Rad hat einen Wert von knapp 1000 Euro. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Getränke gestohlen

Kefenrod: In eine Gaststätte in Bindsachsen drangen Einbrecher zwischen Sonntagabend (26.2.) und Dienstagmittag (28.2.) ein. Offenbar durch ein aufgebrochenes Fenster stiegen die Langfinger ins Gebäude in der Lindenstraße ein und entwendeten diverse Getränke. Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise auf Tat und Täter.