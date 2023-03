Frankfurt – Sachsenhausen: Versuchte Freiheitsberaubung – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstag, den 28. Februar 2023, kam es gegen 07.30 Uhr

im Bereich der Brückenstraße / Ecke Gutzkowstraße in Höhe des dortigen

Spielplatzes zu einer versuchten Freiheitsberaubung zum Nachteil eines Kindes.

Das 11-jährige Mädchen befand sich zu Fuß auf dem Weg in die Schule, als ein ihr

unbekannter Mann mit seinem PKW neben ihr anhielt. Der Unbekannte stieg aus dem

Fahrzeug aus und fragte die Schülerin nach dem Weg zum Südbahnhof. Nachdem die

Geschädigte geantwortet hatte, packte der Tatverdächtige die 11-Jährige und

versuchte sie in das Fahrzeug zu ziehen. Das Mädchen konnte sich losreißen und

flüchten.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 25-35 Jahre alt,

schwarzer Vollbart, bekleidet mit einer schwarzen Wintermütze und einer

schwarzen / dunkelblauen Winterjacke, sprach hochdeutsch mit tiefer Stimme.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen, größeren PKW mit getönter

Heckscheibe handeln; es wies eine Delle linksseitig im Kofferraumdeckel auf.

Vermutlich ist das Fahrzeug mit Ledersitzen ausgestattet.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen, dem Fahrzeug und /

oder dem Tatablauf geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen

Fachkommissariat unter der Telefonnummer 069 / 755 – 51299 oder mit jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Nordend-Ost: Festnahme nach Tritten und Beleidigungen in der U-Bahn

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Nachmittag griff eine 34-jährige Frau einen Mann

in der U-Bahn Linie 4 an. Die Polizei nahm die Frau anschließend fest.

Gegen 16:00 Uhr trat die Frau nach einer vorangegangenen verbalen

Auseinandersetzung ihrem Gegenüber mehrfach in den Genitalbereich und beleidigte

den 16-Jährigen dabei zum Teil rassistisch, indem sie ihn als „ausländischen

Drogendealer“, der sich wieder „in sein Land verpissen solle“, bezeichnete.

Zudem beleidigte sie einen bislang unbekannten Fahrgast mit dem „N-Wort“. Die

unverzüglich entsandte Streife nahm die Frau noch vor Ort fest und leitete ein

entsprechendes Strafverfahren gegen die hinreichend polizeibekannte Frau ein.

Frankfurt – Bornheim: Raubüberfall auf Supermarkt – Festnahme

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Nachmittag überfiel ein 20-jähriger Mann einen

Supermarkt in Bornheim. Die Polizei nahm ihn noch am Tatort fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Mann den kleinen Markt in der

Wöllstädter Straße gegen 15.30 Uhr. Er forderte die anwesende Verkäuferin auf,

ihr das Geld aus der Kasse zu geben. Der Ehemann der Verkäuferin, der sich zu

diesem Zeitpunkt im hinteren Bereich des Ladens aufhielt, bekam dies mit und

eilte seiner Frau mit einer Eisenstange ausgerüstet zur Hilfe. Daraufhin zog der

Räuber selbst ein Brecheisen unter seiner Jacke hervor. Glücklicherweise machte

keiner von beiden von seinem Schlagwerkzeug Gebrauch. Stattdessen nahm sich der

20-jährige ein Bier aus dem Regal, öffnete dies und begann zu trinken. Als die

Flasche halbleer war, traf auch schon die Polizei am Tatort ein und nahm den

offenbar durstigen Mann widerstandslos fest.

Der Festgenommene wurde zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen ins

Präsidium gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter

räuberischer Erpressung gegen ihn.

Frankfurt – Innenstadt: Versuchte räuberische Erpressung – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (th) Am Donnerstag, den 23. Februar 2023, kam es gegen 09.30

Uhr im Parkhaus am Theater, Willy-Brandt-Platz 5, zu einer versuchten

räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 18-Jährigen.

Der Geschädigte fuhr mit den beiden Tätern im Aufzug in das dritte Untergeschoss

des Parkhauses. Dort bedrohten die Täter das Opfer und forderten Geld. In diesem

Moment fuhr eine bislang unbekannte Zeugin mit ihrem weißen Kleinwagen an dem

Geschehen vorbei. Der 18-Jährige versuchte der Frau zu signalisieren, dass er in

Gefahr sei. Die Frau nahm dies jedoch offenbar nicht wahr und fuhr weiter.

Dem 18-Jährigen gelang es nun in das zweite Untergeschoss des Parkhauses zu

fliehen, dort schrie er um Hilfe. Ein bislang unbekannter Zeuge befand sich

ebenfalls im zweiten Untergeschoss, nahm dies jedoch offenbar ebenfalls nicht

wahr und entfernte sich.

Letztlich gelang es dem 18-Jährigen sich nach einem Gerangel über das

Erdgeschoss ins Freie zu retten.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, 19-20 Jahre, kräftige Statur, 170-175 cm groß, schwarze kurze

Haare, blasse Haut, große vernarbte Nase, stoppeliger Bart, bekleidet mit einer

dunklen Jacke sowie einer engen blauen Jeans.

Täter 2: männlich, 19-20 Jahre, 185-190 cm groß, leicht gebückter Gang, langes

Oberhaar zum Zopf gebunden, Seiten- und Nackenhaar rasiert, Augenringe,

Wangenbart, bekleidet mit einem dunklen Oberteil, einer neonorangenen Hose und

Turnschuhen der Marke Nike mit orangenen Neonelementen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder dem

Tatablauf geben können, insbesondere die Zeugin in dem weißen Kleinwagen sowie

der Zeuge im zweiten Untergeschoss des Parkhauses, werden gebeten, sich mit dem

zuständigen Fachkommissariat unter der Telefonnummer 069 / 755 – 51499 oder mit

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Preungesheim: Rangelei nach Ladendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Morgen (28. Februar 2023) kam es nach einem

Ladendiebstahl zu einer Rangelei zwischen dem Tatverdächtigen und dem

Ladendetektiv. Eine Streife nahm den Mann nach kurzer Flucht fest.

Gegen 10.15 Uhr betrat der Tatverdächtige einen Supermarkt in der

August-Schanz-Straße. Dort entnahm er diverse Lebensmittel aus der Auslage,

bezahlte diese jedoch nur teilweise. Als er den Laden verlassen wollte, wurde er

vom Ladendetektiv und dem Marktleiter auf den Diebstahl angesprochen. Hieraufhin

versuchte der 40-Jährige zu fliehen und es kam zu einem Gerangel mit dem

Ladendetektiv. Diesem gelang es, die gestohlenen Lebensmittel zurückzuerlangen.

Der Fluchtversuch des Tatverdächtigen wurde in unmittelbarer Nähe des

Supermarktes durch die eintreffende Polizei gestoppt. Der Mann wurde

festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Kontrollen führen zu Auffinden von Drogen und Messer

Frankfurt (ots) – (th) Im Zeitraum von Dienstagnachmitttag (28. Februar 2023)

bis Mittwochmorgen (01. März 2023) führte die Frankfurter Polizei verstärkte

Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Betäubungsmittel- und Gewaltkriminalität im

Bahnhofsviertel durch. Diese führten zum Auffinden von Drogen und einem Messer.

Die ohnehin durchgeführten Präsenzmaßnahmen wurden nochmals mit uniformierten

und zivilen Polizeibeamten unterstützt. Kontrollschwerpunkte waren unter anderem

der sogenannte „Niddasack“, der „Kaisersack“ sowie die Taunusstraße. Bei den

kontrollierten Personen konnten geringe Mengen Marihuana sowie ein Einhandmesser

aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 22-jährigen Besitzer des

Messers wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und er wurde mit einem

Platzverweis belegt; gegen einen 23-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen Verstoß

gegen das Aufenthaltsgesetz vollstreckt.

Haftbefehl im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof ging am Dienstagmorgen

einer Streife der Bundespolizei ein 39-jähriger wohnsitzloser Mann ins Netz, den

die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Haftbefehl suchte. Wegen

Erschleichen von Leistungen stand bei dem Mann noch eine Freiheitsstrafe von 157

Tagen im Raum. Die Haft hätte er jedoch mit der Zahlung von 1570 Euro abwenden

können. Da er die Zahlung jedoch nicht leisten konnte, wurde er in die

Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim eingeliefert.

Rucksackdieb nach kurzer Fahndung festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Nachdem er am Dienstag einer 20-jährigen Reisenden im

Frankfurter Hauptbahnhof den Rucksack gestohlen hatte, konnten Beamte der

Bundespolizei den 47-jährigen wohnsitzlosen Täter zwei Stunden später

festnehmen. Wie die Reisende bei der Bundespolizei angab, hätte ihr der Täter

den Rucksack gegen 13 Uhr in einem Cafe im Hauptbahnhof entwendet. Aufgrund der

vorliegenden Täterbeschreibung erkannte eine Streife den Täter wieder, nahm ihn

fest und brachte ihn zur Wache. Der Rucksack mit persönlichen Sachen der

Geschädigten blieb jedoch verschwunden. Zum Verbleib wollte sich der Mann nicht

äußern. Der 47-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.