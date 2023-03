Biedenkopf – Kraftstoff aus Traktortank abgezapft

Aus dem Tank eines Traktors zapften Diebe etwa 160 Liter Diesel ab. Die Polizei Biedenkopf hofft auf Zeugen, denn der betroffene Deutz stand zur Tatzeit zwischen 19 Uhr am Montag und 06.30 Uhr am Dienstag, 28. Februar unmittelbar an der Kottenbachstraße. Wer hat in der Nacht Personen an dem Traktor gesehen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Spritdiebstahl im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise

Marburg – Unfallflucht am Rain? – Schaden an weißem 3er BMW

Der Schaden am weißen 3er BMW ist an der Stoßstange vorne rechts und beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Nach Angaben des Besitzers muss dieser Schaden durch eine Kollision entstanden sein. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug konnte er nicht geben. Der BMW parkte zur Unfallzeit von Sonntag auf Montag, 27. Februar, zwischen 22 und 07 Uhr am rechten Fahrbahnrand gegenüber dem Anwesen #Am Rain 1 mit der Front Richtung Ginseldorfer Weg. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einer Kollision mit dem weißen BMW gekommen sein könnte?

Marburg – Taxi beschädigt – Unfallflucht vor dem Krankenhaus

Als der Taxifahrer seinen schwarzen Astra Kombi am Montagmorgen, 27. Februar, um 06.05 Uhr übernahm, war der Wagen noch unbeschädigt. Um 12.30 Uhr stellte er nach diversen Krankentransporten einen Schaden fest. Nach den Ermittlungen ist es sehr wahrscheinlich, dass der Schaden zwischen 07.20 und 08.20 Uhr oder zwischen 11.30 und 11.45 Uhr, an den Taxistellplätzen vor dem Haupteingang zum Uniklinikum Marburg (Baldinger Straße) entstand. Wie genau es zu dem Schaden am Radlauf hinten rechts kam, steht allerdings nicht fest. Insbesondere ergaben sich bislang keine Hinweise zu einem etwaigen verursachenden Fahrzeug. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat ein Unfallgeschehen oder ein sonstiges Geschehen beobachtet, bei dem es zu der Beschädigung gekommen sein könnte?

Ebsdorfergrund – BMW 420 im Feld – Wer hat das Auto gefahren?

Die Unfallfluchtermittler suchen nach Zeugen, die Aussagen zum Fahrer des verunfallten grauen BMW 420d machen können? Das Auto stand rundherum erheblich beschädigt, mutmaßlich mit einem Totalschaden, mindestens 100 Meter weit von der Straße entfernt im Feld neben der Kreisstraße 45 zwischen Dreihausen und Leidenhofen. Als die Polizei am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr, eintraf, war der Wagen verschlossen und verlassen. Vom Fahrer oder der Fahrerin fehlte jede Spur und im Innern deutete trotz der ausgelösten Airbags nichts auf Verletzungen von Insassen hin. Nach den Spuren kam der BMW auf der Verbindung zwischen Dreihausen und Leidenhofen in einer Kurve von der Straße ab. Wem ist der BMW kurz vor 19 Uhr nahe der Unfallstelle aufgefallen? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zu dem oder den Insassen, insbesondere zum Fahrer oder der Fahrerin des Autos machen?

Sachdienliche Hinweise zu diesen Fällen erbitten die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach – Spiegelschaden am Kleintransporter

Am Dienstag, 28. Februar, zwischen 17 und 21.30 Uhr, entstand an einem grauen Renault Traffic ein Schaden am rechten Außenspiegel. Der Kleintransporter parkte währende dieser Zeit in der Enwuchstraße am linken Straßenrand gegenüber dem Haus Nr. 4 mit der Front zur Alten Bergstraße. Das verursachende, mindestens gleichgroße Fahrzeug klappte beim Vorbeifahren den Außenspiegel quasi zur Fahrzeugfront um, weshalb anzunehmen ist, dass es in Richtung Alte Bergstraße fuhr. Falls ein Schaden an dem verursachenden Fahrzeug entstanden, dann mutmaßlich am linken Außenspiegel. Wer hat in der fraglichen Zeit das typische Kollisionsgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein zur Alten Bergstraße fahrendes hohes Fahrzeug, z. B. einen Kleintransporter oder Lastwagen oder Bus gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin geben?