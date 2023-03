Gießen: Kontrollen „Sicheres Gießen“

Im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Gießen“ führten Beamte Dienstagnachmittag erneut Kontrollen am Lahnufer und am Messeplatz durch.

Um 14.45 Uhr kontrollierte eine Streife in der Straße „Zu den Mühlen“ zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren. Gegen den 28-jährigen Mann lagen mehrere Aufenthaltsermittlungen von verschiedenen Staatsanwaltschaften vor. Die Polizisten werden die zuständigen Staatsanwaltschaften eine ladungsfähige Anschrift übermitteln.

Zwischen 15.45 und 16.00 Uhr stellten Polizisten bei drei Männern im Alter von 31, 36 und 52 Jahren jeweils einen Joint sicher. Die Männer hatten sich zu dieser Zeit in der Nähe des Lahnufers aufgehalten und „bauten“ sich den Joint zusammen. Bei dem 31-Jährigen fanden sie zudem Marihuana. Darüber hinaus lag gegen den Mann eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Gießen wegen eines Verkehrsdeliktes vor.

Am Messeplatz stoppten Beamte der AG „Poser/Tuner“ einen Daimler-Fahrer, an dessen Fahrzeug die Rückleuchten lackiert waren. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen den 25-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Gießen leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Grünberg: Auseinandersetzung auf Tankstellengelände

Auf dem Tankstellengelände in der Grünberger Straße gerieten am Dienstag gegen 21.10 Uhr zwei Männer in Streit. In dessen Verlauf kam es zu Schlägen. Dabei erlitt ein 40-Jähriger nach ersten Erkenntnissen einen Nasenbeinbruch. Er kam in eine Klinik. Die Polizei leitete gegen ihn und gegen einen weiteren Mann im Alter von 23 Jahren jeweils ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Laubach: Koffer weg

Während ein Senior in der Schottener Straße in ein Seniorenheim ging, stahl ein Unbekannter seinen Koffer. Der aus dem Vogelsbergkreis stammende Mann hatte seinen hellblauen Hartschalenkoffer am Dienstag gegen 06.15 Uhr an einer Bushaltestelle abgestellt. Er ging anschließend in die gegenüberliegende Diakonie, um seinen zweiten Koffer zu holen. Als er wieder zurückkam, lief ein Unbekannter mit dem Koffer in Richtung Innenstadt. Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des hellblauen Hartschalenkoffer geben? Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Grünberger Polizeistation unter 06401/9143-0 aufzunehmen.

Reiskirchen: Katalysator weg

In der Bahnstraße schlugen in der vergangenen Woche Diebe zu. Die Unbekannten montierten zwischen 22.00 Uhr am Mittwoch (22. Februar) und 19.00 Uhr am Samstag (25. Februar) den Katalysator eines geparkten BMW ab. Hinweise zu den Dieben nehmen die Grünberger Beamten unter 06401/9143-0 entgegen.

Reiskirchen: Benzin gestohlen

Auf dem Pendlerparkplatz in Reiskirchen machten sich Benzindiebe an einem Fiat zu schaffen. Sie bohrten in der vergangenen Woche einen Tank an und stahlen daraus den Kraftstoff. Dabei hinterließen sie einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an dem PKW. Die Besitzerin stellte den Diebstahl am Sonntagnachmittag fest.

Gießen: Reifen zerstochen

Unbekannte zerstachen im Spitzwegring die Reifen eines abgestellten Anhängers. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen 16.00 Uhr am Sonntag und 08.00 Uhr am Dienstag. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3481. Ein Senior aus Reiskirchen war am Dienstag gegen 14.45 Uhr mit seinem Toyota auf der Kreisstraße von Ettingshausen Richtung Münster unterwegs. Als er an der Kreuzung auf die Landstraße 3481 abbog, stieß er mit dem VW Golf eines 49-jährigen Grünbergers zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in eine Klinik. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Linden: BMW touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Gießener Straße in Leihgestern einen geparkten BMW am rechten Kotflügel. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen, die den Unfall am Dienstag zwischen 16.00 und 20.00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Ladungsverlust führt zu Verkehrsunfall – Mehrere Hundert Liter Diesel ausgelaufen

Nachdem ein Pritschenwagen Metallteile auf der Autobahn 45 zwischen Dem Gießener Südkreuz und der Ausfahrt Lützellinden verlor, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger war mit einem Fiat Ducato in Richtung Dortmung unterwegs, als er plötzlich seine Ladung verlor. Ein Audifahrer und zwei Brummifahrer fuhren in der Folge über die Metallteile und beschädigten sich ihre Fahrzeuge. An einem der LKW riss der Tank auf und mehrere Hundert Liter Diesel liefen aus. Bei dem Unfall verletzte sich niemand. Die Feuerwehr kümmerte sich um den ausgelaufenen Kraftstoff. Die Fahrbahn musste bis in die Abendstunden teilweise einspurig gesperrt werden. Die Höhe der Sachschäden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Gießen: BMW beschädigt

Etwa 500 Euro wird die Reparatur an einem BMW kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den silberfarbenen Kleinwagen in der Straße „Am Kaiserberg“ in Wieseck touchierte. Zeugen, die den Verursacher am Freitag zwischen 20.00 und 21.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Polizei beendete Klimaprotest – Vier Männer blockierten Lahn-Brücke in Gießen

Insgesamt vier Männer setzten sich am Dienstag, 28. Februar, um kurz vor 15 Uhr, auf die Fahrbahn der Lahn-Brücke der Heuchelheimer Straße, je zwei auf jeden der beiden vorhandenen Fahrstreifen. Jeweils einer hatte sich auf der Straße und dann mit seinem Nebenmann festgeklebt.

Die Aktion der Männer erforderte die Vollsperrung der Heuchelheimer Straße zwischen der Rodheimer Straße und der Westanlage und führte zu Verkehrsbehinderungen.

Die Versammlungsbehörde der Stadt Gießen löste die Versammlung auf. Anschließend kam keiner der vier Männer den mehrfachen Aufforderungen der Polizei nach, das Klebemittel selbst zu lösen und die Brücke zu verlassen. Letztlich lösten Polizisten vorsichtig die Hände mit Olivenöl vom Asphalt.

Um 18.05 Uhr war die Brücke wieder frei.

Die Polizei nahm vier Männer zur Durchführung weiterer Maßnahmen mit zur Polizeistation. Die Maßnahmen gegen sie dauern gegenwärtig noch an. Sofern sich nichts Anderes ergibt, ist anschließend die Entlassung vorgesehen. Bei den vier Personen handelt es sich um Männer im Alter von 22, 34, 36 und 44 Jahren, wobei keiner in Hessen lebt.

Die strafrechtliche Würdigung der Klebeaktion obliegt der Staatsanwaltschaft.

Über das geschilderte Geschehen hinaus blieb die Aktion friedlich und ohne weitere Vorkommnisse.