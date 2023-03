Autofahrer beschädigt Hinweissäule am Stadtbahnhof Eschwege; Schaden 3750 Euro

Heute Morgen ist ein 73-jähriger Autofahrer mit einem Hinweisschild am Stadtbahnhof in Eschwege kollidiert und hat dabei einen Schaden von insgesamt 3750 Euro verursacht. Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, befuhr der aus der Gemeinde Meißner stammende Mann mit seinem Pkw gegen 10.30 Uhr die Straße „Am Bahnhof“ in Fahrtrichtung Schützengraben, missachtete dann das Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ um den Haltestellenbereich des Bahnhofs zu befahren, wo er einen Mitfahrer absetzte. Im weiteren Verlauf befuhr der 73-Jährige dann zudem den Gehweg zwischen dem Haltestellenbereich und dem Parkplatzbereich, wobei er dann mit einer Hinweissäule kollidierte, die mit 250 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden am Pkw des Unfallverursachers wird mit 3500 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkplatzkollision; Schaden 600 Euro

In Großalmerode ist es heute Morgen gegen 09.43 Uhr zu einem leichten Parkrempler gekommen. Auf dem Parkplatz einer Praxis für Physiotherapie in der Straße „In den Steinen“ hatte eine 90-jährige Dame aus Großalmerode mit ihrem Auto eingeparkt. Beim anschließenden Öffnen der Fahrertür fuhr dann eine 62-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw gegen die geöffnete Tür, als sie neben dem Auto der 90-Jährigen einparken wollte. Die Schäden an den beiden Autos werden mit 500 und 100 Euro angegeben.

In Graben gefahren

Um 18:18 Uhr befuhr gestern Abend ein 43-jähriger Eschweger mit einem VW Transporter die K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr auf einer Länge von ca. 300 Meter den Straßengraben, bevor der Transporter zum Stehen kam. Dabei wurden mehrere Leitpfosten beschädigt; zudem wurde der Unterboden des Fahrzeuges durch einen kleinen Mast aufgerissen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Schaden: ca. 4500 EUR.

Fahrraddiebstahl

Am 27.02.23 wurde am „Platz der Normandie“ in Reichensachsen ein Trekking-Herrenrad entwendet. Zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr war das Rad im Bereich des dortigen Feuerwehrstützpunktes abgestellt und zusätzlich mittels Kabelschloss gesichert worden. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues Trekkingrad der Marke „Carver“ mit weißen Schriftzug. Zudem befand sich ein schwarzer Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Der Schaden wird mit 1108 Euro angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Holzdiebstahl

Zwischen dem 25.02.23, 14:30 Uhr und dem 28.02.23, 14:45 Uhr wurde in der Obergasse in Heldra aus einem Schuppen Brennholz im Wert von ca. 100 EUR entwendet. Zuvor wurde die Halterung des Schiebebügels an der Schuppentür abgeschraubt. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Von Sonne geblendet

Um 14:38 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 72-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw in Sontra vom „Niedertor“ kommend einen Firmenparkplatz und übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne den Poller im Einfahrtsbereich. Durch den Aufprall wurde der Poller aus der Verankerung gerissen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Zurücksetzen

Um 12:53 Uhr befuhr gestern Mittag ein 30-Jähriger aus Kirgisistan mit einem Lkw die B 7 in Richtung Hessisch Lichtenau. Im Kreuzungsbereich „Am Mühlberg“ musste er an der Ampel verkehrsbedingt anhalten. Hinter dem Lkw hielt eine 72-Jährige aus Helsa mit ihrem Pkw an. Der Lkw-Fahrer beabsichtigte dann einen Fahrspurwechsel durchzuführen und setzte dazu den Lkw zurück. Dabei fuhr er leicht gegen die Motorhaube des dahinterstehenden Autos. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Wildunfall

Mit einem Hasen kollidierte gestern Abend, um 21:22 Uhr, ein 59-Jähriger aus Eschwege, der mit seinem Pkw auf der L 3241 zwischen Velmeden und Hausen unterwegs war. Der Hase konnte nicht mehr aufgefunden werden; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1400 EUR.