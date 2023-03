Ordnungsamtsmitarbeiter angegriffen,

Limburg, Hospitalstraße, Dienstag, 28.02.2023, 15:15 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Betrunkener am Dienstagnachmittag grundlos Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegriffen. Drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren gegen 15:15 Uhr uniformiert in der Hospitalstraße unterwegs. Auf Höhe eines Bistros kam unvermittelt ein 46-Jähriger auf die Drei zugelaufen und beleidigte sie aufs Übelste. Zudem bespuckte der Mann die Ordnungsamtsmitarbeiter und baute sich drohend mit einer Glasflasche in der Hand vor ihnen auf. Da ein normales Gespräch mit dem Angreifer nicht möglich war, wurde der Mann festgehalten und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Streife verhielt sich der 46-Jährige weiterhin aggressiv und beleidigte auch die Beamten. Daher brachten die Polizisten den stark betrunkenen Mann ins Gewahrsam, wo er zur Ausnüchterung untergebracht wurde. Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Auto brennt in Elz,

Elz, Rathausstraße, Mittwoch, 01.03.2023, 06:50 Uhr

(wie) Am frühen Mittwochmorgen hat in Elz ein Auto gebrannt und Schaden an Gebäuden verursacht. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 06:50 Uhr in die Rathausstraße gerufen, da dort ein Ambulanzfahrzeug in Brand stehen würde. Der Ambulanztransporter war auf dem Weg ins Krankenhaus, als es plötzlich zu einer Rauentwicklung im Fahrzeuginnenraum kam. Der Fahrer hielt das Fahrzeug an und die Insassen retteten sich ins Freie. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte stand der Transporter in Vollbrand, die Flammen drohten auf ein Gebäude überzugreifen. Durch taktisch kluge Brandbekämpfung konnte die Feuerwehr den Schaden am Haus auf zerborstene Fenster und die Fassade beschränken und das Feuer schnell löschen. Für die Löscharbeiten musste die B 8 komplett gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Das Ambulanzfahrzeug wurde durch die Flammen komplett zerstört. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

Ladendieb bedroht Angestellte,

Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Mittwoch, 01.03.2023, 10:30 Uhr

(wie) Ein Ladendieb hat in Limburg die Angestellte eines Supermarktes bedroht, nachdem er am Mittwochvormittag erwischt worden war. Die Polizei wurde gegen 10:30 Uhr zu einem Supermarkt in die Joseph-Schneider-Straße gerufen. Ein 51-Jähriger hatte dort im Geschäft gestohlen und war dabei erwischt worden. Bei der Klärung des Sachverhaltes bedrohte der Dieb eine Angestellte mit dem Tode und beleidigte sie. Ein unbeteiligter Zeuge bekam die Aussagen des 51-Jährigen mit. Der Ladendieb muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

Randalierer in Limburg – Zeugen gesucht, Limburg, Januar/ Februar 2023

(wie) In Limburg treiben seit Anfang des Jahres immer wieder Randalierer ihr Unwesen und bewerfen Häuser und Personen mit Eiern, die Polizei sucht Zeugen. Bei der Polizeistation Limburg gehen seit Januar 2023 immer wieder Meldungen zu randalierenden Jugendlichen im Bereich der Limburger Altstadt und dem Bereich Südstadt/ Blumenrod ein. Die Randalierer bewarfen zum einen immer wieder Häuser mit Eiern, zum anderen wurde auch bei Anwohnern geklingelt und diese dann verspottet oder ebenfalls mit Eiern beworfen. Es soll sich immer um kleine Gruppen von Jugendlichen oder jungen Menschen gehandelt haben. Bisher konnten diese noch nicht in Flagranti erwischt werden. Die Polizei bitte nun um Mitteilung aller Vorfälle unter der Rufnummer 06431/9140-0, da viele Betroffene sich nicht nach den Attacken gemeldet haben. Zudem werden Zeugen, die etwas beobachtet oder die Gruppen gesehen haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.