Wiesbaden: Die Polizei-News

Auto nach Einbruch gestohlen – Täter festgenommen,

Wiesbaden-Biebrich, Am Gräselberg, Dienstag, 28.02.2023, 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Nach einem Einbruch in eine Wohnung am Gräselberg wurde am Dienstag unter

anderem ein VW Bus gestohlen, die Polizei konnte den Täter mit dem Fahrzeug

wenig später festnehmen. Unbekannte Täter hebelten in der Straße „Am Gräselberg“

eine Schiebetür an einer Doppelhaushälfte auf. Sie durchsuchten die

Räumlichkeiten und entwendeten einem Beamer, einen PC, zwei Fernseher, zwei

Laptops und einen Receiver. Zudem wurde ein Fahrzeugschlüssel zu einem weißen VW

Bus mit einem blauen umlaufenen Streifen entwendet. Bei der Rückkehr der

Bewohner war der Bus ebenfalls verschwunden. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort

auf und Streifen der Reviere fahndeten nach dem gestohlenen Fahrzeug. Nachbarn

hatten zur Tatzeit einen verdächtigen Mann beobachtet, der an mehreren Türen

gerüttelt hatte und konnten diesen der Polizei beschreiben. In der Nacht auf den

Mittwoch bemerkte eine Streife des zweiten Polizeireviers den gestohlenen VW Bus

gegen 01:40 Uhr an einer Tankstelle in der Boelckestraße. Eine Person zu der die

Beschreibung der Nachbarn passte verließ gerade das Tankstellengebäude. Den

Fahrzeugschlüssel ließ er beim Erblicken der Polizei fallen. Die Beamten nahmen

den 41-Jährigen widerstandslos fest und stellten ihn an den Streifenwagen. Der

Mann war sichtlich in einem schlechten Zustand und machte einen berauschten

Eindruck. Zudem klagte er über Schmerzen und Unwohlsein. Er sackte schließlich

zusammen und die Beamten verständigten einen Rettungswagen. Nach erster

Behandlung wurde der 41-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und dort polizeilich

bewacht. Im VW Bus befanden sich Teile des Diebesgutes und noch weitere

Gegenstände die wahrscheinlich aus weiteren Einbrüchen stammen. Die

Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-2340

entgegen.

Frau in Spielothek beleidigt und bedroht, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Mittwoch,

01.03.2023, 00:00 Uhr

(wie) Am Wiesbadener Hauptbahnhof kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

zu einer Beleidigung und Bedrohung einer Frau. Ein Unbekannter hatte gegen

Mitternacht eine Spielothek am Bahnhofsplatz betreten und sich merkwürdig

verhalten. Nachdem der Mitarbeiterin klar war, dass es sich nicht um einen

Kunden handelte, bat sie den Mann die Örtlichkeit zu verlassen. Dies soll der

Unbekannte ignoriert haben. Nach erneuter Aufforderung zu gehen, soll der Mann

ausfällig geworden sein und die Angestellte beleidigt haben. Als diese

ankündigte die Polizei zu verständigen, wurde sie von dem Unbekannten bedroht.

Anschließend floh der Mann in unbekannte Richtung. Er soll circa 30 Jahre alt,

180 cm groß und kräftig gebaut gewesen sein. Er habe kurze blonde Haare und eine

Wollmütze plus Basecap getragen haben. Hinweise erbittet das 1. Polizeirevier

unter der Rufnummer 0611/ 345-2140

Rollerdiebe unterwegs,

Wiesbaden-Kostheim, Im Sampel, Samstag, 25.02.2023, 14:00 Uhr bis Sonntag,

26.02.2023, 20:00 Uhr (sun)Am Wochenende hatten es Diebe in Wiesbaden-Kostheim

auf einen Motorroller abgesehen. Im Zeitfenster von 14:00 Uhr am Samstag bis

20:00 Uhr am Sonntag hatte der Besitzer eines Rollers der Marke „Kymco“ sein

Gefährt in der Straße „Im Sampel“ abgestellt. Bei seiner Rückkehr fehlte von dem

Zweirad jegliche Spur. Unbekannte hatten dieses entwendet und waren anschließend

unerkannt geflohen. Das Kennzeichen des schwarzen Rollers lautet 850 JNM. Der

Motorroller hat einen Wert von schätzungsweise 500 Euro. Das 5. Polizeirevier

hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540

um Hinweise zu dem Diebstahl.

Roller gestohlen und stehen gelassen, Wiesbaden-Klarenthal,

Werner-Hilpert-Straße, Montag, 27.02.2023, 18:30 Uhr bis Dienstag, 28.02.2023,

07:40 Uhr

(Sun)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Klarenthal ein Motorroller

gestohlen und am Dienstag bereits wiedergefunden, wobei sich herausstellte, dass

dieser nicht zugelassen war. Gegen 18:30 Uhr hatte ein 19-Jähriger seinen Roller

in der Werner-Hilpert-Straße abgeschlossen abgestellt, woraufhin dieser von

Unbekannten entwendet wurde. Im Verlauf der Nacht wurde der Roller von einer

Zeugin in der Dolomitenstraße wieder aufgefunden. Als die Polizei eintraf,

stellte diese fest, dass der Motorroller nicht zugelassen ist und stellte diesen

zur Spurensicherung sicher. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu dem

Diebstahl.

Vandalismus an einem Pkw,

Wiesbaden-Kostheim, Im Sampel, Sonntag, 26.02.2023, 17:00 Uhr bis Dienstag,

28.02.2023, 13:30 Uhr

(sun)In Wiesbaden-Kostheim kam es zwischen Sonntag und Dienstag zu einem Fall

von Vandalismus an einem geparkten Pkw. Der in der Straße „Im Sampel“ geparkte

Pkw wurde auf der rechten Fahrzeugseite, welche zum Gehweg hin zeigte,

beschädigt. Sowohl das Seitenspiegelgehäuse, als auch die Fahrzeugkarosserie

unterhalb des Beifahrerfensters wiesen Lackschäden auf. Des Weiteren ist das

Spiegelglas des rechten Seitenspiegels herausgefallen und gebrochen. Der

Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Das 2. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu möglichen Tätern unter der

Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Diebe stehlen PKW,

Wiesbaden, Kurhausplatz, Dienstag, 28.02.2023, 22:00 Uhr bis 22:45 Uhr

(sun)Dienstagabend entwendeten unbekannte Täter unbemerkt eine Jacke in

Wiesbaden, durch welche diese an einen Autoschlüssel gelangten und das Auto

ebenfalls stehlen konnten. Zwischen 22:00 Uhr und 22:45 Uhr haben unbekannte

Täter eine sich in der Garderobe eines Restaurants in der Straße „Kurhausplatz“

befindliche Jacke entwendet. In dieser befand sich ein Autoschlüssel, mit

welchem die Diebe den dazugehörigen VW Golf in schwarz ausfindig machten und

anschließend damit davonfuhren. Der Wert des Pkws mit dem amtlichen Kennzeichen

WI-SL 210 wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schockanruferin holt Münzen ab, Idstein, Taubernberg,

Dienstag, 28.02.2023, 12:05 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag gelangten dreiste Telefonbetrüger an die Münzsammlung

eines Idsteiner Bürgers. Zwischen 12:05 Uhr und 15:30 Uhr erhielt der Mann den

bereits mehrfach publizierten „Schockanruf“ von einer unbekannten Täterin. Im

Gespräch gab sich die Betrügerin als Tochter des Idsteiners aus und gaukelte

vor, sie habe einen schweren Unfall verursacht und benötige nun eine hohe

Kaution, um eine Gefängnisstrafe abzuwehren. Der Angerufene schenkte der

Lügengeschichte leider Glauben und übergab daraufhin in der Straße „Taubernberg“

eine Münzsammlung in einer Stofftasche an eine Abholerin. Diese wird beschrieben

als „südländisch aussehend“ etwa 50-55 Jahre alt und etwa 160 cm groß. Sie sei

kräftig gewesen und soll einen schwarzen Mantel und eine graue Trainingshose

getragen haben. Auffällig seien ihre hellrot lackierten, aufgeklebten

Fingernägel gewesen. Im Nachgang vertraute sich der Geschädigte einem

Familienmitglied an, der wiederum die Polizei informierte.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zu der Abholerin unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird mit

dem „Schockanruf“ auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die

Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst

sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu

lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber

hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen

Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen

empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten

auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall

können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre

Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

Schulgebäude mit Farbe beschmiert, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Montag,

27.02.2023, 15:15 Uhr

(sun)Unbekannte Täter haben am Montagmittag in Niedernhausen im Lenzhahner Weg

die Außenfassade eines Schulgebäudes mit Graffiti besprüht. Der durch die

Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

bei der Polizeistation Idstein zu melden.

Autounfall mit leicht verletzter Frau, Eltville, Kiedricher Straße, Dienstag,

28.02.2023, 15:30 Uhr

(sun)Am Dienstagmittag hat sich in Eltville ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem

zwei Fahrzeuge beschädigt und eine Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde. Gegen

15:30 Uhr befuhr ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Renault die

Elisabethenstraße in Richtung Kiedricher Straße. Als dieser in die Kiedricher

Straße abbog missachtete der Renaultfahrer die Vorfahrtsregeln und kollidierte

mit einer 51-jährigen BMW-Fahrerin, welche die Kiedricher Straße in Richtung

Kiedrich befuhr. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin des schwarzen BMW

leicht und wurde zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide

Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt

werden. Der Unfallschaden beträgt circa 12.000 Euro.

Pkw kollidiert mit Mauer – Fahrer schwer verletzt, Eltville-Hattenheim.

Erbacher Landstraße, Dienstag, 28.02.2023, 15:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ist ein Autofahrer in Eltville-Hattenheim mit einer

Laterne und einer Mauer zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt.

Gegen 15:45 Uhr fuhr der 60 Jahre alte Geisenheimer mit seinem Renault Zoe die

Erbacher Landstraße von Erbach nach Hattenheim entlang. In Höhe der Hausnummer

28 geriet der 60-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab und

stieß dort frontal mit einer Straßenlaterne und einer Mauer zusammen. Der Fahrer

musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Gesamtschaden an Pkw, Mauer und Laterne summiert sich auf knapp 20.000.

Zusammenstoß mit Leichtkraftrad, Oestrich-Winkel, Hauptstraße / Im

Kreuzgarten Dienstag, 28.02.2023, 16:12 Uhr

(fh)In Oestrich-Winkel wurden am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an

einer Kreuzung eine Motorradfahrerin und ihre Mitfahrerin verletzt. Um 16:12 Uhr

befuhr eine 53 Jahre alte Motorradfahrerin samt gleichaltriger Sozia die

Hauptstraße (B 42A) in Winkel von Rüdesheim nach Wiesbaden. Gleichzeitig

beabsichtigte ein 66-Jähriger Golf-Fahrer die Kreuzung Hauptstraße / im

Kreuzgarten in Richtung Engerweg zu passieren. Hierbei übersah der Autofahrer

das vorfahrtsberechtigte Motorrad und stieß beim Kreuzen mit diesem zusammen.

Die beiden Frauen wurden beim Zusammenprall verletzt und mussten jeweils in ein

Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 6.500 Euro.

Suche nach Seniorin erfolgreich

Bad Schwalbach (ots) – (ert)Am Dienstagabend kam es in Taunusstein Hahn zu einer

Suchaktion mit starken Kräften, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt

wurde.

Gegen 19:15 Uhr meldete ein Taunussteiner seine Ehefrau bei der Polizei als

vermisst. Die 81-jährige Frau wollte eine Freundin in Taunusstein Hahn besuchen,

bei der sie jedoch nicht ankam. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich

die Frau in einem hilflosen Zustand befand, kamen starke Kräfte der Feuerwehr

Hahn und Wingsbach, die DRK Rettungshundestaffel, sowie ein Hubschrauber der

Polizei bei der Suche zum Einsatz. Die 81-jährige konnte gegen 21:20 Uhr in

einer Tankstelle in Taunusstein Wehen wohlbehalten aufgefunden werden.