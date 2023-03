Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Brand eines Pkws – Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 28.02.23, gegen 22.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Neustadt ein Pkw-Brand kurz vor dem Ortsausgang in der Talstraße in Neustadt gemeldet. Vor Ort konnte durch Polizei und freiwilliger Feuerwehr ein 5er-BMW mit DÜW-Kennzeichen in Vollbrand festgestellt werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Es entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Des Weiteren wurde ein angrenzender Zaun durch die Brand- und Hitzeentwicklung beschädigt. Hier entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zur Brandursache konnten vor Ort keine gesicherten Angaben gemacht werden, weswegen eine Brandstiftung nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, welche in besagtem Bereich zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich mit der Kriminalinspektion Neustadt unter kineustadt@polizei.rlp.de oder 06321-8540 in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Allgemeine Verkehrskontrolle

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 28.02.2023 von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr in der Landauer Straße Höhe Hauptfriedhof wurden mehrere Verkehrsverstöße geahndet. Fünf Verkehrsteilnehmer telefonierten mit dem Handy während der Autofahrt, drei Autofahrer waren nicht angegurtet und bei einem Pkw war die Ladung nicht ordentlich gesichert. Mit einem mobilen Rollenprüfstand für Zweiräder wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit eines Mofas überprüft. Der Mofafahrer durfte weiterfahren.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 28.02.2023 fanden im Dienstbezirk der PI Neustadt/W. zwei Geschwindigkeitskontrollen statt. Von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurde die Geschwindigkeit auf der B39 Höhe Sportplatz Geinsheim überprüft (erlaubte 70 km/h). Von 80 gemessenen Fahrzeugen waren sechs zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 100 km/h.

Von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde die Landwehrstraße (Schulbereich – erlaubte 30 km/h) unter die Lupe genommen. Dort wurden bei schwachem Verkehrsaufkommen 13 Geschwindigkeitsverstöße und ein Verstoß gegen das Handynutzungsverbot festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 61 km/h.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):