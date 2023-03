Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Polizei misst Geschwindigkeit auf der L 529 bei Haßloch – ein Monat Fahrverbot für Spitzenreiter

Haßloch (ots) – Am 28.02.2023 führte der Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt in der Zeit von 15:50 Uhr – 20:45 Uhr auf der L 529, Gemarkung Haßloch, parallel des Weidenwegs, in Fahrtrichtung der B 39, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Von den 374 gemessenen Fahrzeugen waren 63 Fahrzeugführer/innen wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (70 km/h für PKW, 60 km/h für LKW über 7,5 t) zu beanstanden – hieraus resultiert eine Beanstandungsquote von ca. 17 %. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 118 km/h, nach Abzug der Toleranz beträgt die vorwerfbare Geschwindigkeit 114 km/h.

Auf 25 Fahrzeugführer/innen kommt jeweils ein Bußgeld in Höhe von mindestens 60,- EUR zu, teilweise müssen sie auch mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. In 38 Fällen wird es zu einem Verwarngeld kommen. Der negative Höchstgeschwindigkeitsgewinner aus dem Kreis Germersheim, wird mit einem Bußgeld in Höhe von 640 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen.

Grünstadt: Vorfahrt missachtet

Grünstadt (ots) – Leichte Verletzungen zog sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall gestern gegen 14:50 zu. Die Frau befuhr den Südring von der Kirchheimer Straße kommend in Richtung Sausenheimer Straße. An der Kreuzung Kreuzerweg querte eine Pkw-Fahrerin den Südring, um in Richtung Bordolloring zu fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der von links Herannahenden und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.700 Euro.

Hettenleidelheim: Vorfahrt missachtet

Hettenleidelheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstag (28.02.2023) entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.200 Euro. Der Fahrer eines Pkw Mercedes wollte vom Schulwiesengraben nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Mercedes-Fahrers und es kam zur Kollision.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):