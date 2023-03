Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung

Edenkoben (ots) – Am 28.02.2023, in der Zeit von 07:30-15:30 Uhr, wurden durch mehrere Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit und Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt.

Unter anderem wurden zwei Geschwindigkeitskontrollen in Edesheim und eine an der BAB65 – AS Deidesheim durchgeführt. Hierbei überschritten insgesamt 64 Verkehrsteilnehmer die jeweils gültige Höchstgeschwindigkeit. Der Spitzenreiter in Edesheim fuhr 60 km/h bei erlaubten 30 km/h, der Spitzenreiter an der BAB65 fuhr 115 km/h bei erlaubten 80 km/h. Diese erwartet nun ein Bußgeldverfahren und Punkte in Flensburg.

Weiter konnten bei Kontrollen in Edenkoben ein Gurt- sowie vier Handyverstöße festgestellt und geahndet werden. Im Rahmen der Kontrollen wurden auch fehlende Papiere bemängelt.

Einbruch in Lagerraum

Kirrweiler (ots) – Unbekannte sind in den zurückliegenden Tagen in einen Lagerraum am Sportplatz eingebrochen und haben dort verschiedene elektronische Geräte entwendet. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Dreister Ladendiebstahl

Edenkoben (ots) – Waren im Wert von über 150 Euro hatte gestern (27.02.2023, 17.30 Uhr) ein 52 Jahre alter Mann in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße in seine manipulierte Jacke gesteckt und versucht, ohne zu bezahlen zu flüchten. Aufmerksame Angestellte hatten den Mann allerdings bemerkt und die Polizei verständigt.

Gegenüber den Beamten erklärte der Dieb, dass er den Ladenmitarbeitern zeigen wollte, wie „richtige Verbrecher“ vorgehen. Bei seiner Durchsuchung konnten Unterwäsche, Süßigkeiten sowie Alkohol sichergestellt werden. Die Waren musste er bezahlen. Neben einem Hausverbot muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.