Fußgängerin verletzt und weitergefahren

Ludwigshafen (ots) – Als ein bislang Unbekannter am 27.02.2023, gegen 20:50 Uhr, aus einer Parklücke in der Rohrlachstraße ausparkte, stieß er mit seinem Auto gegen eine 49-jährige Fußgängerin. Diese war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund auf einem Fahrradstreifen, der sich zwischen der Fahrbahn und den Parkplätzen befindet.

Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer, bei dem es sich um einen Mann mit Bart gehandelt haben soll, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Wir bitten um Ihre Mithilfe! Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum Fahrer oder dessen Auto geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall in Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots) – Am 26.02.2023 kam es gegen 16 Uhr in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Da die bisherigen Ermittlungen zur Unfallursache zu keinem eindeutigen Ergebnis führten, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum genauen Unfallhergang machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Zeugenhinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – Als eine Busfahrerin in der Deutsche Straße am 27.02.2023, gegen 08:45 Uhr, verkehrsbedingt stark bremsen musste, wurden eine 53-Jährige sowie ein bislang unbekanntes Kind verletzt. Die 53-Jährige wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Wer kann Hinweise zu dem Kind geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Brennender Mülleimer in Schule

Ludwigshafen (ots) – Ein Brand in einer Schule in der Mühlaustraße wurde am 27.02.2023, gegen 19:30 Uhr gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass im Chemiesaal der Schule ein Mülleimer gebrannt hatte. Im Raum entstand durch Rußentwicklung sowie durch Hitzeentwicklung unmittelbar um den Mülleimer herum Sachschaden.

Dieser wird aktuell auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Eine 45-Jährige erstattete am 27.02.2023 Anzeige bei der Polizei. Sie hatte eine SMS erhalten, vermeintlich von ihrer Tochter. Die angebliche Tochter schrieb, dass sie eine neue Nummer habe. Es kam zu einem kurzen Schriftverkehr bei dem der Betrugsversuch jedoch schnell aufflog.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.