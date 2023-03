Diebstahl aus PKW in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Im Zeitraum von Sonntag (15:30 Uhr) bis Montag (12:30 Uhr) schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines in der Friedhofstraße geparkten PKW ein und entwendeten eine am Fahrzeugsitz befestigte Maske, welche in einem Spielfilm („Freitag der 13.“) getragen wird. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Schifferstadt zu melden.

Nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss von der Unfallstelle geflüchtet

Dudenhofen (ots) – Am 28.02.2023 gegen 01:30 Uhr kam es zu einem Alleinunfall in der Harthauser Straße. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Harthauser Straße aus der Ortsmitte Dudenhofen kommend in Fahrtrichtung Harthausen. An der Kreuzung zur Berghauser Straße kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Baum und frontal mit einer Straßenlaterne sowie einem dahinter befindlichen Zaun.

Der 19-jährige entfernte sich von der Unfallörtlichkeit und meldete gegen 02:00 Uhr seinen PKW als gestohlen. Im Rahmen der Ermittlungen revidierte der Mann seine Aussage und gab an, den Unfall selbst verursacht zu haben. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch ausgehend vom 19-Jährigen fest. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann.

Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr war ebenfalls zur Ausleuchtung der Unfallstelle vor Ort.