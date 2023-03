Faustschlag während Busfahrt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagmittag in einem Linienbus in der Bahnhofstraße ereignet hat. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hat hier gegen 13.20 Uhr ein Jugendlicher einen anderen Jungen während der Fahrt gepackt und bedrängt.

Ein 15-jähriges Mädchen, das helfen wollte und den Jugendlichen aufforderte, den Jungen loszulassen, erhielt von dem Täter einen Faustschlag ins Gesicht.

An der nächsten Haltestelle stieg der Jugendliche aus. Das Mädchen blieb mit blutender Nase und Schmerzen zurück. Sie ließ sich von ihrer Mutter abholen, und gemeinsam gingen sie zur Polizei, um Strafantrag wegen Körperverletzung zu stellen. Anschließend suchten sie einen Arzt auf.

Zeugen, die helfen können, den Täter zu identifizieren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen oder sich direkt unter der Durchwahl -2050 an das Haus des Jugendrechts zu wenden. |cri

Erpresser fordern Bitcoins

Kaiserslautern (ots) – Eine Erpressung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montag bei der Polizei angezeigt. Wie der 77-Jährige zu Protokoll gab, hatte er am Wochenende eine E-Mail von seinem eigenen Mailkonto erhalten.

In dem Schreiben gab ein Unbekannter an, vollen Zugriff auf das Konto des Mannes, seine Kontakte, sein Mobiltelefon, seine Webcam und das Mikrofon seines Computers zu haben, und dass er ihn schon seit Monaten online beobachten würde. In dieser Zeit habe er private Videos von dem Senior angelegt und abgespeichert.

Der Absender forderte den 77-Jährigen auf, innerhalb von 48 Stunden einen Betrag von 1.300 Euro auf ein Bitcoin-Konto zu überweisen. Andernfalls würden die Videos an alle Kontakte in seinem Adressbuch verschickt.

Der Senior schenkte der Geschichte keinen Glauben und ging nicht auf die Forderung ein. Stattdessen wandte er sich an die Polizei. Die Ermittlungen wegen der Erpressung laufen. Ob der Computer des Mannes tatsächlich gehackt wurde, muss noch überprüft werden. |cri

Betrug: 600 Euro an angeblichen Servicetechniker überwiesen

Kaiserslautern (ots) – Nachdem sein Computer am Montag eine Warnmeldung anzeigte, rief ein 71-Jähriger die darin angegebene Telefonnummer an und landete bei Betrügern. Am Ende überwies der Rentner 600 Euro an die Unbekannten. Der Betrug fiel dem Mann erst später auf.

Die Betrüger machten dem Senior zunächst glaubhaft, dass sein Rechner mit Schadsoftware infiziert sei. Per Fernzugriff erlangten sie die Kontrolle über den Computer. Ihr Opfer forderten die angeblichen Servicemitarbeiter am Telefon auf, 600 Euro für einen Internetschutz zu bezahlen.

Der Mann überwies das Geld, dann sollte er Gutscheinkarten im Wert von 400 Euro kaufen. Als ihn beim Kauf der Karten die Verkäuferin auf die Betrugsmasche aufmerksam machte, erkannte der 71-Jährige, dass er Kriminellen aufgesessen war. Ob seine Bank die getätigte Überweisung „zurückholen“ kann, steht aktuell nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. |erf

Versuchter Einbruch am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots) – Am helllichten Tag versuchte ein Einbrecher am Montagmittag in der Logenstraße in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Was er dabei nicht bedacht hatte: Die Bewohnerin war zu Hause. Die Frau hielt sich gegen halb zwölf in ihrem Wohnzimmer auf, als sie Geräusche aus dem Nachbarzimmer hörte.

Die 63-Jährige ging nachschauen. Hier traf sie auf einen Mann, der auf der Fensterbank kniete und versuchte, sich über das Fenster Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Der Unbekannte erschrak und flüchtete. Er konnte durch die sofort hinzugerufene Polizei im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann soll eine braune Jacke getragen und eine schlanke Statur haben.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Taschendiebe nutzen unbeobachteten Moment

Kaiserslautern (ots) – Einen unbeobachteten Moment hat ein Taschendieb am Montagmittag im Einkaufszentrum am Fackelrondell ausgenutzt und einen jungen Mann bestohlen. Wie der 19-Jährige der Polizei meldete, hielt er sich kurz nach 12 Uhr in einem der Restaurants auf. Seinen Rucksack hatte er unter sich abgestellt.

Für einen kurzen Moment ließ der Mann den Rucksack aus den Augen. Später stellte er fest, dass der Rucksack weg war und mit ihm eine hochwertige Spielekonsole mit Spielen. Der unbekannte Täter muss den unbeobachteten Augenblick genutzt und zugegriffen haben. Den Rucksack konnte der 19-Jährige ein Stockwerk tiefer wiederfinden. Die Konsole war weg. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. |elz

Wer hat den Ford Fiesta gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag aus der Merkurstraße gemeldet worden. Auf dem Parkplatz einer Fitness-Einrichtung wurde zwischen 11 und 12 Uhr ein abgestellter Ford Fiesta beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden.

Bislang ist nur bekannt, dass der blaue Ford Fiesta im fraglichen Zeitraum auf einem Parkplatz in Queraufstellung stand. Ein anderes Fahrzeug hat ihn vermutlich beim Ein- oder Ausparken gerammt. Zurück blieb ein Schaden am hinteren Kotflügel und Radkasten auf der Fahrerseite.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder denen möglicherweise ein anderes Fahrzeug beim Rangieren aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Aufmerksame Zeugin meldet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat am Montagnachmittag in der Augustastraße eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Gegen die verantwortliche Autofahrerin wird jetzt strafrechtlich ermittelt.

Wie die Zeugin kurz vor 16 Uhr telefonisch meldete, hatte sie gesehen, wie ein BMW One auf seinem Weg in Richtung Lutrinastraße gegen den Außenspiegel eines geparkten Toyota krachte. Die Fahrerin sei anschließend in die Lutrinastraße abgebogen, habe kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte die Halterin des BMW und mutmaßliche Unfallfahrerin ermittelt werden. Die 59-Jährige hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auf die Frau kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Kreis Kaiserslautern

Diebe suchen unverschlossene Autos

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Bereich Otterbach hat es zum Wochenbeginn mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gegeben. Gemeldet wurden der Polizei bislang drei Fälle, in denen sich Unbekannte an Autos zu schaffen gemacht haben.

Abgesehen hatten es die Täter insbesondere auf nicht verschlossene Fahrzeuge, nach denen sie offenbar gezielt suchten. Fündig wurden sie unter anderem im Bereich Sonnenhof. Hier entdeckten die Unbekannten in der Nacht zu Montag einen offenen Pkw, in dem ein Geldbeutel und eine Tasche abgelegt waren. Beides nahmen sie mit und erbeuteten damit unter anderem Scheckkarte, Führerschein und Personalausweis der Fahrzeughalterin.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, eingegrenzt werden.

In etwa im gleichen Zeitraum drangen unbekannte Täter auch in der Von-der-Leyen-Straße in ein unverschlossenes Auto ein. Hier rissen sie sich einen Rucksack samt Inhalt unter den Nagel.

Der Diebstahl flog erst auf, als eine Zeugin am Montagmorgen den „herrenlosen“ Rucksack durchwühlt auf einer Grünfläche in der Straße „In der Zeil“ entdeckte. Weil sie gleich den Verdacht hatte, dass es sich um Diebesgut handeln könnte, verständigte die Frau die Polizei.

Anhand diverser Schriftstücke, die sich in der Tasche befanden, konnte der rechtmäßige Eigentümer ermittelt werden. Er gab an, dass ihm der Rucksack wohl zwischen Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, und dem Zeitpunkt des Auffindens am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, aus dem Auto gestohlen wurde.

Ersten Überprüfungen zufolge fehlte aus der Tasche lediglich ein Ledermäppchen mit Führerschein und Ausweis. Dieses wurde jedoch wenig später in einem Gebüsch in der Nähe entdeckt. Die Täter hatten demnach nichts für sich behalten.

Ebenfalls am Montag meldete ein Anwohner der Gartenstraße, dass sein Auto von Unbekannten durchwühlt wurde. Gestohlen wurde allerdings nichts. Ob der Pkw verschlossen abgestellt war, konnte der Halter nicht zweifelsfrei sagen. Hinweise auf mögliche Täter liegen auch in diesem Fall nicht vor.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Teure Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte gestohlen

Otterbach (ots) – Unbekannte haben am Wochenende aus einem Auto in der Von-Bodelschwingh-Straße teure Werkzeuge gestohlen. Wie die Täter den Wagen knackten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe zwischen Freitagabend und Montagmorgen zuschlugen.

Sie entwendeten eine schwarze Plastikbox mit Mess- und Prüfgeräten sowie drei Makita-Werkzeugkisten mit einem Fuchsschwanz, einem Akku-Schrauber und einer Akku-Flex. Den Wert des Diebesguts schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Festnahme nach Einbruch in Pizzeria

Landstuhl (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Hintertür einer Pizzeria im Fleischackerloch aufgebrochen. Durch den Geschädigten wurde die Polizei zeitnah über den Alarm in Kenntnis gesetzt. Unweit des Tatorts konnten sodann drei Personen festgenommen werden, welche im Verdacht stehen den Einbruch begangen zu haben.

Bei ihnen konnten Beweismittel und Einbruchswerkzeuge sichergestellt werden. Derzeit wird geprüft, ob die Täter auch für weitere Taten in Betracht kommen.|pilan-wi

Hyundai touchiert und abgehauen

Hochspeyer (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in der Rhein-Ruhr-Straße einen Unfall verursacht hat, aber einfach abgehauen ist, ohne sich zu melden. Am Montagvormittag fiel einer Anwohnerin auf, dass ihr Hyundai i20 von einem Unbekannten beschädigt wurde.

Den Pkw hatte die Frau am Sonntag gegen 10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 8 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie den Wagen am Montag gegen 09 Uhr wieder benutzen wollte, stellte sie den Schaden an der vorderen Stoßstange fest.

Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Hyundai gestoßen. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug oder den verantwortlichen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

