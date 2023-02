Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Einbruch in Verwaltungsgebäude – Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zu einem Einbruch in ein Verwaltungsgebäude in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. kam es im Zeitraum vom 24.02.2023 bis zum 27.02.2023. Bislang unbekannte Täter hebelten die Haupteingangstür auf und gelangten hierdurch in das Gebäude. In dem Gebäude selbst wurden mehrere Büroschränke aufgebrochen und durchsucht. Hinsichtlich des Diebesgut liegen bislang noch keine abschließende Informationen vor. Dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte im Zeitraum vom 26.02.2023, 20:15 Uhr bis zum 27.02.2023, 10:55 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einen geparkten VW Touran und entfernte sich hiernach von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden im Frontbereich des Touran in Höhe von 250 Euro. Hinweise zu dem unfallverursachenden PKW nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Betrug am helllichten Tag

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 27.02.2023 um 13:00 Uhr erschienen zwei bislang unbekannte männliche Personen in einem Geschäft für An- und Verkäufe in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W., um dort Goldringe zu verkaufen. Der Inhaber des Geschäftes erkannte sofort, dass es sich bei den Goldringen um Totalfälschungen handelte, weshalb dieser die Personen seines Ladens verwies. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass einer Dame in der Hauptstraße ein ebenfalls gefälschter Ring für 450 Euro verkauft wurde. Ferner wurde einer weiteren Dame ein solcher Ring in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. zum Kauf angeboten. Diese ging auf das Angebot jedoch nicht ein. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei diesen beiden Fällen um dieselben Täter handelte.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass man auf solche Angebote zu keinem Zeitpunkt eingehen sollte. Sollten die Personen, welche die Ware anbieten sich auffällig verhalten, wenden Sie sich bitte umgehend an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 25.02.2023, 00:00 Uhr bis zum 27.02.2023, 07:00 Uhr wurden an zwei geparkten PKW’s auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofes in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. jeweils die hinteren Kennzeichen entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):