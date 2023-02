Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.02.2023 gegen 12:00 Uhr wurde eine 57-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Bad Dürkheim verletzt. Sie befuhr mit ihrem VW UP die Weinstraße in Ungstein in westliche Fahrtrichtung. Dabei fuhr sie, aus bislang nicht bekannten Gründen, auf den Nissan eines 41-Jährigen auf, der gerade am Einparken war. Weiterhin touchierte sie auch einen ordnungsgemäß geparkten BMW am rechten Fahrbahnrand. Letztlich kam sie in an einer gegenüberliegenden Litfaßsäule zum Stillstand. Die 57-Jährige zog sich dabei eine Oberarmfraktur und mehrere Prellungen am gesamten Körper zu und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Am VW entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Nissan und am BMW entstand ein Gesamtschaden von 3500 Euro.

Bad Dürkheim: Schulwegüberwachung

Bad Dürkheim (ots) – Am Montagmorgen zwischen 7.15 und 8 Uhr wurde zu Schulbeginn eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in der Kanalstraße durchgeführt. Hierbei konnten erfreulicherweise keine Verstöße wegen überhöhter Geschwindigkeit registriert werden. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde bei einem Fahrzeug ein technischer Mangel festgestellt.

Grünstadt: Durch Marihuanageruch aufgefallen

Grünstadt (ots) – Gestern in den späten Abendstunden wurden zwei Personen in Innenstadtnähe durch Polizeibeamte kontrolliert. Bereits zu Beginn der Kontrolle bemerkten die Polizisten den Geruch von Marihuana. Im Rahmen der nun durchgeführten Durchsuchung konnte bei einer der beiden Personen eine Marihuanablüte aufgefunden und sichergestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Grünstadt: Sachbeschädigung

Grünstadt (ots) – Gestern kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer im Toilettenhäuschen bei der „alla hopp!-Anlage“. Passanten meldeten der Polizei eine Rauchentwicklung aus dem Toilettenhäuschen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Inhalt des Mülleimers im Inneren des Gebäudes angezündet worden war. Das Abfallbehältnis wurde dadurch beschädigt und der Raum leicht verrußt. Beim Eintreffen der Beamten konnten diese kein Feuer mehr feststellen. Hinweise zur Tat und Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Weisenheim am Berg: Mofafahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Weisenheim am Berg (ots) – Am Montag gegen 8 Uhr kam es zu einem „Auffahrunfall“ in der Bobenheimer Straße. Nach ersten Erkenntnissen musste eine 49-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen. Der 16-jährige nachfolgende Mofafahrer erkannte die Situation , auf Grund der tiefstehenden Sonne, zu spät und es kam zum Verkehrsunfall. Der Jugendliche erlitt hierbei Prellungen. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 4600 Euro beziffert. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit.

Obrigheim: Verkehrsunfall mit Kettenreaktion

Obrigheim (Pfalz) (ots) – Gestern gegen 20:40 Uhr befuhr ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Mühlheim. Dabei stieß er mit der vorderen rechten Ecke seines Fahrzeugs gegen ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Dieses wurde durch den Aufprall auf das davor parkende Auto geschoben. Das nun dritte beteiligte Fahrzeug wiederum prallte im weiteren Verlauf gegen den vor ihm parkenden Pkw. Zwei der vier beteiligten Autos, nämlich das unfallverursachende und das erste in der Kollisionsreihe, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschadenshöhe dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

