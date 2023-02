Karlsruhe – Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Leicht verletzt wurde ein 9-jähriger Junge bei der Kollision mit einem Pkw am Dienstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei bog ein 39-jähriger

Smart-Fahrer gegen 07:30 Uhr von der Belfortstraße kommend nach links auf die

Reinhold-Frank-Straße in Richtung Süden ab. Zeitgleich überquerte der 9-Jährige

dort die Reinhold-Frank-Straße zu Fuß. Der Pkw-Fahrer konnte offenbar nicht

rechtzeitig bremsen und touchierte das Kind leicht mit der Fahrzeugfront. Dieses

wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zu weiteren Untersuchungen brachte der

verständigte Rettungsdienst den Jungen in eine Klinik. Während der

Unfallaufnahme musste die Reinhold-Frank-Straße in Richtung Süden zeitweise

gesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu leichten

Verkehrsbehinderungen führte.

Karlsruhe – Zeugen nach Raub gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte entrissen am Montagabend die Handtasche einer 81-Jährigen in der Fritz-Erler-Straße in Karlsruhe und flohen.

Wie bislang bekannt, war die Seniorin gegen 23.10 Uhr zu Fuß unterwegs. Im

Bereich der Kreuzung Fritz-Erler-Straße / Kriegsstraße näherten sich ihr noch

unbekannte Männer von hinten und entrissen der Frau die Handtasche, die sie über

der Schulter hängen hatte. Anschließend flohen die mutmaßlichen Täter in

Richtung des Cityparks. Eine Fahndung der Polizei nach den Flüchtigen führte

bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Die 81-Jährige blieb bei dem

Vorfall glücklicherweise körperlich unverletzt. Die Räuber wurden wie folgt

beschrieben: Beide waren etwa 170cm groß und dunkel bekleidet. Einer der beiden

Männer habe eine Basecap oder eine Kapuze getragen. Während der Tatausführung

wurde nicht gesprochen.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0721/666-5555.