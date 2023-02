Mannheim-Rheinau: Einbruch in Grundschule – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Rheinau (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 12 Uhr, und

Montag, 6 Uhr, in eine Grundschule am Mutterstadter Platz. Bislang unbekannte

Täter drangen gewaltsam zuerst in die Sporthalle der Schule ein und durchwühlten

anschließend Schränke und Behältnisse im Verwaltungsbereich des Gebäudes.

Anschließend flüchten sie in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist

derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft

sich auf rund 12.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Feudenheim: Über 100 Reifen entwendet – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Feudenheim (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und

Montag, 08:30 Uhr, auf das Firmengelände eines Reifenhandels in der Talstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem dortigen Reifenlager

und entwendeten über 100 neue Reifen. Anschließend transportierten sie die

Reifen in unbekannte Richtung ab.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

Mannheim-Käfertal: Mann mit Messer bedroht und verletzt – Zeugen gesucht!

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Montagvormittag gegen 07:15 Uhr wurde ein

20-Jähriger an der Haltestelle Käfertal-Süd in der Rollbühlstraße von hinten von

einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen und aufgefordert, sein

Geld und Mobiltelefon auszuhändigen. Der Unbekannte bekräftigte seine Drohung

damit, dass er angab, ein Messer zu haben. Der Aufforderung Folge leistend,

wollte der 20-Jährige dem Unbekannten seine Wertgegenstände aushändigen und

drehte sich dabei zu dem Täter um. Dieser griff den 20-jährigen Mann

unvermittelt an und verletzte ihn dabei leicht an der Hand. Danach ergriff der

Unbekannte ohne jegliches Raubgut die Flucht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 20 – 21 Jahre alt, circa 185 cm groß, kräftige Statur; er soll

mit einer dunklen Hose, einer blauen Beanie Mütze, weißen Turnschuhen und einer

weißen FFP2-Maske bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat selbst geben können, sich

unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.