L 536/ BAB 5 / Ladenburg: Rücksichtslose Autofahrer unterwegs – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte!

L 536/ BAB 5 / Ladenburg (ots) – Bereits am Samstagvormittag, den 18.02.2023,

gegen 08:50 Uhr lieferte sich ein BMW-Fahrer mit einem Skoda Kodiaq-Fahrer

womöglich ein illegales Straßenrennen. Dabei soll der Fahrer des grauen Skoda

den schwarzen BMW auf der L 536 zwischen der Bundesautobahn 5 und Ladenburg West

in Fahrtrichtung Mannheim unter anderem überholt haben. Bei der Begegnung der

zwei Fahrzeugen soll es zudem zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen

sein.

Zeugen, die die Fahrweise der Verdächtigen beobachtet haben oder sogar gefährdet

worden sind, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Ladenburg,

Tel.: 06203/9305-258 zu melden.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug aus Transporter entwendet – Zeugen gesucht!

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Montag,

07:30 Uhr, wurde aus einem Transporter in der Feudenheimer Straße diverses

Werkzeug entwendet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bisher nicht

bekannte Art und Weise Zugang zu dem Transporter der Marke Renault und

entwendeten einen Bohrhammer, einen Akkuschrauber, eine Akku-Elektrosäge sowie

einen Akku-Bohrhammer – alles von der Marke Milwaukee. Außerdem eine

Pressmaschine der Marke Viega, sowie eine Werkzeugkiste. Der Diebstahlschaden

beläuft sich auf ca. 5.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Sinsheim: Messingtürgriffe von ehemaliger Bäckerei entwendet – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Montag zwischen 12:45 Uhr und 16:30 Uhr wurden unbemerkt die

beiden Türgriffe aus Messing, in Erscheinung einer Hollenbach-Brezel, aus dem

Lagerraum der ehemaligen Bäckerei in der Bahnhofstraße entwendet. Wie sich der

Täter oder die Täterin Zutritt zum genannten Lagerraum verschafft hat ist

Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

07261 6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.