Autofahrerin versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten, Limburg, Am Hallenbad, Montag, 27.02.2023, 22:50 Uhr

(wie) In Limburg hat eine Frau am späten Montagabend versucht, sich mit hoher Geschwindigkeit einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Streife der Limburger Polizei befuhr die Offheimer Straße in Elz, als plötzlich ein entgegenkommender Fiat die Kurve so sehr schnitt, dass der Streifenwagen stark abgebremst werden musste, um einen Unfall zu verhindern. Da der Fiat einfach weiterfuhr, drehten die Beamten den Streifenwagen, um das Fahrzeug zu kontrollieren. Allerdings wurde der Fiat stark beschleunigt und fuhr mit viel zu hoher Geschwindigkeit nach und durch Offheim. An der unübersichtlichen Kreuzung Elzer Straße/ Limburger Straße fuhr der Fiat ohne zu bremsen und ohne das Stoppschild zu beachten über die Kreuzung in die Josephstraße. Trotz Blaulicht, Martinshorn und Stoppzeichen des Streifenwagens wurde der Fiat weiter mit viel zu hoher Geschwindigkeit bis zum Ende der Straße „Am Hallenbad“ gesteuert. Als die Straße endete und in einen Schotterweg überging, stoppte die Fahrerin den Fiat endlich. Bei der folgenden Kontrolle konnte die 25-Jährige sich nicht ausweisen. Tests auf Alkohols- oder Drogenkonsum verliefen negativ. Die Frau gab als Grund für die Flucht an, dass sie Angst vor Ärger mit der Polizei gehabt habe. Nach einer Identitätsfeststellung durfte die 25-Jährige ihre Fahrt fortsetzen. Gegen sie wird nun wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Einbruch in Baustelle,

Weilburg, Limburger Straße, Sonntag, 26.02.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 27.02.2023, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in Weilburg in die Baustelle eines Gebäudes ein. Die Polizei wurde am Montagvormittag in die Limburger Straße gerufen, da dort am Rohbau eines großen Gebäudes ein Einbruch festgestellt worden war. Die Kriminalpolizei stellte am Tatort fest, dass bisher unbekannte Täter eine zweiflüglige Schiebetür gewaltsam geöffnet hatten. So gelangten sie in das Innere des Gebäudes. Nach ersten Ermittlungen wurde allerdings nichts entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Baufahrzeuge beschädigt,

Limburg-Eschhofen, Amsterdamer Straße, Montag, 20.02.2023, 17:30 Uhr bis Montag, 27.02.2023, 08:00 Uhr

(wie) Unbekannte Täter haben innerhalb der letzten Woche zwei Baufahrzeuge in Eschhofen beschädigt. Auf einer Baustelle in der Amsterdamer Straße hatte ein Gartenbauunternehmen für die Arbeiten einen Radlader und einen Bagger abgestellt. Am Montagmorgen mussten die Mitarbeiter dann feststellen, dass Unbekannte Scheiben an den Fahrzeugen eingeschlagen hatten. In die Baufahrzeuge war offenbar niemand gelangt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 1.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140 – 0 um sachdienliche Hinweise.

Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall, Elz, Bundesstraße 8, Montag, 27.02.2023, 19:30 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer ist am Montagabend von einer Unfallstelle geflohen, wurde aber kurz darauf von der Polizei angehalten. Kollegen aus Montabaur informierten die Limburger Polizei über einen betrunkenen Autofahrer, den sie kurz hinter der Landesgrenze angehalten und kontrolliert hatten. Der 67-Jährige stand bei der Kontrolle erheblich unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille an. Daher wurde der Mann festgenommen und eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Weil an dem genutzten Peugeot ein frischer Unfallschaden zu erkennen war, suchte eine Limburger Streife die Fahrtstrecke des 67-Jährigen ab. Auf der B 8 war dieser zwischen Elz und Malmeneich offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Leitpfosten kollidiert. Anschließend war der 67-Jährige einfach weiter gefahren. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Frau auf offener Straße geschlagen,

Elz, Hadamarer Straße, Montag, 27.02.2023, 13:15 Uhr

(wie) In Elz hat am Montag ein Mann bei einem Streit eine Frau mehrfach auf offener Straße geschlagen. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei gegen 13:15 Uhr einen Streit in der Hadamarer Straße, bei dem eine Frau von einem Mann wiederholt geschlagen worden sein soll. Eine Streife eilte nach Elz und konnte die beiden Beteiligten an einer Tankstelle antreffen. Das Paar war nach Zeugenaussagen in Streit geraten, hierbei habe der Mann die Frau mehrfach geschlagen. Während der 24-Jährige aus den Niederlanden die Maßnahmen der Polizei ruhig über sich ergehen ließ, war die geschlagene, ebenfalls 24-Jährige sehr unkooperativ und bestand darauf, dass die Polizei sich nicht um die Sache kümmern solle. Die Streife sistierte den 24-Jährigen zur Dienststelle und fertigte von Amts wegen eine Strafanzeigen wegen Körperverletzung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durfte der Mann nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder seines Weges ziehen. Hinweise und Zeugenaussagen werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen genommen.

Autobahnpolizei

Unfälle wegen verlorener Eisplatten,

Westhessen, Bundesautobahn 3, Montag, 27.02.2023, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(wie) Am Montag kam es auf der A 3 bei Wiesbaden und Idstein zu mehreren Verkehrsunfällen wegen verlorener Eisplatten von Lkw. Die Autobahnpolizei musste am Montagvormittag gleich sechs Verkehrsunfälle aufnehmen, bei denen Eisplatten von fahrenden Lkw herunter und auf nachfolgende Pkw gefallen waren. Glücklicherweise blieb es bei allen Unfällen nur bei Sachschäden. In den meisten Fällen wird nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt, da die Lkw-Fahrer nicht zur Schadensregulierung anhielten. Die Autobahnpolizei weist nochmals eindringlich daraufhin, dass jeder Fahrzeugführer und jede Fahrzeugführerin sich vor Fahrtantritt vom verkehrssicheren Zustand des eigenen Fortbewegungsmittels zu überzeugen hat. Hierzu gehört in der kalten Jahreszeit gerade bei Lkw und Sattelzügen das Entfernen von Eisplatten. Einschläge von Eisplatten auf der Autobahn in die Windschutzscheibe eines fahrenden Fahrzeugs sind lebensgefährlich!