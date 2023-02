Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Montag (27.02.) ereignete sich gegen 16:05 Uhr, ein

Verkehrsunfall. Eine bisher unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Straße „Am

Schloßpark“ aus Richtung Nieder-Liebersbach kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße

um nach links in diese einzubiegen. Eine PKW-Fahrerin befuhr die Hauptstraße von

Weinheim kommend und beabsichtigte nach links in die Straße „Am Schloßpark“

abzubiegen. Während des Abbiegevorganges fuhr der warteberechtigte PKW-Führer

los und kollidierte mit dem PKW der Frau. Hierbei entstand ein Schaden von ca.

750 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt

von der Unfallstelle in Richtung Ortsmitte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um

einen dunklen Opel Corsa gehandelt haben, welcher im Frontbereich beschädigt

sein müsste.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird

gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr.

06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Rucksack mit Laptop aus Auto entwendet

Darmstadt (ots) – Aus einem weißen Kleinbus, der am Montagabend (27.2.) in der

Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Heidelberger Straße, nahe Ecke

Riedeselstraße parkte, haben Diebe einen Rucksack mit Wertgegenständen

entwendet. Das Kommissariat 43 ermittelt in dem Fall des Diebstahls und nimmt

Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt-Gräfenhausen: Mehrere Bußgelder und ein Fahrverbot nach Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Weiterstadt (ots) – Bei einer zweistündigen Geschwindigkeitskontrolle am

Montagmittag (27.2.) stellten Beamte des 3. Polizeireviers Darmstadt zwischen 14

und 16 Uhr insgesamt zehn Überschreitungen fest. An der Messstelle auf der

Landesstraße 3113, zwischen Gräfenhausen und Mörfelden-Walldorf, gilt eine

Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Der unerfreuliche Spitzenreiter fuhr mit 119 km/h auf der Strecke, bevor ihn die

Polizisten stoppten. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte

sowie ein Monat Fahrverbot.

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montag den 27.02.2023 gegen 19:45 Uhr wurde ein geparkter,

blauer Renault Twingo in der Nieder-Ramstädter-Straße, auf Höhe der Hausnummer

45, beschädigt.

Das Verursacherfahrzeug, vermutlich ein schwarzer SUV, soll rückwärts, über

beide Fahrspuren, gerollt sein und mit dem Heck die linke Fahrzeugseite des

geschädigten Fahrzeugs touchiert haben. Der Verursacher entfernte sich danach

unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151 /

969-41210) zu melden.

Gross-Gerau

Zusammenstoß von PKW mit Kind an Zebrastreifen und geflüchtet

65451 Kelsterbach (ots) – Am Montag, dem 27.02.2023 gegen 15:15 Uhr überquerte

ein Kind mit seinem Tretroller an dem Zebrastreifen am Kreisverkehr der

Waldstraße / Kleiner Kornweg die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß

zwischen Kind und PKW. Der PKW entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter Tel. 06107 / 71980

Odenwaldkreis

Oberzent-Beerfelden: Über 160 Marihuana-Pflanzen beschlagnahmt

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz stießen Beamte der Polizeistation Erbach am Montagabend (27.02.) in einer Dachgeschosswohnung auf eine Marihuana-Plantage. Über 160 Pflanzen wurden von den Ordnungshütern beschlagnahmt.

Ein Tatverdacht richtet sich in diesem Zusammenhang gegen einen 61 Jahre alten Mann. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Erbach: Betrüger nutzen WhatsApp und geben sich als Kind aus/Polizei warnt und gibt Verhaltenstipps

Noch unbekannte Betrüger haben sich am Montag (27.02.) bei einem 79-Jährigen über den Messengerdienst „WhatsApp“ gemeldet und Geld gefordert. Nach derzeitigem Kenntnisstand gaben die Kriminellen vor, das Kind des Erbachers zu sein, das in Geldnöte geraten sei und die sofortige finanzielle Hilfe des „Vaters“ brauche. Um seinem angeblichen Kind zu helfen, überwies der Senior 2700 Euro. Als sich im Nachgang herausstellte, dass es sich um Betrüger handelte, informierte er die Polizei.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei und rät bei WhatsApp-Nachrichten, beziehungsweise Messenger-Nachrichten insgesamt, die von unbekannten Nummern gesendet werden, besonders misstrauisch zu sein. In abgewandelter Form der Masche erfolgt der erste Kontakt durch die Betrüger auch via SMS und wird anschließend auf WhatsApp weitergeführt. Teils werden die Geschädigten von den Kriminellen angeleitet, Lichtbilder ihrer Kreditkarten zu fertigen bzw. ihre Kreditkartendaten via WhatsApp mitzuteilen, um den angeblichen Kindern freie Hand bei anschließenden Überweisungen zu überlassen.

Es gilt daher dringend folgende Verhaltenstipps zu beherzigen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Niemals Geldüberweisungen nur aufgrund einer Messenger Nachricht einer unbekannten Nummer tätigen oder gar Kreditkartendaten bzw. Fotos Ihrer Kreditkarten übersenden!

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen steht die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151 969-40444 zur Verfügung!

Brombachtal-Langenbrombach: Polizei sucht gefährdeten Fahrradfahrer

Am Montag (27.02.) gegen 18:15 Uhr kam es im Brombachtal zu einem Vorfall im Straßenverkehr, als eine 54-Jährige Odenwälderin mit ihrem schwarzen Audi die Zeller Straße in Langenbrombach in Richtung Kirschbrombach befuhr. Dabei kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem derzeit nicht bekannten Fahrradfahrer, welcher laut Zeugen durch die 54-Jährige gefährdet wurde. Im weiteren Fahrverlauf verursachte die Autofahrerin schließlich einen Verkehrsunfall mit einem anderen PKW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR; verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Autofahrerin muss sich nun wegen des Verkehrsunfalls und anderer anhängiger Verkehrsdelikte verantworten.

Wer sachdienliche Hinweise auf den gefährdeten Fahrradfahrer geben kann, bzw. der Fahrradfahrer selbst, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzten.