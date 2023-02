Kreis Kaiserslautern – Johannes Matheis ist Sieger des Kreisentscheids im Rahmen des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels und kann nun als Vertreter der Region beim Bezirksentscheid antreten. Er überzeugte die Jury mit seiner Textsicherheit beim Lesen aus „Zwei Checker, kein Plan“ von Hans-Jürgen Feldhaus.

Acht Schülerinnen und Schüler hatten sich in ihren Schulen für die Teilnahme am Kreisentscheid qualifiziert: Leni Müller, St.-Katharina-Realschule Landstuhl, Moritz Lang, Sickingen-Gymnasium Landstuhl, Laura Puschalowski, Realschule plus Ramstein-Miesenbach, Johannes Matheis, Reichswald Gymnasium Ramstein-Miesenbach, Noemi Zibert, Realschule plus Adam-Müller-Schule Bruchmühlbach-Miesau, Anna Nehls, Integrierte Gesamtschule Enkenbach-Alsenborn, Florian Helm, Realschule plus Westpfalzschule Weilerbach, Moritz Przybylla, Integrierte Gesamtschule Bettina von Arnim Otterberg, traten am 25. Februar zum Wettbewerb an.

In der schönen Räumlichkeit des Museums der Sickingenstadt Landstuhl lasen die vier Mädchen und vier Jungs dem gespannten Publikum eine Textpassage aus ihren Lieblingsbüchern vor. Als besondere Herausforderung galt es dann in einer zweiten Runde, einen unbekannten Text aus dem Buch „Gangsta-Oma“ von David Williams vorzulesen.

Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernentin Gudrun Heß-Schmidt gratulierte dem Sieger und lobte alle für ihre Teilnahme:

„Ihr habt alle eure Sache sehr gut gemacht. Behaltet eure Begeisterung für das Lesen, das ist ein wichtiger Schatz, der einem das ganze Leben lang begleiten kann.“

Heß-Schmidt dankte Eva Graf, Leiterin der Stadtbücherei Landstuhl, und ihrer Kollegin Bianca Stephan mit einem kleinen Präsent für die Organisation sowie der Jury mit Sarah Stemberg vom Staatlichen Studienseminar, Referendar Christopher Biehl und Referendarin Cathrin Benkel, Buchhändlerin Monika Böhm und Stadtbürgermeister Ralf Hersina, der kurzfristig für die erkrankte Sabine Müller, Leiterin des Staatlichen Studienseminars, eingesprungen war.