Haftbefehl und Schlagring vorhanden, Führerschein nicht

Germersheim (ots) – Aufgrund von Beleuchtungsmängeln kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Abend des 25.02.2022 ein Auto im Bereich des Trommelweges. Der 26-jährige Fahrer gab zunächst an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Letztlich stellte sich jedoch heraus, dass der kontrollierte Germersheimer aktuell nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Obendrein kam schnell heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Und als wäre dies alles nicht genug führte der Mann einen verbotenen Schlagring mit sich. Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet. Immerhin konnte er dem Gefängnisaufenthalt nach Zahlung der im Haftbefehl festgeschriebenen Geldstrafe entgehen, sodass der Mann anschließend seiner Wege gehen konnte.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Wörth/Kandel (ots) – Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei in der Eisenbahnstraße in Maximiliansau. Dabei stellte die Beamtinnen und Beamten sieben Mängelberichte aus. Es ergaben sich ein Verstoß gegen die Helmpflicht und ein Verstoß gegen die Anschnallpflicht.

Bei einem PKW wurde festgestellt, dass ein angebrachter Heckspoiler und die montierte Rad-/ Reifenkombination nicht ordnungsgemäß eingetragen war. Aufgrund des Erlöschens der Betriebserlaubnis wurde eine OWI-Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer weiteren Kontrolle in Kandel an der L542 zwischen 15 Uhr und 16 Uhr wurde schwerpunktmäßig die Vorfahrtsregelung überwacht, insbesondere die Beachtung des Stopp Schildes. Dabei kam es zu zehn Verstößen gegen das unbedingte Haltegebot. Zusätzlich wurden noch drei Mängelberichte ausgestellt.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Germersheim (ots) – Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer beschädigte am 25.02.2023 zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr einen abgestellten Toyota auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Straße. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Am abgestellten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Tel: 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht

Wörth (ots) – In der Nacht vom 23.02 auf den 24.02.23 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken oder Vorbeifahren einen in der Marktstraße in Wörth geparkten silbernen Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugenhinweise in der Angelegenheit werden von der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Wörth (ots) – Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Wörth einen 41-jährigen Pkw-Fahrer, weil dessen Fahrzeug eine nicht zulässige Beleuchtung aufwies. Bei der Gesprächsführung konnten die Beamten darüber hinaus diverse Anzeichen auf einen Drogenkonsum und eine aktuelle Beeinflussung durch diese feststellen.

Aufgrund der deutlichen Auffälligkeiten ergab sich der Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Einen Urintest wollte der Mann nicht durchführen. Um den Verdacht erhärten oder widerlegen zu können, wurde eine Blutprobe beim Fahrer entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Kandel (ots) – Im Zeitraum vom 20.02.23 bis zum 23.02.23 besprühten unbekannte Täter mehrere Gegenstände auf einem Spielplatz in Kandel mit Graffiti und verursachten so Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugenhinweise in der Angelegenheit werden von der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Diebstahl aus Garagen

Germersheim (ots) – Bislang unbekannte Täter öffneten am vergangenen Wochenende ein Garagentor in der Straße „An Fronte Karl“. Aus dem Inneren des Garagenkomplexes, der aus insgesamt 5 Garagen besteht, entwendeten sie mehrere Gegenstände.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Leimersheim (ots) – Am Freitag kam es zwischen 18 Uhr und 23:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leitmarstraße in Leimersheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchwühlten mehrere Schubladen.

Die Höhe des Sachschadens beziehungsweise des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Dieseldiebstahl

Germersheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Dieseldiebstahl in der Werftstraße in Germersheim. Unbekannte entwendeten dabei mehrere hundert Liter Diesel aus einem abgestellten Bagger. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Tel: 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Hochwertiges E-Bike entwendet

Kandel (ots) – Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße in Kandel wurde in den zurückliegenden Tagen ein hochwertiges E-Bike entwendet. Trotz Sicherung mittels einer Kette an einem Gegenstand gelang es dem Täter, das Fahrrad unerkannt mitzunehmen.

Es handelt sich um ein Pegasus Mountain Bike Strong Evo Lite 10 in der Farbe blau. Wer Hinweise bezüglich des E-Bikes geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Neupotz (ots) – Ganze 1,79 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einer 49-jährigen Fahrzeugführerin gestern Abend gegen 20:30 Uhr in Neupotz an. Zuvor war die Frau mit ihrem Pkw bei einem Abbiegemanöver auf die Gegenspur gekommen und mit einem anderen Pkw zusammengestoßen.

Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Sachschaden beträgt rund 3.800 Euro. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.