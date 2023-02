Widerstand geleistet

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Bereits am Freitagabend 24.02.2023 gegen 18 Uhr, sollte ein 59-Jähriger in Oggersheim aufgrund eines Haftbefehls verhaftet werden. Trotz mehrfacher Aufforderung der Polizeikräfte diese zu begleiten, weigerte er sich. Er musste in der Wohnung zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte sich der Mann aus dem Griff der Polizeikräfte zu lösen.

Er musste erneut zu Boden gebracht werden und konnte erst mit weiteren Polizeikräften unter Kontrolle gebracht und weggefahren werden. Der Mann bedrohte und beleidigte die Polizisten. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Der 59-jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Fichtestraße wurde am 27.02.2023, gegen 1 Uhr, der Geldbeutel eines 34-jährigen Lieferservice-Mitarbeiters von zwei unbekannten Männern gestohlen. Diese hatten unter Vortäuschen falscher Tatsachen bei dem 34-Jährigen etwas bestellt. Als es zur Übergabe der Bestellung und zur Bezahlung kommen sollte, stahlen sie den Geldbeutel und flüchteten.

Täterbeschreibung:

Mann 1: etwa 30 Jahre alt, korpulent, mit Bart und Brille.

Mann 2: etwa 25 Jahre alt, schlank, er trug einen schwarzen Hoodie.

Sie haben etwas beobachtet oder können Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Pkw-Brand

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brannt am Sonntagmorgen 26.02.2023, 03.30 Uhr ein Pkw im Bereich des Giulini-Parkplatz vollständig aus. Durch das Feuer wurden ein weiteres Fahrzeug und ein Wohnwagen beschädigt. Der Schaden beläuft sich derzeit auf 9.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Gegenstände aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Als ein 45-Jähriger am 26.02.2023 ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Schanzstraße ausräumen wollte, musste er feststellen, dass zahlreiche Gegenstände fehlten. Er bemerkte, dass das Schloss des Abteils beschädigt worden war.

Daraufhin blickte er durch einen Spalt in das direkt danebenliegende Kellerabteil. Dort entdeckte er zahlreiche der entwendeten Gegenstände. Der Besitzer dieses Kellerabteils zeigte sich beim Eintreffen der Polizei kooperativ und geständig. Er wird nun mit einer Anzeige wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl rechnen müssen.

Unfall in der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Saarland-Straße/Von-Weber-Straße kam es am 26.02.2023, gegen 16 Uhr, zu einem Unfall zwischen einem 38-jährigen Citroen-Fahrer und einer 32-jährigen Mercedes-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto der 32-Jährigen ins Schlingern und fuhr gegen einen Baum.

Das Fahrzeug des 38-Jährigen kam ebenfalls kurzzeitig von der Fahrbahn ab und kam schließlich auf einem der Fahrstreifen mit auslaufendem Betriebsstoff zum Stehen. Die 32-Jährige sowie der 38-Jährige wurden schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden, der auf 11.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahme musste die Saarlandstraße stadtauswärts gesperrt werden.

Auch der Schienenverkehr musste kurzzeitig gesperrt werden.

Kofferraum beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein 50-Jähriger parkte am 26.02.2023 gegen 14 Uhr, seinen weißen Mercedes auf einem Parkplatz in der Frankenthaler Straße. Als er gegen 17 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Kofferraumdeckel beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Ihre Mithilfe! Sie können Hinweise geben? Dann melden Sie sich unter Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mehrere PKW-Aufbrüche

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Nacht auf Samstag, 25.02.2023, wurden mehrere PKW im Bereich Oppau aufgebrochen und daraus Wertsachen entwendet. Hierbei wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen, die Fahrzeuge durchsucht und aufgefundene Gegenstände gestohlen. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Umständen/ Personen oder andere sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Ludwigshafen 2 unter 0621 / 963-2222 zu melden.

Ferner rät die Polizei, Wertgegenstände oder Taschen nicht im Fahrzeug zu belassen.

Werkzeug aus Keller gestohlen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Aus einem Kellerabteil in der Budapester Straße wurde zwischen dem 16.02.2023, 18 Uhr und dem 26.02.2023, 18 Uhr, Werkzeug gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Ludwigshafen (ots) – Ein aufmerksamer 19-jähriger Zeuge beobachtete am 26.02.2023, gegen 20:30 Uhr, wie ein 65-Jähriger beim Einparken in der Maxstraße ein parkendes Auto mehrfach touchierte und hierdurch beschädigte. Der Zeuge sprach den Fahrer daraufhin an.

Als dieser sich jedoch uneinsichtig zeigte und den Unfallort unerlaubt verließ, verständigte der 19-Jährige die Polizei.

Der 65-Jährige konnte kurz darauf von der Polizei angetroffen werden. Ob er zur Unfallzeit fahrtüchtig war oder ob Alkohol im Spiel gewesen sein könnte, wird derzeit ermittelt.

In jedem Fall wird der Mann sich jedoch wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort strafrechtlich verantworten müssen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

E-Scooter geklaut

Ludwigshafen (ots) – Der E-Scooter einer 25-Jährigen wurde zwischen dem 25.02.2023, 20 Uhr, und dem 26.02.2023, 10 Uhr, geklaut. Sie hatte das Fahrzeug im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Prinzregentenstraße abgestellt.

Da es bislang keine Hinweise darauf gibt, wer den E-Scooter gestohlen hat, bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Unbekannten gelang es, im Zeitraum vom 20.02.2023 bis zum 26.02.2023 gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kopernikusstraße einzudringen. Dabei verursachten die Unbekannten einen Sachschaden, der auf 1.500 Euro geschätzt wird. Im Innern des Hauses durchwühlten sie Zimmer. Ob es den Tätern dabei gelang etwas zu entwenden, wird aktuell ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.