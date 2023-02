Karlsruhe – Zeugen nach Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang gesucht

Karlsruhe (ots) – Bei der Demontage eines Gerüstteils an einem Rohbau in der

Carl-Metz-Straße in Karlsruhe stürzte am Montagvormittag ein Arbeiter in die

Tiefe und erlitt hierbei tödliche Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 52-jähriger Arbeiter gegen

09.40 Uhr auf einer sogenannten Faltbühne in ca. 22 Meter Höhe. Aus noch

ungeklärter Ursache stürzte der Mann in die Tiefe und verstarb noch am

Unglücksort. Zur Klärung der konkreten Umstände hat die Kriminalpolizei

Karlsruhe die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugen nach Brandstiftungen in Durlach gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte zündeten am Montag offenbar einen Mülleimer im

Bereich der Willmar-Schwabe-Straße in Durlach an. Die Flammen griffen hierbei

auf einen Kiosk über.

Gegen 02.30 Uhr meldeten Zeugen den Brand eines Papiercontainers. Als die

Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen auf einen Kiosk übergegriffen. Hierbei

entstand ein Sachschaden in Höhe vom mehreren zehntausend Euro.

Ob die Brandstiftung mit einem Vorfall am Sonntag gegen 03.00 Uhr in der

Christofstraße in Durlach im Zusammenhang steht, bei dem ein Pkw offenbar in

Brand gesetzt wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555

mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach mehreren Firmeneinbrüchen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in

mehrere Unternehmen in Waghäusel-Wiesental ein.

Nach derzeitigem Sachstand verschafften sich Einbrecher zwischen Sonntagabend

und dem frühen Montagmorgen Zutritt in drei Firmen in der Franz-Siegel-Straße

sowie in der Albert-Einstein-Straße. Offenbar hebelten die Täter mehrere Türen

auf, durchtrennten teilweise Zäune mit elektrischen Werkzeugen und brachen

Tresore auf. Hierbei entwendeten die Einbrecher Bargeld sowie Elektronikgeräte

in noch unbekanntem Umfang. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit

kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Die Kriminaltechnik

sicherte Spuren am Tatort. Beamte des Kriminalkommissariats haben indes die

Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der

Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei tatverdächtige Wohnungseinbrecher sind am Freitagabend in der Waldstadt von

der Polizei auf frischer Tat vorläufig festgenommen worden. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe und mit Haftbefehlen des Amtsgerichts Karlsruhe

wurden die beiden 33- bzw. 34-jährigen Männer am Samstag in Untersuchungshaft

genommen.

Ein 76-jähriger Bewohner hatte gegen 19:00 Uhr über den Polizeinotruf gemeldet,

dass gerade mehrere Personen in sein Haus in der Albert-Schweitzer-Straße

eingebrochen seien. Sofort eilten mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort

und nahmen einen Verdächtigen noch im Wohnhaus fest. Einem weiteren Mann gelang

zunächst die Flucht. Auch er konnte jedoch wenig später in einem angrenzenden

Waldstück festgenommen werden. Wie sich herausstellte, wies sich einer der

Beschuldigten mit einem gefälschten Ausweisdokument aus.

Die beiden Männer wurden zunächst in den Zentralgewahrsam der Polizei gebracht

und nach ihrer Haftrichtervorführung am Samstag in Justizvollzugsanstalten

überstellt.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Karlsruhe

geführt.

Bretten – Verunreinigung von Gewässer – Nachmeldung des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Nach der Gewässerverschmutzung des Saalbachs und der Weißach

in Bretten durch mutmaßliche Kraftstoffe in der vergangenen Woche gibt das

Polizeipräsidium Karlsruhe neue Erkenntnisse zum angenommenen Geschehensablauf

bekannt:

Den bisherigen Ermittlungen des Fachdienstes der Karlsruher Polizei für Gewerbe

und Umwelt zufolge wurde durch einen technischen Defekt auf dem Betriebshof

einer Firma zwischen Bretten und Knittlingen Dieselkraftstoff freigesetzt. Nach

derzeitiger Schätzung gelangten durch eine gelöste Kraftstoffleitung etwa 100

bis 200 Liter Diesel in die Weißach.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung werden weiterhin

beim Fachdienst für Gewerbe und Umwelt geführt.

Bretten – Stark alkoholisierter Autofahrer

Karlsruhe (ots) – Mehr als 2,7 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät einer

Streifenbesatzung des Polizeireviers Bretten bei der Kontrolle eines 21-jährigen

Pkw-Fahrers in der Nacht von Sonntag auf Montag an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fiel den Beamten der Fahrer eines Mercedes auf,

der gegen 01:50 Uhr beim Aussteigen aus dem Pkw in der Bahnhofstraße deutlich

schwankte. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der junge

Mann mutmaßlich stark alkoholisiert war.

Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde

einbehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr.

Bruchsal – Unbekannte beschädigen Pkw durch Flaschenwürfe – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In Bruchsal haben Unbekannte am Wochenende mutmaßlich durch

Würfe mit mehreren Glasflaschen einen geparkten Pkw beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die ermittelnden Beamten des

Polizeireviers Bruchsal davon aus, dass die Täter den auf einem Parkplatz eines

ehemaligen Baumarktes an der Kreuzung Am Alten Güterbahnhof /

Werner-Von-Siemens-Straße abgestellten Pkw im Tatzeitraum zwischen Samstagabend

20:10 Uhr bis Sonntagmorgen 07:20 Uhr offenbar mutwillig beschädigten. Eine

hinterlassene Getränkekiste und Glasscherben deuten darauf hin, dass mit leeren

Getränkeflaschen unter anderem die Heckscheibe des Pkw beschädigt wurde. Der

entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07251 7260 beim Polizeirevier

Bruchsal zu melden.

Karlsruhe – Zeugen gesucht nach Körperverletzungen am Europaplatz

Karlsruhe (ots) – Nach zwei körperlichen Auseinandersetzungen am frühen

Samstagmorgen am Europaplatz sucht das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz nach

Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mann am Montagmorgen gegen 05:20 Uhr

zunächst von zwei unbekannten Männern aus einer zehnköpfigen Gruppe heraus am

Europaplatz körperlich angegangen. Einer der beiden unbekannten Täter schlug dem

Geschädigten offenbar die Faust ins Gesicht. Nachdem der Mann zu Boden gegangen

war, trat der unbekannte Täter wohl mit Hilfe eines zweiten, ebenfalls

unbekannten, Täter auf den Mann ein.

Beide Täter sollen um die 25 Jahre alt sein. Einer der Täter habe dunkle,

lockige Haare, die an den Seiten abrasiert seien. Er sei mit einer schwarzen

Jacke und dunkelblauen Jeans bekleidet gewesen seien. Der zweite Täter habe eine

weiße Übergangsjacke getragen.

Nachdem der Geschädigte nach der körperlichen Auseinandersetzung den Europaplatz

Richtung Stephanienstraße verlassen wollte, wurde er von einer zweiten

Personengruppe angegriffen. Auch hier wurde der Mann offenbar von mehreren

Männern mit Tritten verletzt. Nachdem die Täter von dem Mann abließen,

flüchteten sie in Richtung Europaplatz.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Laut des Geschädigten sei einer der

Täter unter 25 Jahren gewesen, er habe dunkle Haare und eine weiße Jacke

getragen. Nach Aussage von Zeugen habe einer der Männer einen Drei-Tage-Bart

gehabt und eine cremefarbene Jacke getragen. Ein weiterer Täter wurde als

dunkelhäutig beschrieben.

Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die unbekannten

Täter nicht identifiziert werden.

Der Geschädigte erlitt durch die körperlichen Auseinandersetzungen eine blutige

Nase.

Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz ermitteln nun unter anderem

wegen gefährlichen Körperverletzung und bitten unter der Rufnummer 0721 666-3311

um Zeugenhinweise

Karlsruhe – Minibusse kontrolliert

Karlsruhe (ots) – Mit unterstützenden Kräften aus Hessen und Rheinland-Pfalz

führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion am Freitag, zwischen 09:00 und

15:00 Uhr, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Minibusse im

grenzüberschreitenden Verkehr durch. Im Bereich der Alten Karlsruher Straße in

Karlsruhe-Durlach wurden insgesamt zehn Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen.

Bei sieben der kontrollierten Fahrzeuge stellte die Verkehrspolizei Verstöße

fest. Neben technischen Mängeln und der Nichteinhaltung der vorgeschriebenen

Lenk- und Ruhezeiten, gab es eine Überladung und ein Verstoß gegen das

Personenbeförderungsgesetz. Fünf Fahrzeugen musste sogar die Weiterfahrt

untersagt werden. Insgesamt wurden Sicherheitsleistung von über 5000 Euro

erhoben.

Linkenheim-Hochstetten – Mehrere Sachbeschädigungen im Bereich des Kleingartenvereins

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 11:00

Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Gartentore und Gartenhäuschen

im Bereich des Kleingartenvereins Hausdeichgärten. Der Polizei sind aktuell

Sachbeschädigungen in sieben Fälle bekannt. Auch die Scheibe eines in der Nähe

abgestellten Wohnwagens wurde beschädigt. Insgesamt liegt der verursachte

Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/96718-0 mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.