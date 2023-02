Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Mannheim (ots) – Nachdem am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr ein 83-jähriger

Toyota-Fahrer mit seinem SUV in der Morchfeldstraße einen 42-jährigen Fußgänger

erfasst und schwer verletzt hat, liegen der Unfallermittlerinnen und -ermittlern

erste Erkenntnisse zur Unfallursache vor. Demnach soll der Autofahrer eine rote

Ampel überfahren und hierbei den bei Grün über die Straße gehenden Fußgänger

übersehen haben. In der Folge des Unfalls zog sich der 42-Jährige

lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Sachverständiger hat gemeinsam mit dem

Verkehrsdienst Mannheim die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die

Morchfeldstraße war bis etwa 14 Uhr gesperrt.

(Mannheim) Personenkontrolle mündet in Widerstand

Mannheim (ots) – Ein 40-jähriger Mann wurde am Freitagabend (24. Februar) im

Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert. Dabei leistete er Widerstand gegen eine

Streife der Bundespolizei.

In der Lindenhofunterführung wurden die Beamten auf einen schreienden Mann

aufmerksam. Die Bundespolizisten stellten den Verursacher fest und forderten ihn

auf, sich auszuweisen. Der 40-Jährige gab gegenüber den Bundespolizisten an,

keinen Ausweis zu besitzen und seinen Weg fortsetzen zu wollen. Da er im

nächsten Moment einen der Beamten anging und schlug, wurde der Mann zur weiteren

Überprüfung mit zur Dienststelle genommen.

Auch dort verweigerte er jegliche Kooperation und gab einen falschen Namen an.

Die Identität des Beschuldigten sollte durch erkennungsdienstliche Maßnahmen

festgestellt werden. Bevor diese beginnen konnten, erklärte die Person den

Beamten, dass alles nur ein Scherz gewesen sei. Versteckt in einer

Zigarettenschachtel zog der Mann seinen Personalausweis hervor.

Weniger scherzhaft wird er sich nun den Konsequenzen seines Handelns stellen

müssen. Er wird unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte

angezeigt.

Mannheim-Neckarau: Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und mit Messer unterwegs

Mannheim-Neckarau (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:54 Uhr führte eine

Streife, in der Lerchenstraße, im Bereich MA- Neckarau, eine Verkehrskontrolle

durch. Bei der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 32-jährigen Fahrer eines

Pkw Ford frühzeitig eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Im weiteren Verlauf

der Kontrollmaßnahmen konnte auch noch in Erfahrung gebracht werden, dass der

Fahrzeug-Führer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde

bei dem Mann noch ein mitgeführtes Butterfly-Messer festgestellt. Das geführte

Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt, bei dem verantwortlichen

Fahrzeug-Führer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das mitgeführte Messer

wurde einbehalten. Der Fahrzeug-Führer muss sich nun hinsichtlich der

Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und aufgrund eines

Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Mannheim: Fußgänger mit Pkw am Bein erfasst und weitergefahren

Mannheim (ots) – Am Samstag, dem 25.02.2023, gegen 13:20 Uhr kam es im Bereich

der Mannheimer Innenstadt, in Höhe des Quadrates E3, zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden, bei dem sich der Verursacher auch anschließend unerlaubt vom

Unfallort entfernte. Zur vorgenannter Zeit querte ein 45-jähriger Passant die

Fahrbahn von F3 nach E3 und wurde von einem 65-jährigen VW-Fahrer, welcher

zeitgleich von E2/E3 nach F3 abbog, leicht im Bereich des Beines erfasst. Der

Verursacher sprach noch kurz den Geschädigten an, fuhr jedoch anschließend, ohne

die erforderlichen Feststellungspflichten zu treffen, weiter. Der

Unfallverursacher konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen angetroffen werden,

sieht nun einer Strafanzeige entgegen und muss sich hinsichtlich dem

Verkehrsdelikt verantworten.

Mannheim – Unter Drogeneinfluss und mit Schlagstock im Auto unterwegs

Mannheim (ots) – Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand der 20-jährige

Fahrer eines VW, der gegen 23.05 Uhr von Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Käfertal in der Oberen Riedstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen

wurde. Da der junge Mann drogenspezifische Ausfallerscheinungen aufwies und ein

freiwilliger Drogenvortest positiv auf Marihuana verlief, musste er eine

Blutprobe abgeben. In der Innentasche seiner Jacke fanden die Beamten dann auch

noch einen griffbereiten Teleskopschlagstock, der im Anschluss beschlagnahmt

wurde. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.