Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jähriger wird von Unbekanntem an Haltestelle mit Messer bedroht – Zeugen gesucht!

Dossenheim (ots) – Am Samstag gegen 21:45 Uhr bedrohte an der Bahnhaltestelle

„Dossenheim-Nord“ ein derzeit noch unbekannter Täter einen 16-Jährigen mit einem

Messer und flüchtete. Unvermittelt packte der sichtlich alkoholisierte

Unbekannte den jungen Mann an der Jacke und hielt ihm ein ausgeklapptes Messer

an den Hals. Während der Tat redete der Täter unverständlich auf den 16-Jährigen

ein, ließ schließlich von ihm ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Schriesheim.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, war 180 – 185 cm groß,

kräftige Statur, hatte leichten Bartwuchs im Gesicht, sprach gebrochen Deutsch

mit osteuropäischem Akzent, trug eine dunkle Kapuzenjacke. Da sich an der

Bahnhaltestelle weitere wartende Fahrgäste befanden, sucht der Polizeiposten

Schriesheim Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese,

sich unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

Sinsheim: Einbruch in Bankfiliale – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – In den Morgenstunden des heutigen Montag, gegen 02:00 Uhr,

verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer

Bankfiliale in Eschelbach in der Bierbachstraße. Im Innenraum der Bankfiliale

schafften es der oder die Täter tatsächlich Bargeld zu entwenden.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizei Heidelberg war vor Ort und hat

die Spurensicherung übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

07265/ 911200 beim Polizeiposten Angelbachtal zu melden.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Linienbus streift geparkte Fahrzeuge – Zeugen gesucht

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am vergangenen Dienstag, den

21.02.2023, verursachte der Fahrer eines Linienbusses in der Straße am

Bildstöckel zwei Verkehrsunfälle, setzte seine Fahrt allerdings fort. Der

verursachte Schaden an den beiden geparkten Pkw, die der Unfallverursacher beim

Vorbeifahren streifte, beträgt über 5.000 Euro. Obwohl der Fahrer von einer

Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, fuhr dieser weiter ohne sich um

den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen

Unfallflucht aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen

des Geschehens. Hinweisgeber, die gegen 15 Uhr die Unfälle beobachteten, werden

gebeten, sich unter Tel.: 06201 10030 an die Ermittler zu wenden.

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Müllsäcke im Wald entsorgt

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Samstag, gegen ca. 12:20

Uhr konnte, durch einen aufmerksamen Mitteiler, eine illegale Müllentsorgung in

Reichartshausen, im Bereich des alten Sportplatzes bei der L532, festgestellt

werden. Im dortigen angrenzenden Waldgebiet wurden acht Müllsäcke mit Dämmwolle

unrechtmäßig entsorgt. Durch eine Streifenbesatzung konnten, bei der Prüfung des

Unrates und bei den anschließenden weitergehenden Ermittlungen, Hinweise auf

mögliche Verursacher erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer: 07261/690-0, zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen rote Ampel übersehen – Zusammenstoß zweier Pkw

Walldorf (ots) – Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, befuhr eine 25-jährige

Dodge-Fahrerin die L723/B291 aus Reilingen kommend in Richtung Walldorf. An der

Abfahrt zur Anschlussstelle der BAB A5 bog die 25-Jährige links ab und übersah

hierbei das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. In der weiteren Folge kollidierte

sie mit dem ihr entgegenkommenden Skoda einer 54-Jährigen. Durch den

Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt und in umliegenden

Krankenhäusern ambulant behandelt. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen

entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 20 000,- Euro. Da diese

nicht mehr fahrbereit waren mussten sie abgeschleppt werden.